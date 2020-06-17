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Визит президента Швейцарии Соммаруги в Украину планируется на 20-23 июля, - замглавы ОП Жовква

Визит президента Швейцарии Соммаруги в Украину планируется на 20-23 июля, - замглавы ОП Жовква

Первый после пандемии визит иностранного лидера в Украине осуществит 20-23 июля президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украине состоится 20-23 июля - это будет визит президента Швейцарской Конфедерации (Симонетты) Соммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что, кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - сказал он.

Жовква отметил, что летом 2020 года возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину, но настоящая активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу. "Опять же, если позволит эпидемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.

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Отметим, что в Швейцарии должность президента и вице-президента поочередно занимают члены Федерального совета, состоящего из семи министров. При этом ключевые проблемы решаются коллегиально. Президент председательствует на заседаниях правительства, и при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает глав иностранных государств, посещающих с визитами Швейцарию.

Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Соммаруга избрана президентом страны на 2020 год. Вице-президентом страны на 2020 год избран министр экономики, образования и исследований Ги Пармелен.

Напомним, визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги был запланирован на март 2020 года.

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А бубочка до тех времен вылезет из мандель-изоляции?
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17.06.2020 21:51 Ответить
Бубочка рад ! Ленка не принуждает к мытью посуды и ежедневному кунилингусу
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17.06.2020 22:00 Ответить
От заждались эту жовкву-пусть забирает вовкву нахфсигда,если позволит эпидемическая ситуация с Ленкой...
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17.06.2020 22:01 Ответить
зелескот не закатывайте губу, президент Швейцарии - это как британская королева: пост вроде высокий, но она ни на что в стране не влияет. Тоесть вас опять квартальный черт развел как лошар эти визитом
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17.06.2020 22:22 Ответить
Главное, что петики начеку. Не дадут сдать Украину Швейцарии!
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17.06.2020 23:31 Ответить
Зе-бил, вон, ниже, твой коллега жалуется, что этот визит "на хлеб не намажешь".
Ты лучше пойди, ободри его.
А то, он похоже разуверился в " конец эпохи бидности".
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18.06.2020 00:33 Ответить
Жовква-фофква...шота тут неспроста фамильярный межжжи
протоКАЛ,интрижка,даежЬ швейцарскхий гривну!...а Ленуцу жаль...
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17.06.2020 22:50 Ответить
На хлеб это не намажешь!
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18.06.2020 00:07 Ответить
 
 