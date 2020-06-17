В Польше за сутки 506 новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 30,7 тыс. человек

Количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 30 701 человека, за сутки зарегистрировано 506 новых случаев COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Количество инфицированных коронавируса - 30701, 1286 человек умерли", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Польши. Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружено 506 новых случаев инфицирования, умерли 14 больных.

В больницах страны находится сегодня 1 693 пациента с коронавирусом. В настоящее время в Польше проведено более 1,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - около 20 тыс..

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Главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силезский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена ​​работа 12 шахт. За минувшие сутки выявлено около 90 новых случаев инфицирования коронавирусом среди шахтеров. В общем, среди польских горняков выявлено более 6 тыс. инфицированных COVID-19.

Напоминаем, с 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. Авиасообщение между Польшей и Украиной пока не восстановлено. Граждане Польши, стран ЕС и других стран, которые имеют разрешение на постоянное и временное проживание в Польше, не должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию после приезда из стран Евросоюза. Ее должны проходить все, кто въезжает в Польшу из Украины.

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