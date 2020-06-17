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Зеленский (19011) реформы (3945) Петренко Олег (33) НСЗУ (171) заработная плата (2355)

Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения

Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский предложил по сути ручное управление финансовыми выплатами вне подписанных контрактов с Нацслужбы здоровья Украины.

"Это невозможно комментировать и это даже не популизм, это полная деградация и депрофессионализация "советников" (Президента. - Ред.), - так на своей странице в Facebook прокомментировал экс-глава НСЗУ Олег Петренко заявление президента Владимира Зеленского о дополнительном финансировании медиков вторичной и специализированной медпомощи вне подписанных контрактов с НСЗУ, передает Цензор.НЕТ.

По сути, речь идет о ручном управлении финансовыми выплатами в размере 2 млрд. грн. вне подписанных контрактов с НСЗУ. Соответствующий документ уже разрабатывает Кабмин.

По мнению Петренко, новые чиновники "так и не поняли, как система в процессе сложной трансформации постепенно приобретает способность адекватно вознаграждать работу всех работников здравоохранения автономного учреждения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я уже определился с кандидатом на пост главы Нацслужбы здоровья: документы будут переданы на утверждение в Кабмин, - Степанов

Он считает, что речь идет "не о банальном "повышение зарплат" и "тарифной сетке". Это о цивилизационных изменениях, которые сворачиваются в угоду рейтингам".

Тем не менее, экс-чиновник считает, что "логика цивилизационных изменений неумолима, и мы будем вынуждены исправить эти ошибки, потому что другого не дано". А пишет он это для того, "чтобы когда-то (скоро!) вспомнить, как здравый смысл окончательно покидал логику трансформации системы здравоохранения и о том, какие ошибки больше нельзя допускать и на какие компромиссы нельзя идти ни при каких условиях в нашем с вами будущем".

Напомним, Владимир Зеленский во время селекторного советщания 17 июня обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

Чиновники представили цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Читайте: Минфин должен найти источники для повышения зарплат медикам, - "слуга народа" Радуцкий

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Топ комментарии
+36
Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения - Цензор.НЕТ 5441
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17.06.2020 20:50
+29
Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения
https://images.cnscdn.com/images/3/2/c/9/32c906e8e7c538d7d86e86209fcdc6f5/original.jpgА он (здравый смысл) хоть где-то у бубочки присутствует?
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17.06.2020 20:36
+29
Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения - Цензор.НЕТ 7060
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17.06.2020 20:40
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"на порядок" - это ровно в десять раз
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17.06.2020 22:19 Ответить
Зрада зрадная, зарплату решили повысить без согласования с НСЗУ. Интересно было бы услышать куда этого Петренко пошлют сами врачи.
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17.06.2020 21:04 Ответить
И пусть озвучит свою з/п - она явно не 5 тыщ грн, как у большинства медиков ныне.
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17.06.2020 21:06 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXtQxXejojAhxf6Z6PKSa-8r42RqPlDQXTZ3R5ze0qiyyy1D6pM58MrvUtTcUPQu2mJN5B_YJpN0Fbab98FVBssAUGVxKWNv-jYjLqgLgINHwQXj6TQOmHd30-4x9dAmIw&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1536115819901448?__cft__[0]=AZXtQxXejojAhxf6Z6PKSa-8r42RqPlDQXTZ3R5ze0qiyyy1D6pM58MrvUtTcUPQu2mJN5B_YJpN0Fbab98FVBssAUGVxKWNv-jYjLqgLgINHwQXj6TQOmHd30-4x9dAmIw&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·

Игорь Валерьевич - боец. Настойчивый, дерзкий, находчивый. Крутой. Но совсем не круто - это то, что его деятельность часто идёт в разрез с национальными интересами, с интересами конкуренции в бизнесе. Например - 22 июня Межведомственная комиссия по международной торговле может принять положительное решение по жалобе Укртатнафты и ввести дополнительную заградительную пошлину на импорт топлива в Украину в размере 8.5%. Восемь с половиной процентов - это дофига для топлива. Ровно на столько поднимутся цены на нефтепродукты, а следом и за ними - стоимость почти всех продовольственных товаров, например.

Цель ИВК - в условиях фактического отсутствия Антимонопольного комитета избавиться от импорта конкурентов. Средство ИВК - административное повышение цен конкурентов. И патриотизм, о чем вещает канал 1+1, раскрывая данную тему, тут не при чём. Следующий этап - полный запрет импорта нефтепродуктов и введение квот?

