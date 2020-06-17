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Новости Коронавирус и карантин
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В Минздраве напомнили, что коронавирус - не шутка, а реакция на антирекорды по количеству больных - ужесточение карантина. ИНФОГРАФИКА

В Минздраве напомнили, что коронавирус - не шутка, а реакция на антирекорды по количеству больных - ужесточение карантина. ИНФОГРАФИКА

Возвращение к жестким противоэпидемическим ограничениям в областях с неблагоприятной ситуацией стало результатом увеличения количества инфицированных и умерших от COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Украина продолжает ставить новые антирекорды по количеству инфицированных и умерших от COVID-19 в сутки. Как следствие - продление карантина и возвращение к жестким противоэпидемическим ограничениям в областях с неблагоприятной ситуацией.

Коронавирус - не шутка, как многие решили в последнее время, это пандемия, которая ежедневно уносит десятки жизней в Украине и тысячи - по всему миру", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин будут продлевать до нового года, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Также к публикации добавлена инфографика с мировой статистикой распространения коронавирусной инфекции.

В Минздраве напомнили, что коронавирус - не шутка, а реакция на антирекорды по количеству больных - ужесточение карантина 01
В Минздраве напомнили, что коронавирус - не шутка, а реакция на антирекорды по количеству больных - ужесточение карантина 02

Также читайте: Шмыгаль - мэрам: Выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты, люди не должны стоять в очередях

Напомним, по состоянию на 17 июня в Украине лабораторно подтверждены 33 234 случая COVID-19. За сутки - 758 новых случаев. 31 человек умер от болезни. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии.

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Топ комментарии
+10
удобный повод списывать деньги на борьбу с коронавирусом, закупать лекарства и оправдывать кризис и провалы в экономике...
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17.06.2020 18:35
+9
А что случилочь? масок стали меньше покупать у зелёных барыг по цене в 10-50 раз выше?
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17.06.2020 18:21
+5
взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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17.06.2020 18:10
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Правила форума Совет форумчан
взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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17.06.2020 18:10 Ответить
куча. в Н.Й. обосрались, проверив кучу молодых, умерших от инсультов.
в Израиле тоже чет такое сказали шо вирус разрушает сосуды, ну, или имунная система "переигрывает".
Че, сотни тыс. "посвященных" тебе молчать будут?
Ога, а еще канадцы на Луне не были(ихтамнет)

Вы еще Михалкова не привел в пример, шо типо чипы через иглы будут вставлять
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17.06.2020 18:23 Ответить
куча чого? докази де? чому не опубліковані?
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17.06.2020 18:29 Ответить
ти православний?
так ось тому й не опубліковані. ("там написано" ж)
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17.06.2020 18:50 Ответить
Я вот не знаю.Ни от своих друзей,соседей,колег,знакомых,родствкнников не слышал шоб хто,-то завернул ласты от Короны.(Восточная Украина).
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17.06.2020 20:51 Ответить
у меня чет мамаша сказала что у нас вроде недалеко семья целая подохла от вируса(запад)
но я не боюсь ничего, а тем более вируса. хотя и верю что он немного суров. ну невозможно, братух, шоб сотни тыщ. людей были в теме и молчали. это как с "лунным заговором" - шанс того шо с 50к. людей молчат .... я не в курсе как сказать цензурно
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17.06.2020 21:03 Ответить
Щас СМИ может манипулировать чем угодно.Все мировые СМИ в руках иноверцев. Нам надо выстоять в этой информационной войне,и не зделать из себя баранов.
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17.06.2020 21:26 Ответить
ну пойми - невозможно какой-то "секрет" скрывать, если "в теме" тысяча людей.
Даже парашники не смогли доказать шо "вирусанет"
чо, все кто в теме - рептилоиды?
да, могу поверить, но это значит шо у нас проблемы
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17.06.2020 21:43 Ответить
А о несвоевременном и неадекватном лечении не задумывались?
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17.06.2020 21:50 Ответить
Наверно нет.
у меня нет лог. мышления, но б*же, когда настолько тупо мне вешают китайское кушанье на уши, то да, это напрягает
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17.06.2020 21:58 Ответить
Возможно и рептилоиды.
И вся наша нынешняя изТОРЫя по всей вероятности вымесел.
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17.06.2020 22:04 Ответить
ммм, я писал шо Илон Маск высрал шо есть 1 шанс из 1000000000 шо мир не искусственный

так шо я верю этому парню. он крут и поумнее нас то.

