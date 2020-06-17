Шмыгаль подал в Раду проект постановления о назначении экс-регионала, ректора ЧНТУ Шкарлета министром образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован 17 июня в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

Полный текст еще не опубликован, однако указано, что инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ уже передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

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