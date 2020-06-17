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взятка (6038) КГГА (2943) Киев (24762) СБУ (19456)

На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на взятке мужчину, который за деньги предлагал коммерсанту решить "вопрос" аренды земли в столице через должностных лица Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевского горсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ 01

Гражданин требовал от бизнесмена 15 тыс. долларов за содействие в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе Киева.

По версии следствия, для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА. В ходе проведения контроля за совершением преступления, правоохранители задокументировали получение мужчиной первой части взятки в размере 5 тыс. долл.

На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ 02

Смотрите: На взятке в $5 тыс. за избежание тюремного срока задержан полицейский на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении второго "транша" в сумме 10 тыс. долл.

На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ 03

Продолжается досудебное расследование для установления других лиц возможно причастных к афере.

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Топ комментарии
+2
За 15 тыс. и я могу наобещать, да так, шо и заслушаешься.
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17.06.2020 22:14
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Що за вагітний хряк-рєшальщік?
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17.06.2020 21:46 Ответить
друг ярмака
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17.06.2020 22:12 Ответить
хресник Єрмака, а Єрмак хрещений батько!
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17.06.2020 22:27 Ответить
стикы долярив
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17.06.2020 21:51 Ответить
Что это за слезы? Кличко миллионами берет. Это уже не секрет. Что ж к нему вопросов нет?

Договорился с бородатой бабушкой и ее говорящей зелёной обезьяной?
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17.06.2020 21:56 Ответить
если договорился, то зачем бородатая бабушка кольку-велюра Киеву навязывает?
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17.06.2020 22:18 Ответить
Трепло.
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17.06.2020 22:22 Ответить
За 15 тыс. и я могу наобещать, да так, шо и заслушаешься.
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17.06.2020 22:14 Ответить
Земельной комиссии во главе с Мищенко - привет.
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17.06.2020 22:41 Ответить
И где привет? Они его на передаче Мищенко "хлопнули"?
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18.06.2020 00:18 Ответить
Так це ж була інвест-няня!!!
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17.06.2020 23:04 Ответить
Если он не должностное лицо, то какая может быть взятка??? Максимум мошенничество, а его еще доказать нужно! Сейчас заявит, что брал деньги чтоб потом вернуть и сказать, что так делать нельзя и все!!! Докажите факт присвоения для начала!!! Я не юрист, но ...
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18.06.2020 00:16 Ответить
 
 