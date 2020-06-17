В ответ на санкции Россия усиливает давление на политзаключенных в РФ, - Денисова

Россия усиливает физическое и психологическое давление на украинских политзаключенных в ответ на санкции, введенные против нее. Этим страна в очередной раз нарушает международное и российское законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, 29 незаконно удерживаемых граждан Украины страдают от нарушения их прав

"В ответ на международные санкции РФ усиливает издевательства над незаконно удерживаемыми гражданами Украины - отказывает украинским дипломатам в посещении наших сограждан и продолжает физическое и психологическое давление, чем в очередной раз нарушает международное и российское законодательство", - заявила Денисова.

Она отметила, что Россия должна придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав украинских политзаключенных.

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