Экс-глава НСЗУ Петренко о распоряжении Зеленского повысить зарплаты медикам второго звена: Здравый смысл окончательно покинул логику трансформации системы здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский предложил по сути ручное управление финансовыми выплатами вне подписанных контрактов с Нацслужбы здоровья Украины.

"Это невозможно комментировать и это даже не популизм, это полная деградация и депрофессионализация "советников" (Президента. - Ред.), - так на своей странице в Facebook прокомментировал экс-глава НСЗУ Олег Петренко заявление президента Владимира Зеленского о дополнительном финансировании медиков вторичной и специализированной медпомощи вне подписанных контрактов с НСЗУ, передает Цензор.НЕТ.

По сути, речь идет о ручном управлении финансовыми выплатами в размере 2 млрд. грн. вне подписанных контрактов с НСЗУ. Соответствующий документ уже разрабатывает Кабмин.

По мнению Петренко, новые чиновники "так и не поняли, как система в процессе сложной трансформации постепенно приобретает способность адекватно вознаграждать работу всех работников здравоохранения автономного учреждения".

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Он считает, что речь идет "не о банальном "повышение зарплат" и "тарифной сетке". Это о цивилизационных изменениях, которые сворачиваются в угоду рейтингам".

Тем не менее, экс-чиновник считает, что "логика цивилизационных изменений неумолима, и мы будем вынуждены исправить эти ошибки, потому что другого не дано". А пишет он это для того, "чтобы когда-то (скоро!) вспомнить, как здравый смысл окончательно покидал логику трансформации системы здравоохранения и о том, какие ошибки больше нельзя допускать и на какие компромиссы нельзя идти ни при каких условиях в нашем с вами будущем".

Напомним, Владимир Зеленский во время селекторного советщания 17 июня обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

Чиновники представили цифры, которые они подготовили к совещанию по заданию президента. На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

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