а за то шо "доля есть", то еще греки знали. и я тоже уверен в этом. даже сайт нашел где хиромант реально доказал, ну, текстом шо даже у дяди Васи "все определено"

говорю как знаю и как есть
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17.06.2020 22:14 Ответить
1) Врёшь.
Какие хронические болезни особенно опасны во времена коронавируса

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-52972108

2) Врёшь.
Карантинные меры сдерживают распространение болезни и пандемию называют в отдельных странах и количество этих стран увеличивается, когда распространение болезни достигает какого-то уровня.
Когда это медицина относилась к точным наукам?
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17.06.2020 19:15 Ответить
ти - дебіл? что "врьош"? я задав два прості конкретні питання, на які не надано ніким відповідей, а ти пишеш якийсь твір на вільну тему
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17.06.2020 19:20 Ответить
Да, я - дебил и потому ответил на твои вопросы.
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17.06.2020 19:31 Ответить
В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає наукового підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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17.06.2020 19:21 Ответить
Врёшь, даже из школьной геометрии известны объём и площадь шара и количество вирусов несложно рассчитать при их равномерном распространении.
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17.06.2020 19:33 Ответить
бажаю успішної вакцинації від коронавірусу, олігофрен, і пухом тобі земелька
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17.06.2020 19:36 Ответить
Олигофрены хоть что-то читают и умеют делать выводы, а не строчат вопросы, содержащие утверждения и не делают потом невинный вид. Геометрию открой, зеб.
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17.06.2020 19:40 Ответить
Даже ВОЗ сейчас уменьшило рекомендуемую "социальную" дистанцию до 1 метра (3,3 фута). Почему так не задумывались?
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17.06.2020 21:54 Ответить
И о чём это говорит?
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17.06.2020 21:58 Ответить
О том, что плавно съезжают с темы запугивания. Они и маски исключили из рекомендаций населению.
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18.06.2020 15:20 Ответить
Детские фантазии...
Кто исключил маски?
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18.06.2020 16:03 Ответить
Напоминаю для ребенка, не читающего официальные документы - исключил ВОЗ.
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22.06.2020 17:43 Ответить
Люди, пора виходити на масові протести проти дурантіну.
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17.06.2020 21:10 Ответить
К сожалению, зомбированных поклонников дурантина большинство, особенно во власти. Поэтому задавят силовиками и шельмованием в СМИ. Штрафы за свободомыслие в пример. 28 Статья Конституции им побоку.
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17.06.2020 22:01 Ответить
вчера была немногочисленная акция под МОЗ, цель проста: получить ответы от "ответственных" лиц, на каком основании в Украине продолжается карантин, в то время как ни один эпидемиологический порог и близко не был превышен

присоединяйтесь
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18.06.2020 12:23 Ответить
ляшки и прочие идиоты! не вам, говнюки, поучать Украинский Народ. пошли в жопу. вас будут судить за этот дурантин. если повезёт. если не повезёт, то как каддафи - черенком лопаты...
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17.06.2020 18:12 Ответить
чому в МОЗ так бояться вийти до людей? відповісти на прості питання
замість того виставляють у вигляді охорони 2 ряди юнаків з Академії Нац. Гвардії
https://www.facebook.com/lidia.goncharenko.9/posts/1158384594524913

боягузи, шахраї, злочинці
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17.06.2020 18:19 Ответить
За ковідопанікерською теорією, основний принцип якої "завтра ми всі помремо від коронавірусу", населення штату Флорида повинно було вже зменшитися до нуля. Нагадаю: тут пляжі відкриті з середини березня, немає, де каменю впасти, носіння масок є дуже рідким явищем.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682
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17.06.2020 18:20 Ответить
в США на демонстрации иногда выходит Национальная стрелковая ассоциация
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17.06.2020 18:23 Ответить
Так тогда цыгане, африканцы в Африке, люди в фавелах должны были умирать десятками миллионов
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17.06.2020 18:23 Ответить
кстати, еще не вечер. как Цезарю сказал 1 ворожбит, если вы читал об этом)
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17.06.2020 18:25 Ответить
А что случилочь? масок стали меньше покупать у зелёных барыг по цене в 10-50 раз выше?
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17.06.2020 18:21 Ответить
не. готовят к принудительной вакцинации. вчера шмаркля знаково пёрнул на эту тему.
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17.06.2020 18:24 Ответить
отож...и больше 10 стали собираться ))))
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17.06.2020 18:33 Ответить
Они рисуют цифры которые им нужны,для чего вообще эти тесты и что они показывают?Это никому неизвестно кроме Степанова и Ляшка.В Николаеве не было больных,но после героической поездки Ляшка все стало в норму для них.
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17.06.2020 18:23 Ответить
я вот думаю что хироманты могут предсказывать.
так что можно с той же пользой открыть палатки хиромантов, дабы житель мог проверить когда он умрет.

