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мэр (1475) Филатов (560)

Мэры Днепра Филатов, Николаева Сенкевич, Черновцов Каспрук и Житомира Сухомлин заявляют о создании нового политического проекта "Пропозиция"

Мэры Днепра Филатов, Николаева Сенкевич, Черновцов Каспрук и Житомира Сухомлин заявляют о создании нового политического проекта

В пятницу будет официальная презентация партии, объявление программы действий и приглашение всех коллег к переговорам, а на третье июля назначен съезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает источник ZN.UA.

"Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являються членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов".

Мэры ведут себя достаточно сдержано, не комментируя предстоящее событие, объясняя свою позицию тем, что на них идет постоянное политическое давление, включая действия силовых структур.

Речь идет об общенациональном проекте, который собирается отстаивать интересы местного самоуправления.

"Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и приглашать будем на съезд всех, - уточняет источник. - В партии будет крыло ОТГ. Представители мелких громад очень настороженно относились к идее, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень загорелись".

Кличко не участвует в создании проекта, однако тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.

Для реализации проекта использована партия "Нова Європейська Україна", которая перерегистрирована в Днепре и переименована в "ПРОПОЗИЦІЮ".

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Топ комментарии
+10
Нужно укреплять местное самоуправление, особенно когда клоуны в Киеве разрушмют все институты госвласти, кто-то должен нести ответственность и хоть как-то управлять этим хаосом
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17.06.2020 21:45
+9
Просто не хоче ні під кого лягати. Бо, згідно нового ЗЁконодавства, у населених пунктах з населенням понад 15 000 осіб, право висування кандидатів у мери та депутати рад мають ТІЛЬКИ ПАРТІЇ.
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17.06.2020 21:40
+4
У нього своя є "Удар" зветься, що не заважає бути у коаліції з "Пропозицією"
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17.06.2020 21:56
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Дабл ПР, или очепятка?
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17.06.2020 21:22 Ответить
Мэры! Вы или работаете в городе на инфраструктуру, или пошли ВОН на Х..иев!
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17.06.2020 21:23 Ответить
От сидения на двух стульях жопа треснит!
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17.06.2020 21:24 Ответить
Чертило сам себя лэкаешь...
Ой ***..
Даун..
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17.06.2020 21:54 Ответить
Ктож это спамит?
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18.06.2020 10:37 Ответить
Андрюха, самоудовлетворяешь ся?
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17.06.2020 21:42 Ответить
Дурацкое название. Вроде Укропа. Филатов, сразу фасуй рейтинг этой партии порционно в 600 могил, чтобы не пустовали.
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17.06.2020 23:50 Ответить
Новый политический выкидыш)
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17.06.2020 21:24 Ответить
Гепа с трухановым будут?
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17.06.2020 21:24 Ответить
Эти с зелей
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17.06.2020 21:32 Ответить
Разве? То мабуть Зеліна жінка вишивала с Трухой?
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17.06.2020 21:56 Ответить
Да они все "немножечко шили".
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17.06.2020 22:08 Ответить
Филатов мутит новую партию?Мэры будут требовать самоуправления,независимости, короче "проект федерализация",не?
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17.06.2020 21:33 Ответить
Просто не хоче ні під кого лягати. Бо, згідно нового ЗЁконодавства, у населених пунктах з населенням понад 15 000 осіб, право висування кандидатів у мери та депутати рад мають ТІЛЬКИ ПАРТІЇ.
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17.06.2020 21:40 Ответить
Завжди лягати під когось - це кредо Бориса Альбертовича.
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17.06.2020 21:55 Ответить
І під ким він зараз "лежить"? Бажано з доказами і без бла-бла-бла...
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17.06.2020 21:57 Ответить
Это многостаночник, у неё здесь не один проф
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17.06.2020 22:30 Ответить
серьёзно? А чего я про это не знаю?
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18.06.2020 11:35 Ответить
под Корбаном. Как в принципе и весь Днепр.
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18.06.2020 11:36 Ответить
