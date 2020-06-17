РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 720 52
карантин (16728) Трамп (3972) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В США до конца года создадут вакцину и лекарство от COVID-19, - Трамп

В США до конца года создадут вакцину и лекарство от COVID-19, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца года в стране будут готовы лекарства и вакцина от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

"До конца года мы будем иметь эффективную вакцину, лекарства и терапию. Это будет фантастическим днем", - сказал Трамп.

Сейчас США наиболее пораженная коронавирусом страна мира: по состоянию на 17 июня там всего зафиксировано более 2,2 миллиона случаев заражения.

Ранее американская компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах.

По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса.

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 8 295 151, из них 446 746 летальных, выздоровели 4 346 863 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в США: Трамп подписал указ о реформе полиции

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Вакцина повинна пройти довгі клінічні випробування,для того щоб вона була безпечна,перед тим,як масово всіх вакцинувати.А її ж будуть майже одразу вводити в організм,ну може декілька місяців протестують і скажуть що все гаразд.Як ви можете знати,що там не буде побічних ефектів? Повірите на слово добрим дядечкам? Потім буде вже пізно.Бо побічні ефекти можуть бути страшні.За чіпування навіть не думайте,це маячня.А от побічні ефекти,це не жарти.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:37
+4
І буде як в анекдоті:
-Доктор, а у мене встав!
-Ух! З вашим діагнозом- це ж просто чудо!
За десять хвилин:
-Доктор, а у мене впав!
- Ну нічого, не хвилюйтеся, таке буває!
-Так, але ж упав то в унітаз!
показать весь комментарий
17.06.2020 18:41
+4
https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тимом Златкиным .
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. ·

Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
показать весь комментарий
17.06.2020 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и продаст вазелину за лимон)))
показать весь комментарий
17.06.2020 18:27 Ответить
Балабол рыжий
показать весь комментарий
17.06.2020 19:38 Ответить
Согласен. До конца года там у всех уже будет прививка естественным путём.

Уже сейчас порядка 10-20 млн уже "вакцинированы" . К сожалению более 100 тыс не выжили
показать весь комментарий
17.06.2020 19:57 Ответить
Он не болабол. Вакцина уже есть, только ждут когда о ней заявить.Чтоб и не быстро и не тянуть. И чтобы люди соглашались вакцинироваться активно,это основная задача.
показать весь комментарий
17.06.2020 22:44 Ответить
Выборы у Трампа на носу.Вот и самореклама..
показать весь комментарий
17.06.2020 18:31 Ответить
В Україні випробували комплекс Нептун з бойовою частиною
показать весь комментарий
17.06.2020 18:33 Ответить
до біса.
хто його запускатиме?
так от же
показать весь комментарий
17.06.2020 18:55 Ответить
Ранее американская компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах

Нахріна, журналюшки, брешете? Вакцину в Moderna одразу випробовували на людях, причому на ДУЖЕ ЗДОРОВИХ людях. Тим не менше у 20% піддослідних виникли серйозні побічні реакції.

