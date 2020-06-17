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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Донбасс (26950) Ермак Андрей (1240) Формула Штайнмайера (324) Гармаш (134)

Представитель Донбасса в ТКГ Гармаш уточнил слова Ермака: ОП подготовил поправки в закон об особом статусе ОРДЛО, а не новый законопроект

Представитель Донбасса в ТКГ Гармаш уточнил слова Ермака: ОП подготовил поправки в закон об особом статусе ОРДЛО, а не новый законопроект

Офис Президента Украины подготовил поправки к уже существующему законопроекту об "особом статусе отдельных районов Донбасса", а не новый законопроект.

Об этом в эфире проекта Радіо Свобода Радио Донбас.Реалии заявил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонний контактной группе в Минске Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что главу Офиса Президента неправильно поняли.

"Или журналисты, или глава Офиса Президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На прошлой неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к 10-й статье ныне действующего принятого закона об особом статусе (Донбасса. - Ред.), в которых действительно, первым пунктом идет имплементация "формулы Штайнмайера", - заявил Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа представителей Украины в делегации ТКГ будет расширена, - Ермак

Напомним, ранее появилось интервью главы ОП Андрея Ермака, в котором он заявил о подготовке нового законопроекта о так называемом особом статусе временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей с внедренной в него "формулой Штайнмайера".