Сейчас импортёры платят многие десятки млрд гривень в бюджет в виде налогов, пошлин, сборов и акцизов с импорта топлива, с этих денег строятся дороги, например. Когда около 70% морского (всего) импорта будет в руках ИВК, этих платежей не будет, ведь как Игорь Валерьевич платит налоги и долги знают все)))
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17.06.2020 21:05 Ответить
Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения - Цензор.НЕТ 2815
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17.06.2020 21:09 Ответить
Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения - Цензор.НЕТ 8471
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17.06.2020 21:20 Ответить
господи, зелена шобла завалить всі реформи, бо думати нема чим.
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17.06.2020 21:07 Ответить
та мать їх так ті реХВорми, а от як КРАЇНУ та шобла завалить, оце непереливки.
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18.06.2020 06:50 Ответить
https://twitter.com/StillVasserman
https://twitter.com/StillVasserman

Папа Стифлера

@StillVasserman


А кто-то вообще задуавался о причинах ненависти Сопли к Пороху?Его преследовали за тупые шутки в Квартале? Его щемила налоговая за черные кассы и оффшоры? А может ему не давали эфиры? Или не давали заниматься выборами? А может причина ненависти в другом?Лично у меня варианта два.
1. Сопля достаточно умен чтобы понять, на сколько он ничтожен, глуп, мелок и никчемен как политик на фоне такой политической глыбы. Нужно убрать объект для сравнения.
2. У него есть ОЧЕНЬ серьезные обязательства перед третьими лицами (Беня, х//йло), которые держат его за яйца.
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17.06.2020 21:11 Ответить
Третий вариант - это и тот другое, плюс устраняется сильный конкурент на следующих президентских выборах.
Многие люди скрывают свои истинные намерения путем вранья. Когда зеленский сказал что идёт на один срок, мне сразу стало понятно что он хочет два срока.
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17.06.2020 23:39 Ответить
Ексголова НСЗУ Петренко про розпорядження Зеленського підвищити зарплати медикам другої ланки: Здоровий глузд остаточно покинув логіку трансформації системи охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8128
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18.06.2020 00:32 Ответить
Вот за это и судят Порошенко, что он вместе с идеологом Кириленко не уничтожил прокацапскую падаль, не посадил уклониста Зеленского, не вёл военное положение и не направил 73% долбодятлов в АТО. Сейчас эту ошибку исправит уклонист Зеленский с идеологом Портновым, кого посадят, а кого уничтожат, а вы будете в тряпочку слезы лить если останетесь ...
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18.06.2020 06:41 Ответить
Когда в США в штате Дэлавер акончится следствие по Делу Коломойского ,будете петь другие песни голобородьки 73 %....
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17.06.2020 21:11 Ответить
Петренко дебил, пусть обьяснит как поднятие окладов врачам может помешать его теоретической трансформации здравохранения, типо если оклад 5 тыс то трансформировать можно, а если 8 тыс то все трындец, ничего не получится.
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17.06.2020 21:13 Ответить
Кацапе, платівку заїло? Тобі вище вже пояснили. Чи в тебе мозок не в тому місці знаходиться?
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17.06.2020 21:15 Ответить
Внятного обьяснения как повышение окладов помешает проводить любые реформы нет.
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17.06.2020 21:17 Ответить
Ну, давай на пальцах. Ты пришел в парикмахерскую, где например 4 рабочих кресла. Ты подстригся за 100 гривень, но тебе говорят - плати 400. Ты им - а с каких делов? Они - так кресла же 4. Ты стоишь, такой охреневший, но платить обязан.
Так вот, наши с тобой налоги должны идти на конкретное лечение, а не на количество коек.
Может, я тоже хочу, чтобы в каждом селе был свой роддом, кардиоцентр и психушка. Но, блин, где деньги взять?
Те больницы, которые выполнили домашнее задание при подготовке к реформе, а на это было выделено не один год, нормально себя чувствуют, а те, кто ковырялся в носу, сейчас плачут - мамадарагая, дайте денег.
А страдают от этого не только врачи, но и пациенты.
Теперь дошло? Если нет, иди спать.
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17.06.2020 22:17 Ответить
Вы всё правильно написали. Но до Игорь Ермоленко не дойдёт. До зебилов не доходит. Поэтому такая медицина в Украине.

