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ВОЗ обновляет рекомендации для лечения COVID-19 после положительных результатов испытаний с дексаметазоном

ВОЗ обновляет рекомендации для лечения COVID-19 после положительных результатов испытаний с дексаметазоном

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обновляет свои рекомендации по лечению больных COVID-19 с учетом результатов клинического испытания дексаметазона.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Рекомендации ВОЗ имеют целью распространения новейшей информации для врачей и других медицинских специалистов о способах лечения зараженных коронавируса.

Напомним, клиническое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, дает основания полагать, что дексаметазон препятствует разрушительным процессам в организме больного коронавирусом.

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Топ комментарии
+11
Простите, у вас чип выпал
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17.06.2020 23:24
+6
ВОЗ - сатанинская организация. Разве можно ее слушать? Ее содержит Билл Гейтс и этим все сказано. Все что они говорят нужно делать наоборот. Уже рекламировали противомалярийные препараты и что? Потом сказали что они вредны и ухудшают состояние больных. Сейчас придумали дексаметазоном лечить. Просто ужас, а идиоты из зеленого минздрава будут как обезьяны все повторять.
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17.06.2020 23:22
+5
Вы хоть скажите, что дексаметазон применяется при ИВЛ и в тяжелых случаях, а то начнут принимать от насморка. И Степанову из Минздрава скажите.
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17.06.2020 23:24
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17.06.2020 23:20 Ответить
Вы хоть скажите, что дексаметазон применяется при ИВЛ и в тяжелых случаях, а то начнут принимать от насморка. И Степанову из Минздрава скажите.
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17.06.2020 23:24 Ответить
Англичане сказали, что пока, за неимением ничего лучшего, нужно применять дексаметазон, но он помогает только в тяжелых случаях болези,а на ранних стадиях он кроде как бесполезен.
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17.06.2020 23:24 Ответить
После такой рекламы завтра начнутся опустошительные набеги на аптеки за единственным доступным гормональным препаратом - дексаметазоном.
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17.06.2020 23:21 Ответить
Дексаметазон - это стероидный препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием. Его применяют для лечения ревматоидных заболеваний, астмы, аллергий, хронической обструктивной болезни легких и многих других заболеваний.

На вирус никак не влияет, он уменьшает лишь чрезмерное воспаление, которое возникает в организме после заражения. Кроме того - подавляет имунную систему и вызывает язву желудка.
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17.06.2020 23:35 Ответить
Да это всё известно, однако народ таки побежит его покупать, он исчезнет из аптек, хотя жизненно необходим некоторым категориям больных; либо его переведут в рецептурные, осложнив для больных его приобретение.
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17.06.2020 23:43 Ответить
Он может помочь только тяжелым, лежащим под ИВЛ. Для ходячих он будет как яд.
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17.06.2020 23:46 Ответить
когда смели весь плаквенил, подобными подробностями никто не интересовался
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18.06.2020 00:02 Ответить
На это никто не посмотрит, сказано "помогает при короне", и толпа попёрла вперёд!
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18.06.2020 14:16 Ответить
А еще убивает обменку и жирок начинает откладываться даже у веганов
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18.06.2020 07:35 Ответить
Есть в каждой аптеке, но жевать его надо только когда лежишь на ИВЛ
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17.06.2020 23:21 Ответить
Сегодня есть завтра не будет и жевать будут даже для профилактики и выручка фармацевтам хорошая, все в копилочку.
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17.06.2020 23:26 Ответить
ВОЗ - сатанинская организация. Разве можно ее слушать? Ее содержит Билл Гейтс и этим все сказано. Все что они говорят нужно делать наоборот. Уже рекламировали противомалярийные препараты и что? Потом сказали что они вредны и ухудшают состояние больных. Сейчас придумали дексаметазоном лечить. Просто ужас, а идиоты из зеленого минздрава будут как обезьяны все повторять.
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17.06.2020 23:22 Ответить
Простите, у вас чип выпал
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17.06.2020 23:24 Ответить
А у вас нет, стоит хорошо.
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17.06.2020 23:27 Ответить
Вам аби тільки хорошо стояв )
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18.06.2020 06:47 Ответить
Від вашої промови нічого не випало, але дуже чесатись почало, закрию про всяк випадок вкладку...
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18.06.2020 12:09 Ответить
Чесотка лечится довольно быстро и эффективно, обратитесь к дерматологу.)
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18.06.2020 12:49 Ответить
Можешь скушать.
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17.06.2020 23:45 Ответить
Про ВОЗ может и правду вы написали, но только лечение этим препаратом тестировала Британия, а не ВОЗ - ВОЗ всего лишь после результатов внесла в список препарат.
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17.06.2020 23:28 Ответить
Не может, а правильно. А про дексаметазон, то его и без Великобритании и без ВОЗ применяют при всех тяжелых пневмониях и у больных с ИВЛ тем более.
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17.06.2020 23:32 Ответить
Он помог только 30% заболевших, но вирус не убил, а только облегчил страдания.
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17.06.2020 23:44 Ответить
Може, одразу морфій?
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18.06.2020 00:49 Ответить
Жаль, что лечение от коронавируса не в руках петиков. У них универсальный рецепт - снотворное и слабительное одновременно. Помогает от всех болезней!
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17.06.2020 23:28 Ответить
https://censor.net/user/401376 Ви ж зрозумійте,що по всьому світі так.Зелені нічого не придумують самі,а тільки дивляться на інших.Це світова афера ультраліваків і просто злочинців.
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17.06.2020 23:44 Ответить
можете смело выкинуть компьютер .... на нём установлен Windows Билла Гейтса....
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18.06.2020 00:06 Ответить
А если стоит Ubuntu?
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18.06.2020 00:13 Ответить
Если бы да кабы - в лесу выросли грибы.
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18.06.2020 11:51 Ответить
Бред.
То, что не сработал противомалярийный препарат - вполне в порядке вещей.

