Антирекорд превышения скорости 16 июня составил 210 км/ч, 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч, - МВД. ФОТО

По данным системы автоматической фиксации нарушений ПДД 16 июня 2020 г. 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Фейсбук.

Найбольшая скорость была у автомобиля BMW 330xi, ВМ910 ***, который двигался со скростью 210 км/ч., и автомобиля Audi А8 АА777 ***, который двигался со скоростью 208 км/ч. Обеих нарушителей камеры зафиксировали на трассе М03 Киев - Харьков - Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке дороги составляет 110 км/ч.

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Найбольшее количество нарушений 16 июня совершил автомобиль Volkswagen Passat с номерным знаком АА378 ***. Он нарушал скоростной режим 7 раз.

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