https://censor.net/user/470396
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17.06.2020 23:57 Ответить
Дебил это ты, тебе пять человек объясняют, что именно в этом и есть смысл медреформы - врачи должны получать оплату не по "тарифуфу", назначаемого чиновниками Минздрава. Оплаты труда врачей должна быть прямо пропорциональна их квалификации, качеству лечения, количеству пациентов. А не уравниловка, когда врачи-бездари и врачи от бога получают одинаковую среднюю зарплату.
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17.06.2020 21:36 Ответить
Здравое решение а НЦЗУ нах вместе с соросятами и геноцидным здравоохранением! Лучше системы Семашко в мире до сих пор ничего не придумали. Идите вы нх с кучей дополнительных бумаг и их дублированием в компе непонятно для кого и зачем. Молодец Зеленский, кому не нравится- все нах!
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17.06.2020 21:16 Ответить
Согласен .Советская система Семашко показывает десятилетиями свою эффективность.-Америка ,Италия и т.д, показали свою неэффективность перед гриппом .
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17.06.2020 21:21 Ответить
а система Семашко просто не показала грипп )))))
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17.06.2020 22:15 Ответить
Так раша вообще чепуху показала и продолжает показывать.
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17.06.2020 22:25 Ответить
В биографии этого Петренко написано что он связан с Донецком .
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17.06.2020 21:18 Ответить
а в твоей биографии не написано, что ты родился при Андропове ?
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17.06.2020 22:14 Ответить
А какая зарплата у Экс-главы НСЗУ Петренко ? Наверное не минималка.
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17.06.2020 21:18 Ответить
а есть такая государственная должность "экс-глава НСЗУ" ?

у тебя минималка ?

ты дебил, не способный работать ни руками, ни мозгами больше, чем за минималку ?
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17.06.2020 22:13 Ответить
///
Была надежда, что нашему Верховному Главнокомандующему кто-то посоветует хотя бы ради приличия и международной репутации высказать слова соболезнования пятому президенту Порошенко, но, нет ... Он и прочие представители его окружения стыдливо молчат, и даже, скорее всего, злорадствуют.
Было бы очень правильным шагом, в первую очередь, в глазах украинских избирателей, а также международных партнеров, если бы Зеленский публично высказал слова сочувствия или поддержки лидеру «ЕС». Пусть эти слова были бы не искренними, но они однозначно охарактеризовали бы Зеленского, как человека, у которого есть простые человеческие качества и сострадание.
«Не буду утверждать и что-то доказывать, не имею на это прав, но, насколько я знаю, слова поддержки к президенту Порошенко и его семье поступили и продолжают поступать от лидеров всего цивилизованного мира, но «наши» ч*ошники молчат и с нетерпением ждут четверга, чтобы продолжать глумиться»

(цитата)
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17.06.2020 21:24 Ответить
А Порось кто такой чтоб ему президент соболезнования слал, чем он отличается от других депутатов. Уверен и при нем были смерти в семьях Рады но он никому ничего не выражал.
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17.06.2020 21:32 Ответить
Так Зеля на самоизоляции, вместе с Ленкой. Он не в курсе, что за стенами лазарета происходит.
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17.06.2020 21:48 Ответить
Да уж, из хама не будет пана.
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17.06.2020 22:25 Ответить
Як би то пом'якше висловитись... Перепрошую за мій французський. Я ху.ю, ні не так: я ******... ні знов не так...Я майже в "захваті" від мисцевих дописувачів, котрі тут сидять з ранку до ночі та коментують усе без винятку..."Смешались в кучу кони, люди..." Не піднімають з/п - ЗРАДА! Піднімають з/п - ЗРАДА! І так до кожної новини на сайті. Ви б вже визначились, бо не дуже гарно виглядаєте.
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17.06.2020 21:33 Ответить
Помню какая ЗРАДИЩА была ,когда зарплата и пенсия поднималась при Порохе .. Неистовый скулёж и вой стоял - до небес . . Теперь зебилы " пожинают свои плоды" .Не нужно им мешать наслаждаться .
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17.06.2020 22:02 Ответить
Шановний. До чого тут "зебіли", "порохоботи" або "юлєботи"? Коли ви кажете, що про Порохе було те ж саме про "зраду", то Зеленського як на призидента, ще й в проекті не було. Так що не треба сюди прикладати тільки його, або його прихіЯ про те що тут на сайті утворився такий собі осередок, з людей, які при всіх розкладах, будь то хороші події чи погані, при будь якому керевництві Країни пишуть про ЗРАДУ.
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17.06.2020 23:19 Ответить
Ну как - до чого , до всього ?!! Когда при Порохе , например , росла зарплата ,и зраднюки , которые сейчас выгораживают Зе , ( и которых я тут всех до единого поимённо знаю ) писали про зраду , я им обещал что это им вылезет боком . Теперь держу обещание ,, всего лишь ..

С быдлом нужно разговаривать "их же языком" , который они понимают . Иначе никак !
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17.06.2020 23:50 Ответить
*прихільників
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17.06.2020 23:20 Ответить
Перестати стріляти і не буде війни...,
у відосик-гундосик 36 і 6 всім побажати і не буде біди...,
державну справу рішити - взяти лук, тятиву натягти,
і стрілу відпустити - в ціль вона вже сама долетить...,
клоун, блазень, паяц, може й поц... зробить все,
щоби тільки любили, аплодували та кривили в усмішках роти...,
за це все, ми всі разом як мінімум 300 млрд. уже заплатили...
Ніколи, ніде і ніщо не буває безплатним,
правда сир в мишоловці буває таким,
але він там лише для мишей, проте миші не знають про це...,
хтось же той сир оплатив і розмістив його в мишоловці...

Хто зараз платить за "безплатний" сир,
який паяц так щедро "роздає" народу...
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17.06.2020 21:49 Ответить
Сьогодні устріч Петра Порошенка з послом Японії в Україні Такаші Кураї

Ексголова НСЗУ Петренко про розпорядження Зеленського підвищити зарплати медикам другої ланки: Здоровий глузд остаточно покинув логіку трансформації системи охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 1062
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17.06.2020 21:49 Ответить
Еще немного и учителя получат свою четверочку американских денег
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17.06.2020 21:54 Ответить
Ребята, это математика. Тысяча в день, ну потом другой добавил тем, другим. Формула бесконечности будет преодолена украинцами.
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17.06.2020 22:31 Ответить
тю, какая логика?
просто под местные выборы денег медикам дадут, вот и вся "логика".
шо б все знали кого благодарить
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17.06.2020 22:50 Ответить
Зеля такой же спец по раздаче бюджета налево и направо, как была в свое время Вона, оно и понятно - раздача идет не из своего, а из народного кармана.
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17.06.2020 23:34 Ответить
2 миллиарда в месяц на поднятие зарплат-- это 24 миллиарда в год (только медикам, а еще учителя и пенсы). Где они их собираются брать при дыре в 400 миллиардов? У МВФ? Не дадут.

Значит будут печатать бабки. Здравствуй двухзначная инфляция!
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18.06.2020 00:27 Ответить
Нами закончено выборочное обследование и анализ вопроса о стоимости медицинских услуг в медицинских учреждениях Украины, назначенных как базовые в преодолении эпидемии COVID-19 приказом Министерства здравоохранения Украины. По данному вопросу получены и проанализированы данные по 28 учреждениям здравоохранения.
Результаты обследования.
Ни в одном их обследованных учреждений здравоохранения не соблюдается требование законодательства и министерства здравоохранения о 100% бесплатном лечении заболевших COVID-19 .
От 60 до 90% требуемых медицинских препаратов и средств диагностики оплачивается (приобретается) непосредственно пациентами.
Общая сумма расходов пациента за курс лечения колеблется от 9000 да 163 000 гривен.
В 16 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения. взимается плата за пользование коммунальными услугами(!)
В 23 из 28 обследуемых нами учреждений здравоохранения взимается плата за выполнение медицинским персоналом своих служебных обязанностей.
В 11 из 28 обследуемых нами учреждениям здравоохранения пациентам дополнительно навязываются услуги предусмотренные в прейскурантах платных услуг .
По самым скромным подсчетам дневной оборот этого "бизнеса" составляет около 25-30 млн. гривен.
Кто-то надеется, что ЭТА ситуация после подъема зарплат изменится?
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18.06.2020 00:39 Ответить
Ексголова НСЗУ Петренко про розпорядження Зеленського підвищити зарплати медикам другої ланки: Здоровий глузд остаточно покинув логіку трансформації системи охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 3795
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18.06.2020 00:48 Ответить
Ну да, оно конечно плохо поднять зарплаты медикам второго эшелона, ведь при этом придется НСЗУ ограничить себя в дерибане бюджета! А сосать лапу НСЗУ уж очень не хочется! Присосались к корыту уже твари!
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18.06.2020 02:18 Ответить
Врачи-паразиты присосались к корыту.
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18.06.2020 03:39 Ответить
С оя в своєму зрадой**стві вже повністю дахом поїхала Будувати дороги - погано, підвищувати жебрацькі зарплати медикам - погано Хай все горить синім полум"ям, аби петіну дупу на Банкову повернути...
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18.06.2020 07:18 Ответить
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