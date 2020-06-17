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Минюст подготовил изменения в закон о люстрации с учетом требований ЕСПЧ,- Малюська

Минюст подготовил изменения в закон о люстрации с учетом требований ЕСПЧ,- Малюська

Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон "Об очищении власти" (о люстрации) с учетом ьребований Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно люстрации – мы будем исполнять решение Европейского суда. Там есть два направления исполнения – выплатить компенсацию тем, кто выиграл – у нас на это есть средства в специальной программе бюджета. Второй аспект – привести украинское законодательство в соответствие – для этого мы разработали законопроект о внесении изменений в закон об очищении власти, внесли его на рассмотрение Кабмина и ожидаем, что он будет рассмотрен или в следующую среду, или через неделю, для внесения его в Верховную Раду",- сказал Малюська на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Министр также отметил, что законопроект предусматривает создание комиссии, которая будет рассматривать заявления лиц, которые были люстрированы.

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"Европейский суд четко констатировал, что люстрация слишком широка, есть большое количество людей, которые пострадали безосновательно – соответственно государство обязано обеспечить механизм, чтобы возобновить нарушенные права. Мы предусматриваем создание специальной комиссии, которая пересмотрит заявления лиц, которые были люстрированы, из категорий, относительно которых нецелесообразно применять автоматическую люстрацию",- пояснил чиновник.

"По результатам такого пересмотра эти лица будут или возобновлены на должностях, или получат компенсацию, или и то, и другое. Часть лиц останется под автоматической люстрацией – по нашему мнению это должны быть члены правительства и топ-чиновники. Часть лиц исключат из люстрации вообще – например, лица, которые работали в органах власти СССР",- добавил министр.

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Топ комментарии
+3
Двірники, кухарки та водії часів овоча залишаться люстрованими, а решта отримає компенсацію і повернеться на посади?
Та й до дупи всі ті закони для нинішньої влади! Он Богдан був люстрований і шо? Нічого не завадило "юристу" призначити його на посаду, що була у списку...
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17.06.2020 20:39
+3
30-ть років підряд як хахєлодна біомаса придурків обрали собі придурків то й житимуть як придурки ще дуже довго..
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17.06.2020 20:48
+2
богдана уже отлюстрировали, ну который утомленный солнцем?
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17.06.2020 20:50
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Двірники, кухарки та водії часів овоча залишаться люстрованими, а решта отримає компенсацію і повернеться на посади?
Та й до дупи всі ті закони для нинішньої влади! Он Богдан був люстрований і шо? Нічого не завадило "юристу" призначити його на посаду, що була у списку...
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17.06.2020 20:39 Ответить
Все что подготавливает этот психопат малюська - это сатанинские законы, направленные против человека. Он сведет люстрацию к нулю.
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17.06.2020 21:07 Ответить
Малюська, ты и Шмыгаль с Аваковым ответьте пожалуйста, почему у нас в стране нет информационной безопасности? Почему все персональные данные на всех людей можно найти в интернете за деньги? Почему можно найти в кацапском Телеграфе все про всех? Вы вообще конченые? Что творите? А с СБУ информация? А агрессор? Что творится? В стране война, а данные на людей в свободном доступе. Охренеть можно.
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17.06.2020 21:31 Ответить
выплатить компенсацию тем, кто выиграл - у нас на это есть средства в специальной программе бюджета.


для честных и несчастных пенсионеров специальной программы нет !!!!
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18.06.2020 01:40 Ответить
Почему -то малюск считает человеками кодло проросийски настроенных совков, ненавидящих Украину и все украинское, именно их "права",как он считает, Украине надо прежде всего защищать, то есть страна по мнению зеленой банды должна защищать права тех,кто желает ее уничтожения. Украинцев же, я так понял, они человеками не считают.
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17.06.2020 20:48 Ответить
30-ть років підряд як хахєлодна біомаса придурків обрали собі придурків то й житимуть як придурки ще дуже довго..
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17.06.2020 20:48 Ответить
богдана уже отлюстрировали, ну который утомленный солнцем?
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17.06.2020 20:50 Ответить
Коммунистов - на ключевые должности в управлении советской Украиной! Ураааа!
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17.06.2020 21:19 Ответить
ЗЕленые реабилитируют рыгов полным ходом.
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17.06.2020 22:07 Ответить
Ну всё по зе-коасике: - ничего нужного минюст не делает, зато идиотской работы хоть отбавляй.
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18.06.2020 06:40 Ответить
неправильно люстрировали в свое время неправильно....
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18.06.2020 08:31 Ответить
 
 