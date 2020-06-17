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Антирекорд превышения скорости 16 июня составил 210 км/ч, 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч, - МВД. ФОТО

По данным системы автоматической фиксации нарушений ПДД 16 июня 2020 г. 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Фейсбук.

Антирекорд превышения скорости 16 июня составил 210 км/ч, 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч, - МВД 01

Найбольшая скорость была у автомобиля BMW 330xi, ВМ910 ***, который двигался со скростью 210 км/ч., и автомобиля Audi А8 АА777 ***, который двигался со скоростью 208 км/ч. Обеих нарушителей камеры зафиксировали на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке дороги составляет 110 км/ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система автофиксации зарегистрировала "гонки" на трассе Киев-Харьков: два внедорожника двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч с разницей в 2 секунды. ФОТО

Антирекорд превышения скорости 16 июня составил 210 км/ч, 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч, - МВД 02

Найбольшее количество нарушений 16 июня совершил автомобиль Volkswagen Passat с номерным знаком АА378 ***. Он нарушал скоростной режим 7 раз.

Также читайте: Камеры автофиксации зафиксировали нарушителя скоростного режима, разогнавшегося до 237 км/ч. ФОТО

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Вроде эти системы автоматической фиксации неконституционны? Кто в курсе? А во-вторых - тем кто летает на таких крутых тачках эти штрафы словно простому шофёру барбариску купить. То бишь мы - весь народ ездим 60 км. и косимся на каждый столб высматривая радар, а те кто народ грабит 170-210 км. и косятся на спидометр широко выпученными от бешенной скорости глазёнками.
Надобраничь, малята.
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17.06.2020 22:59 Ответить
за баранкой на дорогу смотри - нех на столбы косится, а 50 км/ч весь цивилизованный мир ездит и не стонет.
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18.06.2020 00:33 Ответить
Когда мне указывают как мне ехать я посылаю сам знаешь куда - иды. И весь цивилизованный мир от скорости 50 км. стонет, французкие жёлтые желеты радары просто уничтожали.
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18.06.2020 01:17 Ответить
Живете по принципу "Назло радарам буду ехать сколько хочу и штраф не уплачу"? Думаете получится?
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18.06.2020 06:21 Ответить
Нет - я с тараюсь правила не нарушать и ездить безопасно, но такие ограничения в скорости считаю не рациональными. Они не только мешают ездить, но и приводят к большему сжиганию топлива, что загрязняет среду обитание ещё сильнее. Может это и есть главная причина реформы - чтоб олигархи на бензине ещё больше заработали.
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18.06.2020 08:59 Ответить
Та шо Вы говорите, на моей машине при скорости 60 расход 5.5, а при скорости 190 - 12, по этому не надо ля-ля про большее сжигание топлива на маленьких скоростях
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18.06.2020 10:33 Ответить
Да, но при скорости 50 - расход не 5,5, а выше. Тут не прямая зависимость, параболла
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18.06.2020 11:56 Ответить
Я про скорость 90 км., а ты как тот говно-тролль - абы ляпнуть.
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18.06.2020 18:28 Ответить
не нужно транслировать всякую бредятину, тем более ставя в пример эту быдлоту из ЖЖ.
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18.06.2020 16:38 Ответить
 
 