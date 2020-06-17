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Порошенко перенес похороны отца на 19 июня, чтобы пойти в суд завтра, - Цеголко

Порошенко перенес похороны отца на 19 июня, чтобы пойти в суд завтра, - Цеголко

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко 18 июня идет в Печерский райсуд на избрание ему меры пресечения.

Об этом сообщил в Facebook Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"Похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня. В 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко - в 12:00 по адресу Институтская, 7", - уточнил Цеголко.

Порошенко перенес похороны отца на 19 июня, чтобы пойти в суд завтра, - Цеголко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": МакКей: Если Зеленский арестует Порошенко - будут санкции

Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд будет избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.

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Топ комментарии
+104
Зеленский свинья голимая! Ничего святого и человеческого нет в этом дебильном карлике. Гори в аду гнида!
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17.06.2020 23:01
+82
Порошенка треба посадити, на посаду Президента і Верховного Головнокомандувача.
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17.06.2020 23:02
+80
зеленые - вы конченые
вы зная что завтра похороны отца на завтра вызвали пороха в суд? КОНЧЕНЫЕ
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17.06.2020 23:06
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Страница 4 из 4
...тут напрашиваеться :" Тащи шкуру, батькину (с)"
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18.06.2020 03:39 Ответить
Сімдесят три відсотки тупих недоносків привели до влади ж...докац...пську срань в Україні, радійте путіноїди ви перемогли!!!
А Порошенко патріот України, а народ невдячне бидло!
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18.06.2020 04:58 Ответить
Ющенко заявляв те саме..
Що Нарід не доріс до Величі його Месіанства )))
https://www.pravda.com.ua/news/2001/05/26/2982729/ Ющенко: Гамлет чи Мойсей?
https://www.pravda.com.ua/news/2001/05/26/2982729/ Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6761 Популярна тема політичного майбутнього Ющенка викликає у самого Ющенка присмак незадоволенності та духовного неспокою. Можливо, саме так на душі було у Мікелянджело, коли він дивився на потворну мармурову каменюку, з якої він потім зробив Давіда.
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18.06.2020 13:43 Ответить
За Петиного папу усопшего, порохоботы готовы порвать зелень! Интересно, Петя хоть обращался в суд с просьбой о переносе даты вызова? Наши - суды самые гуманные в мире, ни одного ворюгу-олигарха за 30 лет независимости не посадили! Неужели бы Пете отказали?
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18.06.2020 04:58 Ответить
Пецик - просто *понтовік * .
.З кожної ситуації зробити піар .Особливо в теперішній ситуації
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18.06.2020 05:46 Ответить
А ты бы смог бы так понтоваться с днем похорон отца? Или просто жалко потери прекрасной возможности,выставлять тысячи комментарии,по поводу "неявки в суд под пустячным предлогом"? Наверное надо хотя бы таких случаях совесть иметь.
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18.06.2020 05:55 Ответить
Секта Зе,синдрома Адела Гюго,-на марше!
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18.06.2020 05:49 Ответить
Не має великого значення, по якій статті Петю посадять. Аль Капоне ж не за вбивства посадили, а за несплату податків. Головне результат.
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18.06.2020 15:34 Ответить
Займись окурком!
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18.06.2020 15:36 Ответить
Не має великого значення, по якій статті Петю посадять. Аль Капоне ж не за вбивства посадили, а за несплату податків. Головне результат.
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18.06.2020 06:21 Ответить
Как дела у вас,холопов? Обязательно иди на парад,чтобы не потерять ни одного шанса заполучить корону!
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18.06.2020 06:34 Ответить
У твоїй голові завжди парад. )))
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18.06.2020 06:36 Ответить
У меня все в порядке. И зарабатывать глупыми комментариями на сайте мне не надо! В отличии от некоторых других.
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18.06.2020 08:03 Ответить
Бачу, з Молдови видніше, що тут у нас робиться. )
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18.06.2020 08:20 Ответить
Да,я хорошо вижу,что ты постишь глупые комментарии.
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18.06.2020 08:33 Ответить
Твое бешенство ватки даже из космоса видно.
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18.06.2020 15:23 Ответить
Хай і в тебе таке повториться, гімно зелене.
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18.06.2020 06:50 Ответить
Изверги!
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18.06.2020 06:54 Ответить
цинизм шкалит, даже на смерти отца пиарится
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18.06.2020 07:04 Ответить
не спамьте этого идиота.
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18.06.2020 07:57 Ответить
Одне запитання - КОЛИ було призначено засідання суду?
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18.06.2020 07:23 Ответить
было призначено заседание суда задолго до смерти отца и никто бы не пришел на похороны забирать в тюрьму, петр алексеевич, как опытный пиарщик , решил и на похоронах пропиариться, чтобы народ пожалел бедного миллиардера
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18.06.2020 08:05 Ответить
А в чем пиар, гнида?
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18.06.2020 08:12 Ответить
Мізки включи. Можна було просто подати заяву про перенос засідання.
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18.06.2020 09:12 Ответить
Це апофеоз цинізму.
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18.06.2020 09:13 Ответить
запитання уточнююче..
Чи Знав Порошенко,переносячи похорон на 19,що Венєдіктова перенесла судове засідання раніше ?

