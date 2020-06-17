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ВР (27371) Минобразования (1731) Шмыгаль Денис (2588) Шкарлет (297)

Шмыгаль подал в Раду проект постановления о назначении экс-регионала, ректора ЧНТУ Шкарлета министром образования

Шмыгаль подал в Раду проект постановления о назначении экс-регионала, ректора ЧНТУ Шкарлета министром образования

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован 17 июня в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

Полный текст еще не опубликован, однако указано, что инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ уже передан на рассмотрение руководству. 

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СН еще не решила, поддержит ли кандидатуру Шкарлета на должность главы Минобразования, - Арахамия

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Также читайте: 90% фракции поддерживает Шкарлета на должность министра образования, - "слуга народа" Качура

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Топ комментарии
+36
Ну не ****?
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17.06.2020 21:26
+36
Одни рыговские рожи.
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17.06.2020 21:27
+23
Зустрічайте, Зериги, - тепер офіційно!!!
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17.06.2020 21:29
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"Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития."

Источник: https://censor.net/n3202706

Да обычный зеленый министр...
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18.06.2020 09:23 Ответить
Молодець Ердоган, нам би такого. Тисячі викладачів з ректорами звільнив з роботи.
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18.06.2020 10:21 Ответить
зелена пліснява, ну що, вже всіх ригів працевлаштували до годівниці?
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18.06.2020 10:29 Ответить
така ж нечисть як і порошенко! той теж через місяць після виборів призначив губернатором кіровоградщини регіанала!
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18.06.2020 10:38 Ответить
регионалы порожняк не гонят , они войну в Украину гонят падлюки
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18.06.2020 11:06 Ответить
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