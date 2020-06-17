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Новосад (85) Шкарлет (297)

Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Экс-министр образования Анна Новосад опубликовала информацию о покупке элитного автомобиля претендентом на должность главы Минобразования Сергеем Шкарлетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Новосад отметила: "С 1 января 2020 наша команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам их деятельности. Кто лучше работает на основе прозрачных критериев получает больше денег, то есть больше наших с Вами налогов.

Практически весь январь 2020 коллеги делали расчеты для каждого университета. Ряд университетов получили гораздо больше, чем получили бы по старой ручной системе когда деньги давались МОНом на основе просто штатных расписаний и количества студентов.

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В конце января, когда каждый университет получил свой новый бюджет, мы направили вот такое письмо, в котором сказали следующее: "Уважаемые ректоры, коллеги, у многих из вас теперь больше денег. Используйте их на доплаты преподавателям. Тем преподавателям, которые своей работой принесли вам эти дополнительные деньги".

Что сделал кандидат на должность министра МОН Сергей Шкарлет, ректор Черниговского технологического?
Правильно. Say no more, сказал господин Шкарлет. Иииии через 2 недели ....

Купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов. За университетские средства. За государственные средства.

Не скромное служебное авто, а VW Amaroc Volcano за 1,5 млн грн денег, которые легко могли пойти к доплате его лучшим преподавателям, или на общежития, или лаборатории.

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Преподаватели университета могут больше узнать о привередливые условия для дисков и остальных частей авто не базовой комплектации в результатах тендера и договоре.

P.S. Зарплата у преподавателей этого университета, "грязными" - 14210.

Каких вам еще реформ не хватает?".

Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад 01
Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад 02
Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад 03
Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад 04
Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад 05
Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад 06
Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад 07

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Топ комментарии
+36
Госпожа Новосад, в том, что он будет назначен на пост министра - вы несете прямую ответственность, как член команды зеленых мародеров.
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17.06.2020 23:08
+36
В этом месте "зеленая" логика даёт сбой. Они не понимают, что сами во всём виноваты.
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17.06.2020 23:11
+28
Зеленые уже вообще страх потеряли. Ставят на должности откровенных коррупционеров. За университетские деньги купил тачку и ничего, не в тюрьму ему предлагают, а Министром образования, чтобы учил воровскому закону, как удачно обкрадывать студентов , родителей школьников, бюджет и т.д. Ужас. А Венедиктова что? ГПУ как реагирует? Или они только на оопозицию реагируют? В стране полнейший бардак и хаос.
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17.06.2020 23:16
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Може ************?
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18.06.2020 11:02 Ответить
этА новые мАлАдые голодные ипальники морд лица,не имеющие никаких комплексов по отношению к совести
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18.06.2020 07:32 Ответить
Не мерс S класса - уже хорошо,жалкий тазик,за жалкие 60 тысяч,в министры годится.
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18.06.2020 08:21 Ответить
Да какая разница! Зелохи заплатят.
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18.06.2020 08:53 Ответить
А шо вы хотите, чтобы Сирожа на трамвае на работу ездил?
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18.06.2020 09:20 Ответить
А что - правда такая зарплата у преподов в ЧТУ? 14 210? Даже грязными это как-то по сравнению с другими профессиями прилично.
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18.06.2020 09:22 Ответить
красавчик)
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18.06.2020 09:36 Ответить
Вам же було сказано: "кадровий голод". Залишився тільки мотлох.
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18.06.2020 09:40 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Деньги из бюджета (1 525 965 гр.) отправленные на стимулирование преподавателей, будущий министр образования Шкарлет потратил на приобретения себе служебного автомобиля специальной комплектации. Вот такие кадры Зеленский любит и продвигает.
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18.06.2020 09:58 Ответить
Бо дороги погані - стане Міністром - купить гелікоптер.
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18.06.2020 10:13 Ответить
а леди шкарлетт любит роскошь
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18.06.2020 10:20 Ответить
Це машина для фермера або будівельника. Навіть для полювання така не підходить.
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18.06.2020 11:47 Ответить
А майно ВУЗа он на чем вывозить должен? Ну не в пакетах же. Неплохо бы проверить списки оборудования ВУЗа купленного и "пришедшего в негодность" для списания?
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18.06.2020 12:40 Ответить
Какое майно? Лабораторий и эксперементальных мастерских уже давно в ВУЗах нет. Из оборудования только доски, мел и раздолбанные в хлам бэушные компы на которых разве что в тетрис поиграться можно... Преподавание превратилось в "театр одного актера"... а студенты не учатся а "доятся".
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18.06.2020 12:49 Ответить
Ну звиняйте, скільки було те і потратив.А викладачі і адміністрація промовчали, коли ректор-самодур купив собі дороговартісну іграшку, навіть анонімну "тєлєгу" нікуди не накатали. Холопи покірні.
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18.06.2020 21:42 Ответить
Шкарлетт О харя какая !
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18.06.2020 12:34 Ответить
Умение осваивать государственные средства - искомое качество в этом виде отбора
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18.06.2020 10:43 Ответить
Зеленая сволочь всеравно за него проголосует
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18.06.2020 10:54 Ответить
Это ректорский автомобиль как раз на период когда день год кормит - "жныва".
Там кузов специальный, чтобы не таскать всё это в коробках для ксерокса.
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18.06.2020 12:33 Ответить
Товарисч хочет больше возможностей. Какой размах! Хозяин жизни. Вообще-то заслуживает расстрела за не целевое использование бюджетных средств.
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18.06.2020 12:37 Ответить
ДОЛОЙ такого ректора!!!!
В Ростове без дела томится настоящий ученый - ПРОФФЕСОР ЯНУКОВИЧ - его в ректоры, а глядишь через годик и в министры ЗЕ-Команды.
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18.06.2020 14:55 Ответить
С каких это пор Амарок элитным стал? С такими успехами и хрущевку 2х комнатную в Киеве можно элитной квартирой назвать.
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18.06.2020 14:58 Ответить
Ну если Обморок - хрущевка, что же тогда Ланос? картонная коробка на вокзале?
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18.06.2020 16:40 Ответить
Гостинка.
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18.06.2020 18:59 Ответить
А можешь назвать флагмана в линейке Фольксваген и его цену?
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19.06.2020 16:58 Ответить
А тебе от этого станет легче,или амарок вдруг элитным станет?
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19.06.2020 17:20 Ответить
Думаю, он вас пытается проверить, подозревая, что вы рассуждаете об "элитности" не имеете представления о ценах)
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27.08.2020 18:36 Ответить
не правильный автомобиль:
снаружи должен быть Зеленым а внутри
региАнально синим
а на седушке должна быть нарисована
двуглавая курица федерашки
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18.06.2020 16:18 Ответить
"В настоящее время каждый имеет свое право!" Полиграф Полиграфович Шариков.
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18.06.2020 17:08 Ответить
машина конечно классная!
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18.06.2020 18:47 Ответить
молоток чо....бизнессмЭн
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18.06.2020 19:59 Ответить
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