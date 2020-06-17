В США до конца года создадут вакцину и лекарство от COVID-19, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца года в стране будут готовы лекарства и вакцина от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

"До конца года мы будем иметь эффективную вакцину, лекарства и терапию. Это будет фантастическим днем", - сказал Трамп.

Сейчас США наиболее пораженная коронавирусом страна мира: по состоянию на 17 июня там всего зафиксировано более 2,2 миллиона случаев заражения.

Ранее американская компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах.

По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса.

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 8 295 151, из них 446 746 летальных, выздоровели 4 346 863 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в США: Трамп подписал указ о реформе полиции