Мэры Днепра Филатов, Николаева Сенкевич, Черновцов Каспрук и Житомира Сухомлин заявляют о создании нового политического проекта "Пропозиция"

В пятницу будет официальная презентация партии, объявление программы действий и приглашение всех коллег к переговорам, а на третье июля назначен съезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказывает источник ZN.UA.

"Есть подтверждение, что даже те мэры, которые уже являються членами других партийных проектов, будут присутствовать на съезде в качестве почетных гостей, и в знак солидарности подпишут декларацию о честных выборах и совместных действиях в случае политических преследований и произвола правоохранительных органов".

Мэры ведут себя достаточно сдержано, не комментируя предстоящее событие, объясняя свою позицию тем, что на них идет постоянное политическое давление, включая действия силовых структур.

Речь идет об общенациональном проекте, который собирается отстаивать интересы местного самоуправления.

"Официально будет предложено вступать всем, кто за идею, и приглашать будем на съезд всех, - уточняет источник. - В партии будет крыло ОТГ. Представители мелких громад очень настороженно относились к идее, но когда им сказали, что они могут создавать свою равноправную фракцию, то очень загорелись".

Кличко не участвует в создании проекта, однако тоже будет приглашен на презентацию партии мэров.

Для реализации проекта использована партия "Нова Європейська Україна", которая перерегистрирована в Днепре и переименована в "ПРОПОЗИЦІЮ".