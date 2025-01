Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Экс-министр образования Анна Новосад опубликовала информацию о покупке элитного автомобиля претендентом на должность главы Минобразования Сергеем Шкарлетом.

об этом она написала в Фейсбуке.

Новосад отметила: "С 1 января 2020 наша команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам их деятельности. Кто лучше работает на основе прозрачных критериев получает больше денег, то есть больше наших с Вами налогов.

Практически весь январь 2020 коллеги делали расчеты для каждого университета. Ряд университетов получили гораздо больше, чем получили бы по старой ручной системе когда деньги давались МОНом на основе просто штатных расписаний и количества студентов.

В конце января, когда каждый университет получил свой новый бюджет, мы направили вот такое письмо, в котором сказали следующее: "Уважаемые ректоры, коллеги, у многих из вас теперь больше денег. Используйте их на доплаты преподавателям. Тем преподавателям, которые своей работой принесли вам эти дополнительные деньги".

Что сделал кандидат на должность министра МОН Сергей Шкарлет, ректор Черниговского технологического?

Правильно. Say no more, сказал господин Шкарлет. Иииии через 2 недели ....

Купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов. За университетские средства. За государственные средства.

Не скромное служебное авто, а VW Amaroc Volcano за 1,5 млн грн денег, которые легко могли пойти к доплате его лучшим преподавателям, или на общежития, или лаборатории.

Преподаватели университета могут больше узнать о привередливые условия для дисков и остальных частей авто не базовой комплектации в результатах тендера и договоре.

P.S. Зарплата у преподавателей этого университета, "грязными" - 14210.

Каких вам еще реформ не хватает?".