В Минздраве напомнили, что коронавирус - не шутка, а реакция на антирекорды по количеству больных - ужесточение карантина. ИНФОГРАФИКА

Возвращение к жестким противоэпидемическим ограничениям в областях с неблагоприятной ситуацией стало результатом увеличения количества инфицированных и умерших от COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Украина продолжает ставить новые антирекорды по количеству инфицированных и умерших от COVID-19 в сутки. Как следствие - продление карантина и возвращение к жестким противоэпидемическим ограничениям в областях с неблагоприятной ситуацией.

Коронавирус - не шутка, как многие решили в последнее время, это пандемия, которая ежедневно уносит десятки жизней в Украине и тысячи - по всему миру", - говорится в сообщении.

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Также к публикации добавлена инфографика с мировой статистикой распространения коронавирусной инфекции.





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Напомним, по состоянию на 17 июня в Украине лабораторно подтверждены 33 234 случая COVID-19. За сутки - 758 новых случаев. 31 человек умер от болезни. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии.