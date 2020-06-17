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Восточное партнерство (171) ЕНП (172) Порошенко (19477)

Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

По приглашению Президента Европейской народной партии Председатель политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской Солидарности".

В сообщении отмечается: "В мероприятии также приняли участие Президент Европейской народной партии Дональд Туск, Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении лидеры других политических партий - членов семьи Европейской народной партии.

В своем выступлении Петр Порошенко выразил глубокую благодарность лидерам Европейского Союза и Европейской народной партии за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с Евросоюзом.

Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.

"Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств - Украины, Грузии и Молдовы - и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС", - отметил Петр Порошенко.

Пятый президент выразил надежду на политическую поддержку со стороны ЕНП и последующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины".

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Топ комментарии
+52
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 3219
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17.06.2020 21:52
+47
в общем, Порошенко приглашают и встречаются лидеры, ну а на бубОчко оманского - забилы БОЛТ))
Кстати, единственная поездка зелепуты до конца 2020 года - в Минск.. на встречу с таким же как он фуйлом))
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17.06.2020 21:53
+44
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 1829
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17.06.2020 21:54
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Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства - Цензор.НЕТ 9359
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17.06.2020 22:34 Ответить
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 6657
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17.06.2020 22:20 Ответить
Аж на сльозу пробиваєПорошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 9950... Такого гетьмана завтра на казенні макарони посадять, а 90% населення України-агентів кримля будуть єхидно радіти.
Не повезло гетьману з народом.
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17.06.2020 22:21 Ответить
Твоё зафтра длится уже больше года . Успокойся ватка ,, Порох уже давно и неоднократно сбежал из страны , ещё сразу же , после первого тура прошлогодних выборов .. До сих пор ловят , поймать не могут . .
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17.06.2020 22:33 Ответить
Ну зебобики готовтесь скоро безвизу кирдык да и финансовой помощи тоже кирдык! Посадите Пороха будете смеяться в очередях за хлебушком! ЗЕВенесуэла блиЗЕнько!
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17.06.2020 22:22 Ответить
Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 2081

...
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17.06.2020 22:23 Ответить
І натиснути "мені подобається" рука не підіймається, але влучно
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17.06.2020 22:44 Ответить
Це не Дер Шпігель. Цю карикатуру намалював наш художник, і до німецького журналу вона не має відношення.
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17.06.2020 23:52 Ответить
це коммент Наталі - до неї і всі питання
(особисто я цього не стверджував)
та й без обкладинки журналу (то хіба шо додавало якоїсь ваги)))) суть остається незмінною
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18.06.2020 09:42 Ответить
Наша сила у правді. Тому фейки потрібно відсіювати, щоб ботоферма зелених не мала до чого вчепитись.
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18.06.2020 11:25 Ответить
так....маєте раіцію...
(але ж сама картинка чудова)
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18.06.2020 11:41 Ответить
Насправді вона страшна... Бо чітко відображає те, що зараз відбувається(((
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18.06.2020 12:09 Ответить
страшна бо правдива.. реальна..
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18.06.2020 12:20 Ответить
Так вас много хвалящих Порошенко,что похоже вы убеждаете всех и самих себя,что он мед,а не гавно!
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17.06.2020 22:25 Ответить
Нет мы уверенны что он не гамно! По крайней мере он сделал больше для Украины всех политических деятелей вместе взятых!
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17.06.2020 22:27 Ответить
И надо учесть, что в Раде не было монобольшинство, да ещё #****************************** блокировали трибуну в Раде, когда было необходимо принимать важные законы...
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17.06.2020 22:39 Ответить
Заметка скромная,как и герой заметки.Видно башляет избранным.Скоро развязка.
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17.06.2020 22:38 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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17.06.2020 22:39 Ответить
Зеленський: "Я вважаю, що його (ред. Порошенка) головна помилка, що він вважає себе президентом України"
Я так думаю, що проблема не у цьому, а тому що ніхто не вважає Зеленского президентом.
От і за кордоном дають це зрозуміти. Поки що дають зрозуміти, потім "почнуть бити, і можливо, ногами"
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17.06.2020 22:40 Ответить
ніхто не вважає Зеленского президентом