Що буде при вакцинуванні усього населення з дуже різним станом здоров'я, одному Богу відомо.
Особисто я та моя родина піддослідними мишами бути не плануємо.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:34 Ответить
кому? Зевса же нема, це доведено
показать весь комментарий
17.06.2020 18:54 Ответить
дарма психдиспансери закрили, тепер такі, як ти, можуть користуватися інтернетом
показать весь комментарий
17.06.2020 18:58 Ответить
Трамп уже докладывал " о прекрасном парне Киме" о "превосходном парне Путине" , о " победах в Сирии", о мексиканской стене, о " победе над Ираном", теперь вот о очередной 101 победе над коронавирусом. Надеюсь что к концу года Трампопон уже будет не в Белом доме а в камере.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:36 Ответить
Китайці за цей час ще щось жреруть екзотичне... і все по колу...
показать весь комментарий
17.06.2020 18:36 Ответить
Вакцина повинна пройти довгі клінічні випробування,для того щоб вона була безпечна,перед тим,як масово всіх вакцинувати.А її ж будуть майже одразу вводити в організм,ну може декілька місяців протестують і скажуть що все гаразд.Як ви можете знати,що там не буде побічних ефектів? Повірите на слово добрим дядечкам? Потім буде вже пізно.Бо побічні ефекти можуть бути страшні.За чіпування навіть не думайте,це маячня.А от побічні ефекти,це не жарти.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:37 Ответить
І буде як в анекдоті:
-Доктор, а у мене встав!
-Ух! З вашим діагнозом- це ж просто чудо!
За десять хвилин:
-Доктор, а у мене впав!
- Ну нічого, не хвилюйтеся, таке буває!
-Так, але ж упав то в унітаз!
показать весь комментарий
17.06.2020 18:41 Ответить
відпав
показать весь комментарий
17.06.2020 18:44 Ответить
Чистильникам британських унітазів мають видавати спеціальний сачок для таких випадків
показать весь комментарий
17.06.2020 21:47 Ответить
ятобі привезу на всяк випадок.
бо як не оте, то язика в унітаз впустиш.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:52 Ответить
Х..йловский фрик Трамп спасает рейтинг, но даже если вакцина будет, то 3 ноября господин Трамп все равпрпрогирает даже не столько Байдену, сколько американскому народу.
показать весь комментарий
17.06.2020 18:46 Ответить
що тільки ненаговорив за цих пару місяців цей m.f.. тріпло пропукінске
показать весь комментарий
17.06.2020 18:50 Ответить
https://www.facebook.com/akvilifer?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тим Златкин с https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B8%D0%BC-%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD/100011474375819?hc_ref=ARQhcSlUGZ6qSkGrW9PzmdunApxKWYarjEptIjI9yg77hpo3_y-94KPZeoJI3TBnCBE&ref=nf_target Тимом Златкиным .
https://www.facebook.com/akvilifer/posts/10214061679856577 2 ч. ·

Ой как неудобно получилось...
Елены Зеленской НЕТ в списках пациентов ни одного медучреждения, определённого базовым в эпидемии по приказу МОЗа.
Даже в списках пациентов ЦКБ Феофании
Вся информация о её болезни на COVID-19 и госпитализации в Александровскую больницу поступает лишь из публикаций в ФБ на странице Юли Мендель, а также на сайте президента, которую она естественно редактирует по своему усмотрению.
Чую, пахнет очередной ложью ради накапливания сочувствующих смайликов электората
Кстати, на заметку: скрытая двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести - это как минимум две недели активного заражения окружающих. При такой сложности заболевания никого не суметь заразить коронавирусом просто невероятно. Хотя нам втирают, мол все здоровы
Я действительно переживаю за первую леди. Елена, как вы там? Хотя бы фото из палаты в Инстаграме своём выложите, плиз. Только не напортачьте с демонстрацией аппарата ИВЛ, он же вам не требуется - Юля так и написала. И не помешал бы вид из окна больницы для достоверности, понимаешь Мендель?
п.с.: дабы опровергнуть сомнения в её болезни коронавирусом, достаточно лишь официального сообщения МОЗа или главврача. Однако, фиг там
показать весь комментарий
17.06.2020 18:51 Ответить
Та на морях вона засмагає.
Тут ще одне- батьки презедента дивним чином уже не живуть в Кривому Розі. Хто каже що в Ізраїлі, хто- що на віллі Зеленського в Ялті.
Влада щось готує?
показать весь комментарий
17.06.2020 18:54 Ответить
Он в маске рыжей обезьяны
На выборы попасть мечтал
Когда тот Путин окаянный

Его на компромат поймал....
показать весь комментарий
17.06.2020 18:52 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2020 19:17 Ответить
Трамп,рідний брат нашого зе-лоха,теж пи$дить те що може ніколи нездійснитися
показать весь комментарий
17.06.2020 19:03 Ответить
"фантасмоГОН"-сие ЗЕлье,и последнее ж д дало на покупку нового непоявившегося фуфла...наперед чуйка была...
показать весь комментарий
17.06.2020 19:23 Ответить
китайцы к тому времени создадут, оттестируют, продадут всему миру, да еще и новый штамм вируса, нивелирующий старые вакцины, умудрятся найти
показать весь комментарий
17.06.2020 19:24 Ответить
Moderna обнародовала предварительные результаты испытаний вакцины от COVID-19, которые проводились на мышах.

