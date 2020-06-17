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Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл.

Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В сообщении отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI; 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 пушек MK44 и др.

"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Украина использует судна для "защиты территориальных вод и защиты интересов на море". Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.

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Топ комментарии
+16
нужно закупить у Турции 20 сухогрузов Ашот с баранами. Черное море-наше!
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17.06.2020 23:20
+11
туда бы еще пацанов отобрать мотивированных - без ваты в голове
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17.06.2020 23:37
+8
это 21 век по сравнению с средневековьем.. https://www.ukrmilitary.com/2020/06/16-mark-4.html
Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл. - Цензор.НЕТ 289

Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл. - Цензор.НЕТ 9049
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17.06.2020 23:32
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Страница 2 из 2
хорошая новость . хорошие катера . наконец то вспомнили про наших моряков . вот бы еще и наконец то заложить Лани или Веспы . да и корвет где то там недостроенный
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18.06.2020 00:41 Ответить
А ты хочешь тем самым морякам дать ети катера? Я бы им велосипед не доверил после всего а ты катера им предлагаешь. Выдать лопаты пускай окопы роют
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18.06.2020 00:57 Ответить
да доверю . да тем самым . тем которые в 2014-ом в Севастополе украинский гимн пели

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 5598

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 1524 Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 1524
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18.06.2020 01:07 Ответить
Я говорил за тех кто сдался врагу вместе с катерами недавно, а потом еще здоровался с кацапами на пристани куда их привезли. Я думал ты понятливый
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18.06.2020 01:15 Ответить
да и я думал ты понятливый . думал ты понимаешь что у нас в ВМСУ служат и эти пацаны тоже
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18.06.2020 01:25 Ответить
А 100 років тому в флоті УНР були навіть лінкори довжиною під 200 м з гарматами калібром 305 мм! А зараз ми катери купуємо....

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 124
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18.06.2020 00:43 Ответить
Подажу
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18.06.2020 01:39 Ответить
В украине вроде судостроительные заводы есть. Зачем катера покупать, если можно их серийным производством штамповать??
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18.06.2020 02:36 Ответить
чукча, американцы оказывают финансовую помощь в борьбе с агрессором и на эти же деньги "покупаются" катера, ферштейн?
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18.06.2020 03:13 Ответить
Браконьеры - агрессоры?
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18.06.2020 03:56 Ответить
а где в статье написано про финансовую помощь?
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18.06.2020 05:35 Ответить
Речь идет о покупке, а не о поставках в качестве выделяемой помощи.
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18.06.2020 07:23 Ответить
Только она на 250 миллионов утверждена,а планируют на 600.Чукча.
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18.06.2020 09:17 Ответить
чукча, за ті ж гроші можна було відновлювати свої заводи, а не закупляти для допомоги нічого не варте барахло.
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18.06.2020 10:06 Ответить
Что это за разводняк, новые такие катера стоят 16 млн, а пушки с радарами не могут стоить еще 360 млн.
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18.06.2020 07:21 Ответить
тс-с-c....тихо... не мешай пацанам стратегическую обороноспособность повышать...
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18.06.2020 09:10 Ответить
надо брать...
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18.06.2020 08:25 Ответить
а шо вони такие малэнькие... хотя для кацапов прокатит - тактика пчелиного роя...
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18.06.2020 09:08 Ответить
Французи вже впарили на 500 млн. аваківське фуфло, тепер інші на 600 млн. Багата країна Україна. 1100 млн. викинула на алюмінєві катерк, та б.ушні вертушки які потрібно в Лейпциг на обслуговувавння ганяти.
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18.06.2020 09:16 Ответить
А зачем у этого катера в борту такой вырез? Разве в шторм туда вода не будет заливаться?

Держдеп схвалив продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн дол. - Цензор.НЕТ 6403
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18.06.2020 09:26 Ответить
НЕОБХОДИМО ТЫСЯЧУ КАТЕРОВ И СТАВИТЬ НА НИХ РАКЕТЫ ТИПА НЕПТУН !!!
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18.06.2020 10:53 Ответить
тысяча это по дружеским американским ценам получится 60 миллирдив доларей(без нептунов)...дороговато, наверное за один год не потянем...
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18.06.2020 11:23 Ответить
ПУСТЬ СТАВЯТ СВОИ КОРАБЛИ, А МЫ РАКЕТЫ НА НИХ ПОСТАВИМ !!!
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18.06.2020 12:20 Ответить
Наверное, правильно будет "Продают"?
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18.06.2020 12:25 Ответить
нагнем кацапа, никаких сомнений!...
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18.06.2020 11:16 Ответить
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