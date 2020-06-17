Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения
Президент Украины Владимир Зеленский предложил по сути ручное управление финансовыми выплатами вне подписанных контрактов с Нацслужбы здоровья Украины.
"Это невозможно комментировать и это даже не популизм, это полная деградация и депрофессионализация "советников" (Президента. - Ред.), - так на своей странице в Facebook прокомментировал экс-глава НСЗУ Олег Петренко заявление президента Владимира Зеленского о дополнительном финансировании медиков вторичной и специализированной медпомощи вне подписанных контрактов с НСЗУ, передает Цензор.НЕТ.
По сути, речь идет о ручном управлении финансовыми выплатами в размере 2 млрд. грн. вне подписанных контрактов с НСЗУ. Соответствующий документ уже разрабатывает Кабмин.
По мнению Петренко, новые чиновники "так и не поняли, как система в процессе сложной трансформации постепенно приобретает способность адекватно вознаграждать работу всех работников здравоохранения автономного учреждения".
Он считает, что речь идет "не о банальном "повышение зарплат" и "тарифной сетке". Это о цивилизационных изменениях, которые сворачиваются в угоду рейтингам".
Тем не менее, экс-чиновник считает, что "логика цивилизационных изменений неумолима, и мы будем вынуждены исправить эти ошибки, потому что другого не дано". А пишет он это для того, "чтобы когда-то (скоро!) вспомнить, как здравый смысл окончательно покидал логику трансформации системы здравоохранения и о том, какие ошибки больше нельзя допускать и на какие компромиссы нельзя идти ни при каких условиях в нашем с вами будущем".
Напомним, Владимир Зеленский во время селекторного советщания 17 июня обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.
Чиновники представили цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1536115819901448?__cft__[0]=AZXtQxXejojAhxf6Z6PKSa-8r42RqPlDQXTZ3R5ze0qiyyy1D6pM58MrvUtTcUPQu2mJN5B_YJpN0Fbab98FVBssAUGVxKWNv-jYjLqgLgINHwQXj6TQOmHd30-4x9dAmIw&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·
Игорь Валерьевич - боец. Настойчивый, дерзкий, находчивый. Крутой. Но совсем не круто - это то, что его деятельность часто идёт в разрез с национальными интересами, с интересами конкуренции в бизнесе. Например - 22 июня Межведомственная комиссия по международной торговле может принять положительное решение по жалобе Укртатнафты и ввести дополнительную заградительную пошлину на импорт топлива в Украину в размере 8.5%. Восемь с половиной процентов - это дофига для топлива. Ровно на столько поднимутся цены на нефтепродукты, а следом и за ними - стоимость почти всех продовольственных товаров, например.
Цель ИВК - в условиях фактического отсутствия Антимонопольного комитета избавиться от импорта конкурентов. Средство ИВК - административное повышение цен конкурентов. И патриотизм, о чем вещает канал 1+1, раскрывая данную тему, тут не при чём. Следующий этап - полный запрет импорта нефтепродуктов и введение квот?
Сейчас импортёры платят многие десятки млрд гривень в бюджет в виде налогов, пошлин, сборов и акцизов с импорта топлива, с этих денег строятся дороги, например. Когда около 70% морского (всего) импорта будет в руках ИВК, этих платежей не будет, ведь как Игорь Валерьевич платит налоги и долги знают все)))
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Папа Стифлера
@StillVasserman
А кто-то вообще задуавался о причинах ненависти Сопли к Пороху?Его преследовали за тупые шутки в Квартале? Его щемила налоговая за черные кассы и оффшоры? А может ему не давали эфиры? Или не давали заниматься выборами? А может причина ненависти в другом?Лично у меня варианта два.
1. Сопля достаточно умен чтобы понять, на сколько он ничтожен, глуп, мелок и никчемен как политик на фоне такой политической глыбы. Нужно убрать объект для сравнения.
2. У него есть ОЧЕНЬ серьезные обязательства перед третьими лицами (Беня, х//йло), которые держат его за яйца.
Многие люди скрывают свои истинные намерения путем вранья. Когда зеленский сказал что идёт на один срок, мне сразу стало понятно что он хочет два срока.
Так вот, наши с тобой налоги должны идти на конкретное лечение, а не на количество коек.
Может, я тоже хочу, чтобы в каждом селе был свой роддом, кардиоцентр и психушка. Но, блин, где деньги взять?
Те больницы, которые выполнили домашнее задание при подготовке к реформе, а на это было выделено не один год, нормально себя чувствуют, а те, кто ковырялся в носу, сейчас плачут - мамадарагая, дайте денег.
А страдают от этого не только врачи, но и пациенты.
Теперь дошло? Если нет, иди спать.
https://censor.net/user/470396
у тебя минималка ?
ты дебил, не способный работать ни руками, ни мозгами больше, чем за минималку ?
Была надежда, что нашему Верховному Главнокомандующему кто-то посоветует хотя бы ради приличия и международной репутации высказать слова соболезнования пятому президенту Порошенко, но, нет ... Он и прочие представители его окружения стыдливо молчат, и даже, скорее всего, злорадствуют.
Было бы очень правильным шагом, в первую очередь, в глазах украинских избирателей, а также международных партнеров, если бы Зеленский публично высказал слова сочувствия или поддержки лидеру «ЕС». Пусть эти слова были бы не искренними, но они однозначно охарактеризовали бы Зеленского, как человека, у которого есть простые человеческие качества и сострадание.
«Не буду утверждать и что-то доказывать, не имею на это прав, но, насколько я знаю, слова поддержки к президенту Порошенко и его семье поступили и продолжают поступать от лидеров всего цивилизованного мира, но «наши» ч*ошники молчат и с нетерпением ждут четверга, чтобы продолжать глумиться»
(цитата)
С быдлом нужно разговаривать "их же языком" , который они понимают . Иначе никак !
у відосик-гундосик 36 і 6 всім побажати і не буде біди...,
державну справу рішити - взяти лук, тятиву натягти,
і стрілу відпустити - в ціль вона вже сама долетить...,
клоун, блазень, паяц, може й поц... зробить все,
щоби тільки любили, аплодували та кривили в усмішках роти...,
за це все, ми всі разом як мінімум 300 млрд. уже заплатили...
Ніколи, ніде і ніщо не буває безплатним,
правда сир в мишоловці буває таким,
але він там лише для мишей, проте миші не знають про це...,
хтось же той сир оплатив і розмістив його в мишоловці...
Хто зараз платить за "безплатний" сир,
який паяц так щедро "роздає" народу...
просто под местные выборы денег медикам дадут, вот и вся "логика".
шо б все знали кого благодарить
Значит будут печатать бабки. Здравствуй двухзначная инфляция!
Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается (приобретается) непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами(!)
В 23 из 28 обследуемых нами учреждений здравоохранения взимается плата за выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
В 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные в прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
Кто-то надеется, что ЭТА ситуация после подъема зарплат изменится?