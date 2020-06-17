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Мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине, задержан в Сумах, - Нацполиция. ФОТО

В Сумах мужчина угрожал взорвать гранату в магазине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине, задержан в Сумах, - Нацполиция 01

В полицию позвонила женщина и рассказала, что в одном из магазинов посетитель угрожал взорвать гранату. На указанное заявительницей место выехали сотрудники полиции. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина.

Учитывая серьезность высказываемых им угроз, правоохранители провели неотложные обыски, и в машине молодого человека обнаружили 2 гранаты - Ф-1 и РГД-5, два запала, а также два использованых тубуса от гранатомета РПГ-22.

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Мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине, задержан в Сумах, - Нацполиция 02

Изъятые вещи направлены на экспертизу. В отношении мужчины открытое уголовное производство - по 1 ст. 263 и ч.1. ст. 309 УК Украины.

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Лето, жара, карантин...
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17.06.2020 20:08 Ответить
У мужчины видать была серьезная мотивация, шо за магазто,не ювелирка-ломбарджирдка?
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17.06.2020 20:27 Ответить
У мужчины видать была серьезная мотивация, шо за магазто,не ювелирка-ломбарджирдка?
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17.06.2020 20:28 Ответить
На чекушечку на зошит не взяли?
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17.06.2020 20:29 Ответить
Сначала стреляешь, перезаряжаешь - стреляешь еще раз, потом спрашиваешь:кто там? Не наоборот! У№грожалвзорватьгронату.
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17.06.2020 20:35 Ответить
Третья рюмка была явно лишней,или у кренделя от жары чердак закипел
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17.06.2020 20:41 Ответить
Треба було не в затяжку
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17.06.2020 20:54 Ответить
Не всех больных война убила. А что делать - как говорят в Одессе.
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18.06.2020 00:52 Ответить
 
 