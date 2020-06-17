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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) Польша (8139) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Польше за сутки 506 новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 30,7 тыс. человек

В Польше за сутки 506 новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 30,7 тыс. человек

Количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 30 701 человека, за сутки зарегистрировано 506 новых случаев COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество инфицированных коронавируса - 30701, 1286 человек умерли", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Польши. Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружено 506 новых случаев инфицирования, умерли 14 больных.

В больницах страны находится сегодня 1 693 пациента с коронавирусом. В настоящее время в Польше проведено более 1,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - около 20 тыс..

Читайте: Украинцам, приезжающим из Польши, можно не проходить обсервацию или самоизоляцию, - Степанов

Главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена ​​работа 12 шахт. За минувшие сутки выявлено около 90 новых случаев инфицирования коронавирусом среди шахтеров. В общем, среди польских горняков выявлено более 6 тыс. инфицированных COVID-19.

Напоминаем, с 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. Авиасообщение между Польшей и Украиной пока не восстановлено. Граждане Польши, стран ЕС и других стран, которые имеют разрешение на постоянное и временное проживание в Польше, не должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после приезда из стран Евросоюза. Ее должны проходить все, кто въезжает в Польшу из Украины.

Также читайте: В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок

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Топ комментарии
+5
а давайте усіх на герпес протестуємо, там взагалі цифри будуть ШОК
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17.06.2020 18:59
+5
У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5483
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17.06.2020 19:10
+3
так про те і мова
вірус вже давно поширився планетою
тести зараз просто виявляють його порціями, і навіщо вони потрібні? підтримання масового психозу, відсутнє смислове навантаження

є симптоми - людина отримує лікування, немає симптомів - живе звичайним життям
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17.06.2020 19:24
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а давайте усіх на герпес протестуємо, там взагалі цифри будуть ШОК
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17.06.2020 18:59 Ответить
эээээ герпесом почти половина населения в мире болеет...ты хочешь чтоб ЗЕбилы с короны начали бороться с герпесом и французской болезнью...... типун тебе не язык
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17.06.2020 19:07 Ответить
так про те і мова
вірус вже давно поширився планетою
тести зараз просто виявляють його порціями, і навіщо вони потрібні? підтримання масового психозу, відсутнє смислове навантаження

є симптоми - людина отримує лікування, немає симптомів - живе звичайним життям
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17.06.2020 19:24 Ответить
Заражений безсимптомний може заразити незараженого, який потім стане симптомним?
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17.06.2020 19:28 Ответить
чим доведено? Вітя, ти що будь-яку інформацію сприймаєш на сліпу віру? тоді скидай мені на картку всі свої гроші, я потім поверну
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17.06.2020 19:35 Ответить
А що ти конкретно думаєш з цього приводу ти так і не відповів.
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17.06.2020 19:50 Ответить
Таке думаю.

Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.

І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.

Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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17.06.2020 19:53 Ответить
Ми говоримо про гроші, чи про вірус?
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17.06.2020 20:17 Ответить
Просто так в світі нічого не вводиться. На війнах теж певні люди наживаються, а простий народ помирає. І були й серйозніші хвилі грипів але ніхто не карантинив. Карантин це явно не через опіку за життя людей. Ніхто ж не переживає за життя людей коли відправляють їх на війну чи коли підвищують пенсійний вік громадян. То що піклування про людей?
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17.06.2020 21:01 Ответить
Віктор Федорович згадайте пандемії свинячого і пташиного грипу тоді теж були крики ми всі помремо)
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17.06.2020 21:02 Ответить
...і теж була економічна криза. Але на питання, чи може безсимптомний хворий заразити здорового я так і не почув відповіді. А от, до речі, ти противник щеплення, як такого?
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17.06.2020 21:39 Ответить
Кроме того, в июне ВОЗ заявила, что «бессимптомная передача» на самом деле случается «https://www.nationalreview.com/news/who-says-transmission-by-asymptomatic-covid-patients-very-rare/ крайне редко », как показали данные из многих стран. Некоторые из немногих подтвержденных случаев произошли от https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1235_article прямого контакта с телом, т.е. рукопожатий или поцелуев.
В Австрии требование масок в магазинах и точках общепита https://www.derstandard.at/story/2000117792769/die-maske-wird-wieder-**************** вновь отменены с середины июня. Как объяснили органы здравоохранения, в Швеции требование масок https://www.thelocal.se/20200514/explained-why-is-sweden-not-recommending-face-masks-to-the-public никогда не вводилось , потому что оно «не обеспечивает дополнительную защиту для населения».
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17.06.2020 22:43 Ответить
Несмотря на всё это, группа https://masks4all.co/about-us/ masks4all , которая была основана «молодым лидером» Давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ), отстаивает требование масок во всём мире. Несколько правительств https://www.businessinsider.com/who-updates-face-masks-recommendations-amid-the-coronavirus-pandemic-2020-6 и ВОЗ , похоже, поддерживают эту кампанию.
Многие критики подозревают, что маски с большей вероятностью выполняют психологические или https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima политические функции («намордник» или «видимый признак послушания») и что их частое ношение может привести к дополнительным проблемам со здоровьем.
Российский дерматолог профессор Алексей Сухарев также https://doctorpiter.ru/articles/25404/ раскритиковал обязательное ношение масок и перчаток и рассказал о росте вызванных ими заболеваний: дерматитов, кандидозов и фурункулов. «Мы давно не видели лицевых поражений гнойничковой инфекцией - стрептококком, стафилококком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у маленьких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина - маска.»
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17.06.2020 22:44 Ответить
Много говорят о Беларуси и Швеции, но помалкивают о Финляндии, где маски принудительно одевать на здоровых власти никогда не заставляли. Да и огульного карантина там не вводили, был только очаговый согласно классическим канонам. Положительный результат этого можно увидеть на графике.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/#_blank https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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17.06.2020 23:09 Ответить
В Нидерландах также не носили маски, а только придерживались правилу соблюдения дистанции в 1.5 метра. Только при ослаблении мер, стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, где невозможно соблюсти дистанцию. Теперь в больницу за сутки около 5 человек по стране попадают и значительно снизилось количество подтвержденных случаев.
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18.06.2020 11:28 Ответить
«В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.- Применение масок в контексте COVID-19, Временные рекомендации ВОЗ от 5 июня 2020 г.
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18.06.2020 15:08 Ответить
Не может, даже ВОЗ это официально не подтверждает.
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17.06.2020 23:00 Ответить
про вірус, що допомагає заробити гроші купці "обраних" людей
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18.06.2020 12:24 Ответить
Скоро начнем новую эвакуацию граждан Украины.
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17.06.2020 19:02 Ответить
б*же, так там все католики же?
почему их Никто не Защищает?
(возможно Микки Маусу побоку?)
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17.06.2020 19:04 Ответить
Приїхали гастарбайтери з України. Возять вірус туди-сюди.
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17.06.2020 19:07 Ответить
У Польщі за добу 506 нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 30,7 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5483
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17.06.2020 19:10 Ответить
А мож она амбулаторно страдает.
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17.06.2020 19:18 Ответить
Все на клубнике, работа,не мешайте...и пошли со своей статистикой степашки .....
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17.06.2020 19:11 Ответить
Кто нибудь видел первоисточник этой инфы?? На польском. Подкиньте!
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17.06.2020 19:16 Ответить
Польщу приводили в приклад,як потрібно проводити карантинні заходи.А кількість інфікованих там,практично,як в нас.Це як зрозуміти? Питання до ярих прихильників карантину.
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17.06.2020 19:22 Ответить
Дело в количестве тестов.
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing Вот тут есть несколько графиков на эту тему.
На момент 3го Июня в Польше проводили в 2.5 - 3 раза больше тестов в день, чем в Украине.

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,ile-testow-na-covid-19-robi-sie-w-poszczegolnych-wojewodztwach--nowe-dane-ministerstwa-zdrowia,artykul,84410813.html На 01.06 всего в Польше сделано 933к тестов.
https://korrespondent.net/ukraine/4241593-v-ukrayne-rekordnoe-chyslo-novykh-sluchaev-COVID-19 На сегодня, 17.06, всего в Украине сделано 517к тестов.
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17.06.2020 20:15 Ответить
https://censor.net/user/404810 Тести не точні.причому всі.Це по перше.А по друге,в Польщі офіційно більше померлих.
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17.06.2020 20:18 Ответить
Польща вже відкрила кордони для країн ЄС.Навіщо вже тоді цирк з карантином продовжувати?
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17.06.2020 19:25 Ответить
Ее должны проходить все, кто въезжает в Польшу из Украины.Источник: https://censor.net/n3202684

Так в нас так само інфікованих,як і Польщі.І менше ніж в багатьох країнах ЄС.А якщо порівнювати за кількістю населення,то взагалі в рази менше.Це також цирк.
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17.06.2020 19:28 Ответить
Ну,поляки наглецы! Обогнали нас, -у нас всего 478...
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17.06.2020 20:33 Ответить
Кстати,"наши" соССиалисты,сегодня потеряли большинство в парламенте.
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17.06.2020 20:34 Ответить
рупорам мирового ж\кого правительства, не верю, коронобесие планетарного масшатаба
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17.06.2020 20:55 Ответить
 
 