по моєму,Претензій до неї щодо цинізму у будь-якому випадку Порошенко не може висловлювати.
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18.06.2020 13:23 Ответить
с каким же упоением и радостью вражеские (российские) сми сообщают:
"Суд в Киеве рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко"



поздравляю 73%. Похоже с посадкой Пороха, для вас и эпоха бедности закончится и война закончится....
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18.06.2020 07:44 Ответить
Война закончится на коленях. Чего они и добиваются. Любящий зеползать,голосует хоть за клоуна, -лишь бы ползать!
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18.06.2020 08:06 Ответить
с посадкой, если она будет, поймут, что за все когда- нибудь нужно будет отвечать
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18.06.2020 08:06 Ответить
А за что отвечать- за сохранение Украины?
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18.06.2020 08:14 Ответить
Украине надо перенимать драгоценный опыт строительства государства у Южной Кореи.Достойная страна, благодаря настойчивости самих корейцев.У них сидят все президенты,кроме действующего.И того хотели сместить за ненадлежащую реакцию на пандемию.Нет чинопочитания.Главу Самсунга тоже запроторили в цугундер.
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18.06.2020 08:20 Ответить
Це знущання від дуркуватих зелених.
Не дають людині батька поховати.
Уявіть, яка мораль в тих клонів. Горіти їм всім в пеклі.
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18.06.2020 08:26 Ответить
Дебил, ты похороны хоть раз организовывал? И что, нельзя было позорище зебильное на завтра перенести? И зе бы попиарился.
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18.06.2020 09:16 Ответить
Зебил полуграмотный, имя и фамилия с большой буквы пишутся.
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18.06.2020 10:18 Ответить
до вєнєдіктової точно у цьому претензій бути не може, а от у випадку якщо ПЄТЯ знав -то це просто вершина цинізму..
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18.06.2020 13:25 Ответить
етсь закон, предусматривающий случай смерти родственника и т,д и петюша и его адвокаты это знали
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18.06.2020 13:30 Ответить
Це досить ймовірно,знаючи глибину цинізму і брехні Бариги...

звичайній людині таке в голові,звичайно,"не вкладається"
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18.06.2020 13:48 Ответить
эта циничная, мерзкая сущность, в ней уже ничего человеческого не осталось, только жажда бабла и власти,
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18.06.2020 14:08 Ответить
Классно ты жульку и зельку описал, очень похоже)))
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18.06.2020 18:51 Ответить
Дааа, не ожидал, что даже тут сывочолый решит сделать политический гешефт. Сколько раз он не являлся по повесткам. И что? А тут вдруг... да, кстати, для его адвокатов, если они вдруг не знают:

Уважительные причины неявки лица по вызову суда в соответствии со статьей 138 УПК Украины:
1) задержание, содержание под стражей или отбывания наказания;
2) ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения;
3) обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства).
4) отсутствие лица в месте жительства в течение длительного времени в результате командировки, путешествия и др;
5) тяжелая болезнь или пребывания в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно покинуть это заведение;
6) смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;
7) несвоевременное получение повестки о вызове;
8) иные обстоятельства, которые объективно невозможным появление человека на вызов.
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18.06.2020 08:35 Ответить
https://www.dialog.ua/ukraine/209728_1592416652 У Венедиктовой завели уголовное дело на Медведчука и Рабиновича за визит в Москву по статье Государственная измена. Как думаете, посадят?
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18.06.2020 08:39 Ответить
Та ні. За виконання обов'язків то можуть, а за таку дрібницю, як державна зрада? Ви що, а то тепер хіба злочин?
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18.06.2020 08:51 Ответить
у нас вже був один недороблений ГЕнпрокурор -Юга...
((
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18.06.2020 13:49 Ответить
Почитав дописування. Маю запитання: а ви впевнені, що якби Порошенко не переніс похорон, його не забрали б за неявку до суду? На всі сто впевнені, що цей "суд" став би звертати увагу на будь яку поважну причину? Після того, як два дебіла виламували відчинені (!) двері музею і що сталося потім, такої впевненості немає і бути не може.
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18.06.2020 08:40 Ответить
Сьогодні. "Європейська народна партія ДУЖЕ занепокоєна політичними справами проти колишнього президента Порошенка".