По данным ВОЗ, в мире сейчас идет разработка 133 вакцин от коронавируса

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отстаёте - Товарищ Трамп. Много кто её уже на людях испытывает (особо те - кому не так жалко своих людей, вроде РФ). Уже бы тоже на неграх испытали (прости, Господи!)
показать весь комментарий
17.06.2020 19:31 Ответить
Тем более что среди них самая высокая заболеваемость и смертность.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:33 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012642104829&__cft__[0]=AZVtahjN_oV_52wc0K-******************************************************************************************************************************-I0y6uJW7HWiDTo1zOiZX0-m7Dz1SIUXaaT79ByztpnHsJdCEc&__tn__=-UC%2CP-y-R Лида Стаффорд

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=951352238629504&id=100012642104829&__cft__[0]=AZVtahjN_oV_52wc0K-******************************************************************************************************************************-I0y6uJW7HWiDTo1zOiZX0-m7Dz1SIUXaaT79ByztpnHsJdCEc&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 00:24 ·

Сводки с фронтов культурной революции в США, часть четвертая (начало здесь):

• В Бостоне (Массачусетс) набирает силу движение за снос памятника Аврааму Линкольну. Президент США, покончивший с рабством, теперь тоже не вписывается в политкорретную версию истории для миллениалов.

• Число американцев, гордящихся собственной страной, опустилось до минимума за 20 лет подсчетов. Только 63% жителей США испытывают чувство гордости за Америку.

• 79% опрошенных дальнобойщиков готовы отказаться возить товары в города, где будет упразднена полиция. Они боятся за свою жизнь и сохранность своего груза. И не зря, ведь всю Америку уже облетели многочисленные видео нападения погромщиков на грузовые фуры. Без полиции в мегаполисах может начаться натуральный дефицит и голод.

• 250 заключенных, которых выпустили в Нью-Йорке по "коронавирусной амнистии" в марте, были затем арестованы в общей сумме 450 раз. Жаль, пока нет статистики о том, какое число уголовников стало заводилами протестов, погромов и беспорядков в мегаполисах США.

• В "народной республике" Сиэтла один из активистов попытался спалить автомастерскую. Её владелец поймал горе-пиромана, но за него вступилась толпа протестующих, которая бросилась громить мастерскую. Так пролетариат показал представителю буржуазии, что он теперь в Сиэтле гегемон.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:38 Ответить
потому что не надо потакать наркоманам грабителям а оставаться на стороне закона и сказки не рассказывать что обезьяна может вести себя так же как человек -эту херну прошел сотетский союз с его утверждением что любая кухарка может руководить страной -закончилось тем чем и должно было при этом утащив на тот свет десятки миллионов жизней и оставив после себя плепс с вывернутой психикой раба и холуя
показать весь комментарий
17.06.2020 22:54 Ответить
В США до конца года создадут вакцину и лекарство от COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 8417
показать весь комментарий
17.06.2020 19:46 Ответить
... еге ж ...
показать весь комментарий
17.06.2020 20:55 Ответить
И почему я не удивлен? 😮
показать весь комментарий
17.06.2020 19:47 Ответить
Надеюсь, этого урода (я про Трампа) к концу года уже не будет на политическом небосклоне Америки.
показать весь комментарий
17.06.2020 19:49 Ответить
Боже Трамп такой ушлепок ,,, гандону фабрикой максимум руководить можно ,,, короче выскачка
показать весь комментарий
17.06.2020 19:59 Ответить
в мире каждый день умирает от голода 24 тыс человек, от вируса в день 4 тыс, в задаче спрашивается почему не введена панденмия голода? ответ, потому что от голода одно лекарство, еда!
показать весь комментарий
17.06.2020 20:58 Ответить
Создадут! Хочется верить.
показать весь комментарий
17.06.2020 21:22 Ответить
Я не зрозумів, коронавірус в США було повністю подолано ще в квітні, Трамп не збреше
показать весь комментарий
17.06.2020 21:45 Ответить
трамп ты бы лучше создал вакцину против негров
показать весь комментарий
17.06.2020 22:48 Ответить
 
 