ибо нельзя из Клоуна сделать Президента !
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18.06.2020 02:30 Ответить
Зе попэрэдныка не посадит, ибо это не дело чисто по попэрэдныку, это дело опорочить Майдан. Идеи Майдана и то, что исполнил порошенко прийдя благодаря Майдану к власти две большие разницы - то бишь идеи Майдана не воплощены. Но они в народе живее всех живых, а значит Майдан в Украине перманентен, а значит в свой час случится. Что тогда случится с казнокрадами и коррупционерами безбожно грабившими Украину 28 лет? Им хана и они это понимают, поэтому их цель опорочить Майдан. С чего следует не попэрэдныка нужно защищать, а Майдан - тогда и попэрэдныку полегчает. Когда свора коррупционеров продолжает грабить Украину сидя во власти, но у зе нет к ним претензий, а таскают одного порошенко, то это нападение на Майдан.
И зе так и не понял, что его 73% это по сути был Бархатный Майдан. Весь мыр был ошеломлён нашими 73% - даже *****, а козломордые вообще заволали - хотим как в Украине. И зе эти 73% уже порастерял, поэтому Майдан скорый, но справедливый уже стучится к нему в дверь.
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17.06.2020 22:42 Ответить
при власти порошенко все идеи майдана воплотились? а зеленский порушил?
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18.06.2020 07:44 Ответить
Порошенко все идеи Майдана саботировал и забалтывал вот и слетел с трона - теперь локти грызёт и ногти кусает. А зе много не обещал, но пообещал народу народовластие и сдал ещё больше Украину олигархам, поэтому тоже будет потом себя грызть и кусать.
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18.06.2020 08:53 Ответить
Завтра
18 июня 2020 года, в 14:30 очень важно всем неравнодушным гражданам Украины прийти под Печерский суд, на Владимирской 15, и защитить пятого президента Петра Порошенко, потому что это дело - не только против пятого президента Украины. Это дело - против Украины.
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17.06.2020 22:43 Ответить
Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства - Цензор.НЕТ 4016
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17.06.2020 22:57 Ответить
Тут надо вводить не против Зеленского а против народа Украины коллективная ответственость за то что выбрали это убожество. Как у немцев за выбор Гитлера!
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17.06.2020 23:03 Ответить
Против малоросов
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17.06.2020 23:16 Ответить
Ну хоть кто-то из порохоботов признал, что он не народ Украины.
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18.06.2020 05:32 Ответить
Прийдеться тоді "тусоватися" на Буковелі і забути за Куршавелі.
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18.06.2020 06:24 Ответить
Хм... Самое время с Зе спрашивать, где все, о чем кукарекалось, где оно, куда вдруг исчезло? Где покращення? Где сниженные тарифы? Где окончание войны? А с кого собственно, с Порошенко спрашивать? Да можно было бы и с него, та он не през... Чего ждем, зебилы? Дружно возвертаем все взад, скоты... Стройными рядами, падлы, делайте Порошенко презом и визжите потом ему **** хоть до всеру- можно будет и безнаказанно...
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17.06.2020 22:57 Ответить
Да,Порошенко -мой Президент,а не вонючий писюнист
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17.06.2020 23:02 Ответить
Да согласен Барыга президент Липетской КИНОфабрики! Осел Оманский
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17.06.2020 23:16 Ответить
Жри кактус дальше)
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17.06.2020 23:25 Ответить
Коли вже його посадять,я вже приготував коньячок дорогий щоб відсвяткувати
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17.06.2020 23:12 Ответить
Ты и коньяк? Не верю. Максимум что ты можешь себе позволить бутылку Крали!
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17.06.2020 23:17 Ответить
Там скоріше тінктура глоду.
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18.06.2020 04:04 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZUQKG042YW-fmLA3iPgUjvkw_xA5RZpo6ZyB6wnj1Ujbq0XzrWM_GOmIO7eDj2uZ10-4J82MN_18o8saGGdfnmeyfxZkq4l2529TEMYxRSHKcwca211v_boJSL6A4-JOthLD7wWQ1SE5G_RMOIWP5LHy14XR6_XiwxvX-oryEu1UI8-2hLl7C1uhWDFf30L7kU&__tn__=*NK-R #СтопЗЕнукович

Політичні репресії, вибіркове правосуддя, переслідування волонтерів, активістів та ветеранів - це все стало реальністю за всього один (!) рік президентства Зеленського.

Його влада буде і далі робити все, щоб нищити нас по одному.

Тому закликаємо вас завтра прийти о 14:30 під Печерський суд, на Володимирську, 15.

Разом - зупинимо диктатуру!
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/3178293915580854
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17.06.2020 23:14 Ответить
А зебіла нікуди не запрошують, хіба що в баню корпоративчик серйозним дядям провести.
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17.06.2020 23:41 Ответить
ЕС торгует с РФ не смотря на смотря агрессию. Мнение Пороха им до пизанской башни.
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18.06.2020 00:31 Ответить
Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів ЄНП з питань Східного партнерства - Цензор.НЕТ 7634
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18.06.2020 01:25 Ответить
Тема "Як воно стало президентом" в майбутньому буде предметом дослідження істориків, філософів і політологів.
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18.06.2020 06:29 Ответить
І психіатрів.
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18.06.2020 07:46 Ответить
Для тих взагалі Клондайк.
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18.06.2020 08:00 Ответить
Порошенко прямо на разрьів "работает" , отца похоронить некогда.
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18.06.2020 07:50 Ответить
ну куда нам до бубочки работяги ух уже сныкался как и его кумир вова на москве
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18.06.2020 10:01 Ответить
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