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Топ комментарии
+18
Один лівий чувак поправив другого лівого чувака про закон країни! Вау!
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17.06.2020 19:37
+9
Насчёт поправок, есть хороший кацапский анекдот:
1. "Народ должен жить хорошо."
2. "Народ должен жить."
3. "Народ должен."
----
Закон принят в третьем чтении.
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17.06.2020 20:12
+8
Зешулера
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17.06.2020 20:08
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Один лівий чувак поправив другого лівого чувака про закон країни! Вау!
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17.06.2020 19:37 Ответить
К тому же, изменения можно внести хоть во все статьи, при этом, название и номер Закона не менять.
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17.06.2020 20:00 Ответить
Зешулера
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17.06.2020 20:08 Ответить
это так принципиально, да? а как по мне то любой закон А можно считать законом Б с поправками....
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17.06.2020 19:38 Ответить
Офис президента Украины подготовил новый законопроект об особом статусе Донбасса, который включает https://ru.slovoidilo.ua/2019/10/16/mnenie/politika/formula-shtajnmajera-ili-mobilizaciya-chem-opasno-zayavlenie-pristajko формулу Штайнмайера .
Об этом сообщил руководитель ОПУ https://ru.slovoidilo.ua/persony/ermak-andrej-borisovich Андрей Ермак в интервью https://lb.ua/news/2020/06/17/459988_andrey_ermak_ne_nado_kazhdiy_raz.html «LB.ua» , опубликованном 17 июня.
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17.06.2020 19:40 Ответить
що це за вилупок узькомовний? https://www.youtube.com/watch?v=geTj-6MxABY
чого немає у Німеччині шкіль, які ведуть навчання російською? бери вчи як другу мову. але не усі предмети узькою.
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17.06.2020 19:42 Ответить
який він мергидний той Лазарєв фуфуфуфуфу як він зверхньо булить Полтаву. оце реальний КАЦАП від ізіка до поведінки. мені тошнить!!! і ще ото "я шкільний вчитель, я знаю" теж прибите.
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17.06.2020 19:47 Ответить
Знаєш, "суперукраїнець німецький". ти мені нагадуєш мою тещу - та все життя говорила "суржиком", завіряючи всіх, що говорить російською мовою... Ти трактуєш "шкільного вчителя, а сам "бекаєш" "суржиком" - різниці немає, що він українсько-німецький, а не українсько-російський... Якщо рвешся у когось "із задниці кацавелики виколупувать", то перевір свій зад - там їх - не менше...
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17.06.2020 20:00 Ответить
хахаха. ти мене позабавив.
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17.06.2020 21:12 Ответить
а де там у мене укр-нім суржик?
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17.06.2020 21:14 Ответить
Розбирайся... Я не наймався тобі в репетитори з правопису найматься... Тим більше, якщо від тебе "ВнутріМКАДдям" посмерджує, хоч ти і й зображаєш з себе "суперукраїнця"......
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17.06.2020 21:17 Ответить
розбирати нічого. предмет розбору не надано. раз не наймався, то і говорити ні про шо. так кудахче який кугут.
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17.06.2020 22:46 Ответить
Я тобі "предмет" дав - твій коментар. Вважай, що це практичне завдання з лінгвістики - знайти в словесній конструкції іншомовні слова та запозичення... А якщо в тебе "в голові клепки не вистачає", то повертайся у ПТУ, і не вчи нікого лінгвістиці...
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18.06.2020 05:15 Ответить
штазі, поцілуй мене у сраку.
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18.06.2020 09:54 Ответить
"Котакбас! Кьотінді кыс!..."
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18.06.2020 10:37 Ответить
Беларусь-2
Когда принимали Конституцию, дающую Лукашенко царские полномочия, то до референдума было предоставлено штук шесть подкорректированных вариантов и последний, очевидно, уже никто не читал, за него и проголосовали, а суть так и осталась - царские полномочия...
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17.06.2020 19:44 Ответить
Так может дождаться референдума, или у Ермаков подгорает.
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17.06.2020 19:45 Ответить
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17.06.2020 19:53 Ответить
Лучше купи сепарам пару касок с надписью "пресса". Со слов простых трактористов, укропы не стреляли, когда шахтьоры надевали эти каски.
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17.06.2020 19:56 Ответить
Ели русскоговорящих младенцев и фаршировали беременных бабушек так, что коровы плакали.
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17.06.2020 20:02 Ответить
кцп пнх
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17.06.2020 20:03 Ответить
"Дурилка картонная! Обмануть хотел..." (с)
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17.06.2020 19:51 Ответить
Кручу-верчу, федерализацию в Украину пропихнуть хочу, называется ето
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17.06.2020 20:09 Ответить
Не лезте сволочи в Конституцию Украины во время войны
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17.06.2020 20:10 Ответить
Короче, ухудшили Порошенковский закон бубочкиным штанмайером.
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17.06.2020 20:11 Ответить
Насчёт поправок, есть хороший кацапский анекдот:
1. "Народ должен жить хорошо."
2. "Народ должен жить."
3. "Народ должен."
----
Закон принят в третьем чтении.
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17.06.2020 20:12 Ответить
Глава ОПУ лоббирует назначение скандального чиновника Бамбизова в налоговую - СМИ. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине первый кредитный транш в размере 2,1 млрд долларов, после чего глава Офиса президента Андрей Ермак начал лоббировать назначение на одну из ключевых должностей в налоговой Алексея Любченко Евгения Бамбизова. Евгений Бамбизов - бывший глава Офиса крупных налогоплательщиков, уволен с должности в сентябре 2019 года. 19 ноября 2019 года сотрудники СБУ задержали его по подозрению в содействии легализации доходов Сергея Курченко по схеме покупки Украинского медиа-холдинга.

После этого, как пишут журналисты, Генеральная прокуратура по "просьбе" Офиса президента отпустила Бамбизова. Это связывают с тем, что Бамбизов имеет давнее знакомство с головой ОПУ Ермаком через экс-народного депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева - Ермак был помощником Тедеева.

Во время выборов 2019 года Бамбизов, находясь в статусе чиновника, выступил одним из основных теневых спонсоров "Слуги народа", деньги на поддержку Бамбизов брал с операций по схемному налоговому кредиту, как утверждает издание - якобы именно он ввел практику "распаковки" нарушителей вместо доначисления в бюджет, а впоследствии вообще прекратил отработки схемного НДС, наладив потоки "скруток" через связанные компании. Только за январь-июль 2019 года Бамбизов "скрутил" 235 млрд грн, издание приводит статистику схемы.

После увольнения с должности председателя Офиса крупных налогоплательщиков Бамбизов обновил свой автопарк, и начал передвигаться на Mercedes-Benz G-класса 2019 выпуска стоимостью 300 тыс евро.

