Визит президента Швейцарии Соммаруги в Украину планируется на 20-23 июля, - замглавы ОП Жовква

Первый после пандемии визит иностранного лидера в Украине осуществит 20-23 июля президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украине состоится 20-23 июля - это будет визит президента Швейцарской Конфедерации (Симонетты) Соммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что, кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - сказал он.

Жовква отметил, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу. "Опять же, если позволит эпидемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.

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Отметим, что в Швейцарии должность президента и вице-президента поочередно занимают члены Федерального совета, состоящего из семи министров. При этом ключевые проблемы решаются коллегиально. Президент председательствует на заседаниях правительства, и при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает глав иностранных государств, посещающих с визитами Швейцарию.

Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга избрана президентом страны на 2020 год. Вице-президентом страны на 2020 год избран министр экономики, образования и исследований Ги Пармелен.

Напомним, визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги был запланирован на март 2020 года.

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