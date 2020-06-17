В Польше за сутки 506 новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 30,7 тыс. человек
Количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 30 701 человека, за сутки зарегистрировано 506 новых случаев COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Количество инфицированных коронавируса - 30701, 1286 человек умерли", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Польши. Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружено 506 новых случаев инфицирования, умерли 14 больных.
В больницах страны находится сегодня 1 693 пациента с коронавирусом. В настоящее время в Польше проведено более 1,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - около 20 тыс..
Главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена работа 12 шахт. За минувшие сутки выявлено около 90 новых случаев инфицирования коронавирусом среди шахтеров. В общем, среди польских горняков выявлено более 6 тыс. инфицированных COVID-19.
Напоминаем, с 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. Авиасообщение между Польшей и Украиной пока не восстановлено. Граждане Польши, стран ЕС и других стран, которые имеют разрешение на постоянное и временное проживание в Польше, не должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после приезда из стран Евросоюза. Ее должны проходить все, кто въезжает в Польшу из Украины.
Пожалуйста, подождите...
вірус вже давно поширився планетою
тести зараз просто виявляють його порціями, і навіщо вони потрібні? підтримання масового психозу, відсутнє смислове навантаження
є симптоми - людина отримує лікування, немає симптомів - живе звичайним життям
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
В Австрии требование масок в магазинах и точках общепита https://www.derstandard.at/story/2000117792769/die-maske-wird-wieder-**************** вновь отменены с середины июня. Как объяснили органы здравоохранения, в Швеции требование масок https://www.thelocal.se/20200514/explained-why-is-sweden-not-recommending-face-masks-to-the-public никогда не вводилось , потому что оно «не обеспечивает дополнительную защиту для населения».
Многие критики подозревают, что маски с большей вероятностью выполняют психологические или https://multipolar-magazin.de/artikel/maskenpflicht-gesellschaftliches-klima политические функции («намордник» или «видимый признак послушания») и что их частое ношение может привести к дополнительным проблемам со здоровьем.
Российский дерматолог профессор Алексей Сухарев также https://doctorpiter.ru/articles/25404/ раскритиковал обязательное ношение масок и перчаток и рассказал о росте вызванных ими заболеваний: дерматитов, кандидозов и фурункулов. «Мы давно не видели лицевых поражений гнойничковой инфекцией - стрептококком, стафилококком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у маленьких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина - маска.»
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/#_blank https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
почему их Никто не Защищает?
(возможно Микки Маусу побоку?)
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing Вот тут есть несколько графиков на эту тему.
На момент 3го Июня в Польше проводили в 2.5 - 3 раза больше тестов в день, чем в Украине.
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,ile-testow-na-covid-19-robi-sie-w-poszczegolnych-wojewodztwach--nowe-dane-ministerstwa-zdrowia,artykul,84410813.html На 01.06 всего в Польше сделано 933к тестов.
https://korrespondent.net/ukraine/4241593-v-ukrayne-rekordnoe-chyslo-novykh-sluchaev-COVID-19 На сегодня, 17.06, всего в Украине сделано 517к тестов.
Так в нас так само інфікованих,як і Польщі.І менше ніж в багатьох країнах ЄС.А якщо порівнювати за кількістю населення,то взагалі в рази менше.Це також цирк.