Минюст подготовил изменения в закон о люстрации с учетом требований ЕСПЧ,- Малюська

Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон "Об очищении власти" (о люстрации) с учетом ьребований Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Относительно люстрации – мы будем исполнять решение Европейского суда. Там есть два направления исполнения – выплатить компенсацию тем, кто выиграл – у нас на это есть средства в специальной программе бюджета. Второй аспект – привести украинское законодательство в соответствие – для этого мы разработали законопроект о внесении изменений в закон об очищении власти, внесли его на рассмотрение Кабмина и ожидаем, что он будет рассмотрен или в следующую среду, или через неделю, для внесения его в Верховную Раду",- сказал Малюська на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Министр также отметил, что законопроект предусматривает создание комиссии, которая будет рассматривать заявления лиц, которые были люстрированы.

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"Европейский суд четко констатировал, что люстрация слишком широка, есть большое количество людей, которые пострадали безосновательно – соответственно государство обязано обеспечить механизм, чтобы возобновить нарушенные права. Мы предусматриваем создание специальной комиссии, которая пересмотрит заявления лиц, которые были люстрированы, из категорий, относительно которых нецелесообразно применять автоматическую люстрацию",- пояснил чиновник.

"По результатам такого пересмотра эти лица будут или возобновлены на должностях, или получат компенсацию, или и то, и другое. Часть лиц останется под автоматической люстрацией – по нашему мнению это должны быть члены правительства и топ-чиновники. Часть лиц исключат из люстрации вообще – например, лица, которые работали в органах власти СССР",- добавил министр.

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