и это будет точнее чем дурацкие тесты, коих(рез-тов) ждать до 2-х недель
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17.06.2020 18:27 Ответить
За більше ніж три місяці померло 900 людей.В багатьох містах вже давно маски не носять і від самого початку не носили.Натомість від онкохвороб померло тисячі.І не кажіть за інфікованість це вся схоже на фарс.Я вже не одноразово писав,що ВОЗ на початку казала за окуляри і що їх потрібно також носити,як і маску.Зараз ніхто вже за це не каже.Виникає питання,чому? Що до масок,то це неякісні китайські маски,які просвічуються,вони практично ні від чого не захищають,їх ж перевіряли на початку цієї епідемії.Майже всі країни в таких масках.А якщо взяти проїзд в маршрутках,то вони за декілька хвилин стануть мокрими від поту.Ефективність їх тим більше буде ніяка.Ви всі хоч задумайтесь,що це все таке.
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17.06.2020 18:27 Ответить
Тепер щодо вакцини.Вакцина повинна пройти довгі клінічні випробування,для того щоб вона була безпечна,перед тим.як масово всіх вакцинувати.А її ж будуть майже одразу вводити в організм,ну може декілька місяців протестують і скажуть що все гаразд.Як ви можете знати,що там не буде побічних ефектів? Повірите на слово добрим дядечкам? Потім буде вже пізно.
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17.06.2020 18:32 Ответить
удобный повод списывать деньги на борьбу с коронавирусом, закупать лекарства и оправдывать кризис и провалы в экономике...
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17.06.2020 18:35 Ответить
шмиганути на 65000000000 грн
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17.06.2020 18:51 Ответить
А вот ссылочка оччень в тему:https://thebabel.com.ua/news/45442-britanskiy-psiholog-poyasniv-chomu-ne-varto-zvinuvachuvati-u-tyazhkih-naslidkah-pandemiji-gromadsku-povedinku Британський психолог пояснив, чому не варто звинувачувати в тяжких наслідках пандемії громадську поведінку
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17.06.2020 18:37 Ответить
вы додергаетесь за поводок, шо он таки оборвется, и тогда ковид уже вообще перестанет быть проблемой... ну пиз..те себе потихоньку - ****..те дальше, нахрен у народа кусок хлеба из рук вырывать? проверяете шо будет?
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17.06.2020 18:38 Ответить
Самое главное они уже предсказывают вторую волну,а как же не вымер миллиардный Китай?
На двух круизных лайнерах которые были на карантине тоже все не вымерли.
ВОЗ это вообще террористическая организация которая работает против людей.
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17.06.2020 18:38 Ответить
Причем там коронавирус разносился по всему кораблю централизованной системой вентиляции.Однако никто не вымер, кроме нескольких глубоких стариков за 80 лет с хронческими болезнями .
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17.06.2020 22:05 Ответить
Зараз вилазить те що було раніше ніж послабили карантин, аналіз роблять два тиждні та ще тиждень до проявів... Звісно з такою швидкістю вчасно зупинити майже неможливо.
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17.06.2020 18:48 Ответить
зупинити що? вірус, що вже давно поширився планетою?
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17.06.2020 18:50 Ответить
он нездоров. у него коронабесие. логика почти не работает.
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17.06.2020 18:54 Ответить
Чем больше протестов под ОП и т.д., тем быстрей "вернут" карантин, это не так сложно особенно если увеличивать количество тестирований в сутки. Уже и местные выборы можно не проводить, а там и вовсе в защемить протестную активность. Думаю люди это понимают и в случае введения строгого карантина протесты только увеличатся вплоть до местных антикарантинных бунтов.
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17.06.2020 18:51 Ответить
Конечно не шутка. А удачно придуманная , например, китайцами афера, подхваченная небожителями всего мира. Все имеют свой гешефт. Наши обезъяны-экономический. Люди посолиднее-политический. Но вот боком выходит оно уже. Портретами ленина на протестах в оплоте западной демократии.
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17.06.2020 18:55 Ответить
Наша профнепригодная МОЗ действует по принципу - "все бегут, и я бегу". Собственную науку почти уничтожили, "рекомендации" дают не ученые, в результате собственных исследований, а грантоеды во главе с сомнительным спецом " по туберкулезу" Ляшко при котором эта болезнь поразила всю страну и который был среди главных супрунистов по уничтожению санитарно-эпидемиологической службы страны.
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17.06.2020 22:17 Ответить
А тубдиспансеры почему по закрывали, знакомая врач, больше трёх месяцев без работы!?
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17.06.2020 19:10 Ответить
на флайрадарє поіскать, што лі...