Я просив З ДОКАЗАМИ, а не з побрехеньками...
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18.06.2020 14:18 Ответить
Опытом делился? Пиши мемуары
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17.06.2020 22:29 Ответить
Невнимательно читали - это не партия
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18.06.2020 10:41 Ответить
пропрозиція?) - нема возразиції!
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17.06.2020 21:33 Ответить
с черновиц, и если все такие как каспрук- то жопа этому образованию
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17.06.2020 21:34 Ответить
касса с рук,в свой карман...с Черновцов...
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17.06.2020 21:43 Ответить
Почему не взяли Кличко?
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17.06.2020 21:41 Ответить
У него травмы были.....не с головой,так со спиной,с ......
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17.06.2020 21:47 Ответить
У нього голова варить тільки розкрадати бюджет.
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18.06.2020 10:45 Ответить
У нього своя є "Удар" зветься, що не заважає бути у коаліції з "Пропозицією"
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17.06.2020 21:56 Ответить
Він і так лідер партії "УДАР В.Кличка"
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17.06.2020 21:56 Ответить
Бо кличко проросійський. І жоден його партієць не є українським патріотом. Удар тільки примазався до Революції гідності, і на виборах украв голоси у Свободи. Жоден з Удару не був добровольцем.
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18.06.2020 10:41 Ответить
Нужно укреплять местное самоуправление, особенно когда клоуны в Киеве разрушмют все институты госвласти, кто-то должен нести ответственность и хоть как-то управлять этим хаосом
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17.06.2020 21:45 Ответить
Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 8144Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція" - Цензор.НЕТ 8851
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17.06.2020 21:49 Ответить
Как зовут твоего фюрера?
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17.06.2020 22:16 Ответить
у тебя на лбу написано - кацап. Ты лучше о своей параше думай под управлением китайцев. Твоя мацковия обычная страна третьего мира
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17.06.2020 23:08 Ответить
Кресла к жопе прилипли?
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17.06.2020 22:17 Ответить
очередная быдлопартия
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17.06.2020 22:23 Ответить
Партия регионов 2.0
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18.06.2020 00:03 Ответить
Беня почуял что проекту Зе капец. Теперь проект "Перспектива". Осталось ручного Яроша подтянуть и перелицовка "слуг" готова. Только гдупец может поддерживать что либо из Днепра... Все что оттуда выходило - от Брежнево до Тимошенко с Коломойским стало символом коррупции. Все что из Днепра 100% означает мафию.
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18.06.2020 01:14 Ответить
НБ - Новый Беня?
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18.06.2020 02:43 Ответить
Ні. Ініціали.
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18.06.2020 02:51 Ответить
а янукович та його поплічники з донецьку - то не мафія?
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18.06.2020 10:37 Ответить
в нас мафіозною структурою просякла вся країна. Відмінність лише в локації. Наврядчи донецька мафія, чи харківська, краща за дніпровську. Та й західна не пасе задніх, там своїх "паханів" вистачає.
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18.06.2020 10:39 Ответить
В Україні 8 (вісім) регіональних кланів + київський (жиди) які є кровоносною системою корупції, пронизує всі клани і є комунікативною основою взаємодії всіх з усіма.
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18.06.2020 10:51 Ответить
Шкода лише, що жодного мафіозі немає українця, а все то якісь жидокацапи.
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18.06.2020 10:53 Ответить
народжуеться щось на кшалт ригоаналов?
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18.06.2020 08:28 Ответить
нет чтоб дороги строить, они в партии лезут....
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18.06.2020 09:45 Ответить
те саме, що й плювати проти вітру. Зносити треба цю негідну владу! Бо це зрадники, брехуни та дилетанти. Не буде ладу в країні, поки нею керуватимуть клоуни та недосвідчені придурки.
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18.06.2020 10:35 Ответить
Ого які придурки, у головного було рік тому 3 млн, а тепер 39 млн...
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18.06.2020 10:58 Ответить
 
 