Но вот дексаметазон по действию как раз подходит для лечения тяжёлых состояний при коронавирусной инфекции.
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18.06.2020 00:38 Ответить
Ларіса ти мабуть зебілка. Тобі мої спічуття. Нема ума вважай каліка.
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18.06.2020 07:23 Ответить
Коли вже цю організацію розформують? А ефіопа посадять на електричний стілець? Тому що ця організація і цей ефіоп грають на стороні Китаю і ультралівих.
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17.06.2020 23:42 Ответить
После завершения эпопеи с ковидом, будет дело врачей - убийц.
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17.06.2020 23:47 Ответить
https://censor.net/user/141844 Ще не відомо чим і коли це все закінчиться.Он в нас планують ще карантинити до нового року,а ярі прихильники ще й не проти.Причому як зелеботи,так і порохоботи.Їм пофіг що буде з людьми,які сидять без грошей.Усі змі також про це все з посмішкою розповідають,бо їм також пофіг.Журналюги ж отримують хорошу зарплату,а решта нехай конає.Совість у них всіх відсутня.
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17.06.2020 23:53 Ответить
Нема в реалі таких порохоботів, мені ще не траплялись.
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18.06.2020 00:37 Ответить
https://censor.net/user/126283 Ну як це немає.Блогери порохоботи усі підтримують карантин.На 5 каналі також за карантин.Ви що приколюєтесь?
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18.06.2020 00:41 Ответить
З тєліка знаю тільки Портнікова, неприємно здивував... В реалі жодного не знаю.
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18.06.2020 00:43 Ответить
https://censor.net/user/126283 Це політолог.А блогери порохоботи всі підтримують.А 5 канал.а прямий канал? Я вже не кажуть за цензор чи соц мережі.Там переважна більшість підтримує це все.Також порохоботи підтримують Стерненка,мене також це вбило.Що це робиться таке? Всі якось показилися.
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18.06.2020 00:50 Ответить
Згода...
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18.06.2020 00:55 Ответить
Хай би спробували не підтримати карантин. Такий би вереск піднявс .Типу Порошенко геноцидить український нарід. Найцікаквіше що зебіли повірили б. Маса народу вірить що Біл Гейц разом з Соросом зробили короновірус щоб вживляти з вакциною наночіпи. Маячня звичайно Та як сказав Йозеф Гебельс: "Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верят"
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18.06.2020 07:32 Ответить
https://censor.net/user/95378 Так саме Біл Гейтс хоче вакцинувати і вже давно за віруси говорить.Хоча це не його компетенція.Це не маячня.
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18.06.2020 12:42 Ответить
Для пригнічення імунної реакції, яка нищить легені.
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17.06.2020 23:43 Ответить
Приятно встретить человека с головой в толпе безмозглого стада.
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18.06.2020 00:41 Ответить
даже я , без медицынского образования, знаю , что гормоны ничего не лечат, а снимают отечность, воспалительный процесс и убивают иммунитет. применяются в тяжелых, жизненно важных случаях, т.к. много побочек. рекомендовать для лечения вируса в открытом доступе для широких масс дексаметазон -это даже не глупо, это похоже на преступление.
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18.06.2020 00:09 Ответить
Утопающий хватается и за соломинку.
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18.06.2020 00:14 Ответить
Никто не предлагает его для "широких масс".
Только для тяжёлых случаев, когда погибающий от цитокинового шторма организм и нуждается в том, чтоб ему "убили иммунитет".
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18.06.2020 00:41 Ответить
на цензоре кто то писал ,еще добавить активированного угля в лечение от ковид,я думаю трамодол не хуже будет)
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18.06.2020 00:11 Ответить
Пам'ятаю раніше пульмунолог приписував для інгаляцій при обструктивних бронхітах діточкам. Але то вже була важка артилерія, коли обструкцію не знімали легші препарати
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18.06.2020 00:34 Ответить
******* от ВОЗ в лечении вирусни меняется так быстро, что вирус этот даже не успевает мутировать с такой скоростью,то маски и перчатки, то апараты дыхания , то еще какой то Гидроксихлорохин завтра питьево тройной, а через месяц гляди - и фанфурик "рашистской "боярышни" будет убивать того,чего нет..
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18.06.2020 00:36 Ответить
Вспоминаю одну молодую врачиху, лечила очень интересно всяких бабушек: Врач: "а как вам то лекарство, что я прописала?" Бабуля:"мне от него не лучше, а хуже" В: А что вы раньше принимали? Б: а то было лучше! В: так давайте я вам его и назначу! Б: назначь, милая, назначь!
Вы не поверите, бабули были от такого врача без ума, все старались только киней попасть, и шла слава о "хорошем, сильном враче, которая всех хорошо лечит".
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18.06.2020 00:39 Ответить
Хорошее лекарство, но применение безконтрольно и не по показаниям чревато.
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18.06.2020 08:19 Ответить
 
 