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ВОЗ обновляет рекомендации для лечения COVID-19 после положительных результатов испытаний с дексаметазоном
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обновляет свои рекомендации по лечению больных COVID-19 с учетом результатов клинического испытания дексаметазона.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Рекомендации ВОЗ имеют целью распространения новейшей информации для врачей и других медицинских специалистов о способах лечения зараженных коронавируса.
Напомним, клиническое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, дает основания полагать, что дексаметазон препятствует разрушительным процессам в организме больного коронавирусом.
Топ комментарии
+11 Владислав Ямковский
показать весь комментарий17.06.2020 23:24
+6 Лариса fb3d953c
показать весь комментарий17.06.2020 23:22
+5 Лариса fb3d953c
показать весь комментарий17.06.2020 23:24
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На вирус никак не влияет, он уменьшает лишь чрезмерное воспаление, которое возникает в организме после заражения. Кроме того - подавляет имунную систему и вызывает язву желудка.
То, что не сработал противомалярийный препарат - вполне в порядке вещей.
Но вот дексаметазон по действию как раз подходит для лечения тяжёлых состояний при коронавирусной инфекции.
Только для тяжёлых случаев, когда погибающий от цитокинового шторма организм и нуждается в том, чтоб ему "убили иммунитет".
Вы не поверите, бабули были от такого врача без ума, все старались только киней попасть, и шла слава о "хорошем, сильном враче, которая всех хорошо лечит".