Также журналисты заметили, что сейчас Бамбизов пытается облить грязью экс-министра финансов Оксану Маркарову и бывших глав таможни и налоговой - Максима Нефедова и Сергея Верланова, для того, чтобы отвлечь внимание от кражи 700 млн грн НДС за 18 дней под эгидой Алексея Любченко.
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17.06.2020 20:29 Ответить
та шо не ляпнут - потом не так поняли...
может как-то контролировать базар и взвешивать слова, прежде чем квакнуть?
все ж таки уровень не на кухне за рюмкой чая...
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17.06.2020 20:32 Ответить
ЗЕшибісь...
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17.06.2020 20:34 Ответить
https://twitter.com/Vivat_Ukraina
https://twitter.com/Vivat_Ukraina

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@Vivat_Ukraina

·https://twitter.com/Vivat_Ukraina/status/1273296155519127552 51 мин

Президент єрмак заявив: "Я прийшов із Зеленським і з ним піду"
Представник Донбасу в ТКГ Гармаш уточнив слова Єрмака: ОП підготував поправки в закон про особливий статус ОРДЛО, а не новий законопроєкт - Цензор.НЕТ 7711
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17.06.2020 20:39 Ответить
Підеш, підеш, вилупок ко.шерний.
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17.06.2020 21:07 Ответить
Всё пробуют реакцию, пройдёт- не пройдёт...
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17.06.2020 20:44 Ответить
Агентом Кремля Ермаком готовится чудовищное предательство национальных интересов Украины.
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17.06.2020 20:52 Ответить
эти вопросы обсуждаются на референдуме, предатели!
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17.06.2020 20:52 Ответить
В принципі можна, що завгодно підписати (лівою рукою (:, головне - взяти під контроль кордон.
А потім по (тихому) вирізати всіх, хто реально брав участь в незаконних кацапських бандах.
А згідно із законом нікого - не судити.
Робити за "принципом путiна" - "нас там немає, ми не знаємо" і так далі і тому подібне.
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17.06.2020 21:13 Ответить
Головна кацапська банда на території України - офіс преЗЕдента.
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17.06.2020 21:18 Ответить
Як на мене, так що " Зе" ,що "Пе", що Ю, Я, К - ланки одного ланцюга
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17.06.2020 21:28 Ответить
Представник Донбасу в ТКГ Гармаш уточнив слова Єрмака: ОП підготував поправки в закон про особливий статус ОРДЛО, а не новий законопроєкт - Цензор.НЕТ 2799
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17.06.2020 21:21 Ответить
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники, бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману и т.д.
военное училище в днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
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17.06.2020 21:42 Ответить
у кого-то будут руки по локоть в крови при зачистке ДАМБАСА
я даже догадываюсь у кого.......
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18.06.2020 03:25 Ответить
Той дебіл, що постійно пише на Цензорі про "законапрюєкти", видно, спеціально це робить, щоб знущатися з мови.
"Офіс президента України підготував поправки до вже існуючого законопроєкту про "особливий статус окремих районів Донбасу", а не новий законопроєкт." Джерело: https://censor.net/ua/n3202692
А в іншому абзаці в нього вже правильне написання цього слова, але списав він його з тексту інтерв'ю.
"Нагадаємо, ранішеhttps://censor.net/ua/news/3202579/v_op_napysaly_novyyi_zakon_pro_osoblyvyyi_poryadok_mistsevogo_samovryaduvannya_v_ordlo_z_implementovanoyu в якому він заявив про підготовку нового законопроекту про так званий особливий статус тимч ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3202692
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17.06.2020 22:09 Ответить
Кремлевский сценарий в действии. Агент ФСБ "козырь", известный в миру как Ермак, отрабатывает свой хлеб.
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17.06.2020 22:54 Ответить
первым пунктом для востановления контроля Украины над оккупированым Донбассом должна стоять не формула прорашистского "штанмаера" а Будапештская бумага" вот и весь хрен...
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18.06.2020 00:21 Ответить
первым пунктом идет имплементация "формулы Штайнмайера"Источник: https://censor.net/n3202692

значит сначала выборы без вывода оккупантов.....зеленые твари
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18.06.2020 08:33 Ответить
 
 