P.S. Європейська народна партія, доречі, об'єднує 72 правоцентристських партій-членів з 39 країн і має найбільшу фракцію в Європейському парламенті, яка включає 264 європарламентаря.
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18.06.2020 08:55 Ответить
Сьогодні 18 червня о 14-30 на догоду агресору почнеться суд над Україною у Печерському суді Київа.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZX0h8H5HQxlrK0YXvJ8jxlrgwrpTknnozZaZBLJCWpF32QFpWZa2iWns5fy3oyHI8vuQuYr9pT2R1kQWio9qfClo_9gnlPtYCJN39S_RB_9X-91__x5eploZX78NwcnIZCs6po0UZ8EerzPX2ZPe-u3CNsWfjICeQ-yY6ptXXJvPQ&__tn__=*NK-R #СтопЗЕнукович
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18.06.2020 09:07 Ответить
Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4737

Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9451
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18.06.2020 09:09 Ответить
Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко - Цензор.НЕТ 733
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18.06.2020 09:10 Ответить
раз так сказав "канадський блогер" -так тому й бути ...))
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18.06.2020 13:26 Ответить
Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7423
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18.06.2020 09:11 Ответить
Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6621
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18.06.2020 09:12 Ответить
Порошенко переніс похорон батька на 19 червня, щоб піти в суд завтра, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9831
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18.06.2020 09:12 Ответить
Даже ёжику уже ясно что Зеленский кончит хуже Януковоща.
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18.06.2020 09:21 Ответить
Батл прихильників різних сортів гімна.
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18.06.2020 09:39 Ответить
Я не сторонник Порошенко.
Более года не трогал Порошенко. Мог бы дать похоронить отца спокойно. Это не красиво со стороны Зеленского и его прихвостней.
Кто знает что вменяют Порошенко? Что за тайна? Дурь так и лезет из всех щелей от власти Зеленского.
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18.06.2020 10:09 Ответить
какая тайна? Все претензии публиковались много раз в т.ч. и на Цензоре. Вменяют "хулиганство" - типа он там кому-то препятствовал проводить обыски или что-то такое.
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18.06.2020 10:49 Ответить
Вот же тварь хитрожопая. Даже покойника с выгодой использует.
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18.06.2020 10:12 Ответить
да, зеленский та еще тварь.
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18.06.2020 10:59 Ответить
Не має великого значення, по якій статті Петю посадять. Аль Капоне ж не за вбивства посадили, а за несплату податків. Головне результат.
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18.06.2020 11:17 Ответить
Все залежить від того який результат потрібен. Просто, посадити Порошенка - це для України не результат. Результат буде тоді, коли всім стане зрозуміло за які подвиги. Якщо всі соромляться про це говорити, то ніякого результату не буде. Буде "ворогам - закон" у вигляді пережованої жуйки.
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18.06.2020 11:32 Ответить
Результату нажаль не буде. Якби Порошенко відчував небеспеку вже давно виїхав би з країни. Навідміну від Аль Капоне у Петра досить непогане політичне прикриття. А справи які вдалося на нього зшити, відверто слабенькі. Шанси, що Порошенко отримає вирок з більш-менш тривалим терміном і відсидить бодай рік, просто мізерні.
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18.06.2020 13:27 Ответить
А справи які вдалося на нього зшити котрі на нього доведені до Суду, відверто слабенькі. Шанси, що Порошенко отримає вирок з більш-менш тривалим терміном і відсидить бодай рік, просто мізерн досить малі.//НА ЖАЛЬ.
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18.06.2020 13:34 Ответить
не погоджусь..
необхідно садити конкретно за Дерибан України.

Щоб наступникам неповадно було...
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18.06.2020 13:36 Ответить
Злодії, диверсанти, казнокради, корупціонери, іноземні агенти мають бути за ґратами.
Хіба, що прокурор волкер і суддя маккей вирішать інакше.
Хороший варіант, також, якщо нарід і вся ця публіка досягнуть зворушливої абсолютної єдності. Тоді і наступні 30 років будуть не менш фантастичними ніж попередні.
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18.06.2020 11:18 Ответить
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