Порошенко перенес похороны отца на 19 июня, чтобы пойти в суд завтра, - Цеголко

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко 18 июня идет в Печерский райсуд на избрание ему меры пресечения.

Об этом сообщил в Facebook Святослав Цеголко, информирует Цензор.НЕТ.

"Похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня. В 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко - в 12:00 по адресу Институтская, 7", - уточнил Цеголко.

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Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд будет избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.