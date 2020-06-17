Корабль ВМС США в третий раз за год направляется к Черному морю, - посольство

Корабль военно-морского флота США, эсминец класса "Арли Берк" с управляемыми ракетами "Портер" 17 июня взял курс на север через международные проливы в Черное море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине, цель судна - проведение операций по морской безопасности и повышение региональной морской стабильности, комбинированной готовности и военно-морской способности с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Отмечается, что корабль ВМС США будет вести операции в Черном море третий раз с начала года. При этом именно "Портер" - второй раз.

Находясь в Черном море, "Портер" будет "придерживаться соображений безопасности в условиях сдерживания эпидемии COVID-19 и оставаться в плавании, сосредотачиваясь при поддержке партнеров и союзников, на оперативных потребностях и выполнении национальных оборонных задач".

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"Присутствие "Портера" в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. "Портер" и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - говорит командир корабля Крейг Трент.

Операции корабля в Черном море усилят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и будут демонстрировать коллективную решимость безопасности Черного моря.