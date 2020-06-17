Представитель Донбасса в ТКГ Гармаш уточнил слова Ермака: ОП подготовил поправки в закон об особом статусе ОРДЛО, а не новый законопроект

Офис Президента Украины подготовил поправки к уже существующему законопроекту об "особом статусе отдельных районов Донбасса", а не новый законопроект.

Об этом в эфире проекта Радіо Свобода Радио Донбас.Реалии заявил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонний контактной группе в Минске Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главу Офиса Президента неправильно поняли.

"Или журналисты, или глава Офиса Президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На прошлой неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к 10-й статье ныне действующего принятого закона об особом статусе (Донбасса. - Ред.), в которых действительно, первым пунктом идет имплементация "формулы Штайнмайера", - заявил Гармаш.

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Напомним, ранее появилось интервью главы ОП Андрея Ермака, в котором он заявил о подготовке нового законопроекта о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей с внедренной в него "формулой Штайнмайера".