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Новости Украинские заложники в РФ
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Денисова (996) россия (92990) политзаключенные (1617)

В ответ на санкции Россия усиливает давление на политзаключенных в РФ, - Денисова

В ответ на санкции Россия усиливает давление на политзаключенных в РФ, - Денисова

Россия усиливает физическое и психологическое давление на украинских политзаключенных в ответ на санкции, введенные против нее. Этим страна в очередной раз нарушает международное и российское законодательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, 29 незаконно удерживаемых граждан Украины страдают от нарушения их прав

"В ответ на международные санкции РФ усиливает издевательства над незаконно удерживаемыми гражданами Украины - отказывает украинским дипломатам в посещении наших сограждан и продолжает физическое и психологическое давление, чем в очередной раз нарушает международное и российское законодательство", - заявила Денисова.

Она отметила, что Россия должна придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав украинских политзаключенных.

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Топ комментарии
+5
Що пропонує Денисова? Зняти санкції з мордора?
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17.06.2020 20:31
+4
Торговля заложниками - обычное дело для государства террориста.
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17.06.2020 20:25
+4
неоднократно говорил и повторюсь : именно государство роися является в мире главным очагом терроризма и экстримизма на земле... этакая империя зла
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17.06.2020 20:38
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Торговля заложниками - обычное дело для государства террориста.
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17.06.2020 20:25 Ответить
Що пропонує Денисова? Зняти санкції з мордора?
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17.06.2020 20:31 Ответить
Та всё к тому идёт...
ржу с дебильного мудрого нариду... (и с себя - как его элемента)
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17.06.2020 21:23 Ответить
Проблема не в том,что согласно понятия кармы преступления )(уйловского режима отольются на кацапском нарИде,беда в том,что мучаясь и сдыхая кацапсины так и не поймут:за что?!
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17.06.2020 20:32 Ответить
неоднократно говорил и повторюсь : именно государство роися является в мире главным очагом терроризма и экстримизма на земле... этакая империя зла
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17.06.2020 20:38 Ответить
эту комментировать неолхота, у неё в мордоре бизнес, так что лживые вопли не катят
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17.06.2020 20:51 Ответить
Тоже мне новость. А закончатся политзаключённые - усилит давление на своих пенсов. Ну не на США ж давить в самом деле. Те могут поставки ботокса ограничить.
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17.06.2020 20:53 Ответить
У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 4722
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17.06.2020 21:09 Ответить
У відповідь на санкції Росія посилює тиск на політв'язнів у РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 7697
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17.06.2020 21:36 Ответить
Их насильно заставляют кушать больше Нади (кто забыл кто такая Надя`дАрк или тогда молодой был, это Герой Украины, попала в книгу РГ... перечислять можно бесконечно, только Шварц и Чак могут говорить с ней т.к уровень их одинаковый.
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17.06.2020 21:41 Ответить
Она просто решила напомнить о себе. А то я , например, забыл кто это такая.
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17.06.2020 21:46 Ответить
Россия это не страна,Россия это сорт овна.
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18.06.2020 06:24 Ответить
 
 