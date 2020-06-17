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корабль (2012) посольство (1076) США (24808) Черное море (1436)

Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство

Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство

Корабль военно-морского флота США, эсминец класса "Арли Берк" с управляемыми ракетами "Портер" 17 июня взял курс на север через международные проливы в Черное море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине, цель судна - проведение операций по морской безопасности и повышение региональной морской стабильности, комбинированной готовности и военно-морской способности с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Отмечается, что корабль ВМС США будет вести операции в Черном море третий раз с начала года. При этом именно "Портер" - второй раз.

Находясь в Черном море, "Портер" будет "придерживаться соображений безопасности в условиях сдерживания эпидемии COVID-19 и оставаться в плавании, сосредотачиваясь при поддержке партнеров и союзников, на оперативных потребностях и выполнении национальных оборонных задач".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эсминец ВМС США Ross зашел в Черное море

"Присутствие "Портера" в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. "Портер" и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - говорит командир корабля Крейг Трент.

Операции корабля в Черном море усилят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и будут демонстрировать коллективную решимость безопасности Черного моря.

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Топ комментарии
+13
У кацапья от этой новости диарея начинается кирпичами
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17.06.2020 20:05
+9
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 2138Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 9089
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17.06.2020 20:24
+5
Для Путлерского быдла хватит десяток Дронов Эрдогана...
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17.06.2020 20:20
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У кацапья от этой новости диарея начинается кирпичами
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17.06.2020 20:05 Ответить
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 2138Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 9089
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17.06.2020 20:24 Ответить
Вот за эту бы гифку в свое время в интернах вызвал большую бурю эмоций.расейские патриоты они такие легковозбудимые ...... некоторые даже принципиально не покупают жёлтые шарики на йолку перед новым годом
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17.06.2020 20:32 Ответить
А що, рибятки в Крим позасмагати прямують чи чого кацам ссикувать?
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17.06.2020 21:42 Ответить
Это недавно троллил местную вату #trumpвведивойска от Аллах и услышал мои молитвы
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17.06.2020 21:55 Ответить
Это самый настоящий стабилизирующий фактор для ситуации в Чёрном море. И заставляющий кацапстан сидеть тише воды, как говорится.
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17.06.2020 20:06 Ответить
А ещё больше рвать будут, когда США передаст очередной катер и водолазное обмундирование.
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17.06.2020 20:50 Ответить
Ничего особенного, плывёт к себе домой в Нью Одессу !
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17.06.2020 20:06 Ответить
Ну,это международный договор-в Черное море могут заходить иностранные военные суда на две неделли,а потом домой.
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17.06.2020 21:05 Ответить
Кстати одесситы не будут против стать ещё одним штатом США. Только кусочек Украины опять откусят или? Забор!
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17.06.2020 21:26 Ответить
Моя бы воля, я б его тут держал постоянно.
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17.06.2020 20:08 Ответить
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 1665
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17.06.2020 20:10 Ответить
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 1063
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17.06.2020 20:33 Ответить
Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство - Цензор.НЕТ 5930
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17.06.2020 20:17 Ответить
ГУЛАГ был турагенством.
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17.06.2020 20:47 Ответить
Для Путлерского быдла хватит десяток Дронов Эрдогана...
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17.06.2020 20:20 Ответить
Знаменитый турецкий конструктор Сельчук Байрактар испытал Дрон нового поколения с мощными ракетами...Мавзолейные ударьте по Эрдогану... сцыте Дамбасс легче мочить в с....е рюсскаязычный...крысы позорные...
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17.06.2020 20:25 Ответить
***** в очередной раз Какая радость для расейских свинособак и любителй "рускаво мира"
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 6317
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17.06.2020 20:31 Ответить
рузке витяз не боитса на шампанское садитса....
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17.06.2020 20:34 Ответить
Где мой подводный яхтер,возмутился путин,взывая к Авроре...
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17.06.2020 20:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=heRWXcIkAFo Что тебе снится, крейсер "Аврора", в час когда утро встаёт над Невой? (с)
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 4366
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17.06.2020 21:27 Ответить
"...зелёная, зелёная ТРАВА."
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17.06.2020 22:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1wMD_F4uuRU Кокое всё зелёное! Кокое всё красивое! (с)
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 2117
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17.06.2020 22:13 Ответить
Все спишем на Пандемию Короны Кремля и 73 % опять наши на следующие выюоры,сказал Зеля Путлеру и Патрушеву...
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17.06.2020 20:45 Ответить
Идёт себе эсминец по летнему морю - с чего переполох ?.
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17.06.2020 20:50 Ответить
причем как и в прошлый раз - оплывет Крым и кавказское побережье десятой дорогой.
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17.06.2020 21:00 Ответить
Он этот Крым легко достанет даже из Средиземного моря.
И Москву.
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17.06.2020 22:24 Ответить
Штаты Крым и из Монтаны достанут, также как ******** Флориду из Костромы, но зачем?
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17.06.2020 22:32 Ответить
достать может, но ссыканет и так покатается. американцы даже сев. кореи испугались и сделали морду кирпичом.
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17.06.2020 23:02 Ответить
ты можешь переспать с кололевой красоты мира? Да, можешь, инструмент же есть. Но на самом деле вероятность равна 0.
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18.06.2020 12:58 Ответить
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 8105
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17.06.2020 20:56 Ответить
ну и что? они регулярно заходят в Черное море. Помню, какие надежды были на американский авианосец во время захвата Крыма. А он развернулся и адью...
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17.06.2020 21:12 Ответить
Ну, есть такая штука как карго-культ...))
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18.06.2020 08:49 Ответить
По поводу авианосца в Черном море следует читать конвенцию Монтре. Вот когда турки пророют канал соединяющий Мраморное и Черное моря тогда это будет возможно.
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17.06.2020 21:40 Ответить
Но при наличии аэродромов трёх черноморских страна НАТО вряд ли нужно
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17.06.2020 21:43 Ответить
Козломордые хоть на настоящую современную технику в бинокли посмотрят....Путин, придурок. вылазь из подвала, поздоровайся снашими высокими гостями...
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17.06.2020 21:45 Ответить
Вообще "Портер" 1999 года выпуска Скорей уж он посмотрит на новые фрегаты *****.
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17.06.2020 21:48 Ответить
"Новые" они только для Вас....
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17.06.2020 21:50 Ответить
Ну если кораблю меньше 4-х лет как его ещё назвать?
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17.06.2020 21:55 Ответить
Если не секрет, ТТД новых фрегатов ***** в студию.
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18.06.2020 01:33 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 Корабельный состав Черноморского флота
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18.06.2020 02:10 Ответить
При захвате Крыма эсминцы тоже заходили, контролировали процесс.
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17.06.2020 22:27 Ответить
Корабель ВМС США втретє за рік прямує до Чорного моря, - посольство - Цензор.НЕТ 4178
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17.06.2020 22:36 Ответить
Путлер капут. Перемога!
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18.06.2020 00:47 Ответить
ну хоть теперь-то хотя бы пару кацапских кораблей потопит... или как обычно - тишком-молчком, с приветственными вымпелами нагло сопровождающим его кацапам...
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18.06.2020 09:06 Ответить
Как всегда - визит вежливости.
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18.06.2020 09:30 Ответить
 
 