На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на взятке мужчину, который за деньги предлагал коммерсанту решить "вопрос" аренды земли в столице через должностных лица Киевской городской государственной администрации и депутатов Киевского горсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Гражданин требовал от бизнесмена 15 тыс. долларов за содействие в возобновлении договора аренды земельного участка коммерческого назначения в Голосеевском районе Киева.

По версии следствия, для проведения сделки злоумышленник привлек своего родственника, который работает на руководящей должности в КГГА. В ходе проведения контроля за совершением преступления, правоохранители задокументировали получение мужчиной первой части взятки в размере 5 тыс. долл.

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Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении второго "транша" в сумме 10 тыс. долл.

Продолжается досудебное расследование для установления других лиц возможно причастных к афере.

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