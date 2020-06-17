ВОЗ обновляет рекомендации для лечения COVID-19 после положительных результатов испытаний с дексаметазоном

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обновляет свои рекомендации по лечению больных COVID-19 с учетом результатов клинического испытания дексаметазона.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Рекомендации ВОЗ имеют целью распространения новейшей информации для врачей и других медицинских специалистов о способах лечения зараженных коронавируса.

Напомним, клиническое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, дает основания полагать, что дексаметазон препятствует разрушительным процессам в организме больного коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон заявил о "наибольшем прорыве" в лечении коронавируса: "Шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены"