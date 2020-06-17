Госдеп одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI на 600 млн долл.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в 600 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В сообщении отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI; 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2; 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров; 40 пушек MK44 и др.

"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Украина использует судна для "защиты территориальных вод и защиты интересов на море". Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.