https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARTc1ljT3bobOrgy9b-lPGhLIGw1LoVF3nw5HU7c0oJoowOJHcaqh6RcYjnh1X9obrI&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARTc1ljT3bobOrgy9b-lPGhLIGw1LoVF3nw5HU7c0oJoowOJHcaqh6RcYjnh1X9obrI&ref=nf_target Тимом Златкиным .
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. · https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577#

Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
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17.06.2020 19:14 Ответить
Кто за то, чтобы карантин был вечным - не носите маски и не соблюдайте социальную дистанцию.
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17.06.2020 19:35 Ответить
Примитивный лепет запуганного коронафоба.
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22.06.2020 17:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vQegcvlIk8M Продовження карантину - Уряд йде в атаку!
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17.06.2020 19:43 Ответить
пшли нах!
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17.06.2020 20:01 Ответить
Три місяці одним органом груші збивали і гріли сідниці . Проснулись. Владі коли вже вона загнала на карантин (до речі в супереч Конституції) всіх (при цьому є пандемія чи її немає нехай вірусологи розбираються), потрібно було вибити на лобі що це не остання пандемія, тому потрібно було зібрати в РНБО нараду для прийняття протиепідемічних заходів, при цьому зробити три ключові напрямки - політичний на рівні законодавства де все устаканити з Конституцією; коли і хто вводить карантин і правову базу за дії влади і громадян, наприклад за жебрацтво, чи торгівлю в вагонах, які може заразити всі поїзди метрополітену, бо вони ходять з одного поїзда до іншого; - управлінській що потрібно робити посадовцям на різних рівнях влади в час "П"; це які потрібні лікарні, маски і спецодяг для медиків, коли і як розвести в часі роботу підприємств і фірм, визначти режим роботи лікарень в пандемію, тощо, і - технічний; це модернізація старих і замовлення нових транспортних засобів зі змогою включати підвищений рівнем потужності вентиляції щоб вірус вилітав з вагонів на зупинках і цим зменшувалась його концентрація, встановлення в вагонах УФ ламп чи інших автоматичних засобів для дезінфекції. Тобто, ці бездарі шукають найлегші для ї убогого інтелекту шляхи, як то закрити, заборонити, вбити економіку чи фарбою нанести написи. Замість профукування часу потрібно робити щось розумне і набиратись досвіду для майбутніх пандемій, аби не знищити країну своїми дебільними заборонами і бути готовими без потрясінь, хаосу і бардаку, без зупинки економіки і заборон проходити в подальшому подібні пандемії. Чи влада думає, що ті хто створює такі віруси зупиняться?
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17.06.2020 20:10 Ответить
Просто платите мне пособие и дальше.
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17.06.2020 20:14 Ответить
***, ну что вы все такие несознательные???
Властьимущие сколько денег вкинули в раскрутку темы коронавируса, сколько потратили бабла на санитайзеры и маски...?!
А вы, ***, несознательные, не хотите всё это покупать в тридорога и мешаете отбивать им вложенные бабки...
На карантин вас всех!!! пока не одумаетесь и не отобьете все их расходы...!!!
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17.06.2020 21:53 Ответить
Не все выделенные бабки успели отмыть, поэтому нужно продлить процесс.
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17.06.2020 22:19 Ответить
 
 