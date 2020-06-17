Мужчина, угрожавший взорвать гранату в магазине, задержан в Сумах, - Нацполиция. ФОТО

В Сумах мужчина угрожал взорвать гранату в магазине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию позвонила женщина и рассказала, что в одном из магазинов посетитель угрожал взорвать гранату. На указанное заявительницей место выехали сотрудники полиции. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина.

Учитывая серьезность высказываемых им угроз, правоохранители провели неотложные обыски, и в машине молодого человека обнаружили 2 гранаты - Ф-1 и РГД-5, два запала, а также два использованых тубуса от гранатомета РПГ-22.

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Изъятые вещи направлены на экспертизу. В отношении мужчины открытое уголовное производство - по 1 ст. 263 и ч.1. ст. 309 УК Украины.

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