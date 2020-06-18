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ВОЗ заявила, что отказывается от использования препарата "гидроксихлорохин" в борьбе с коронавирусом

ВОЗ заявила, что отказывается от использования препарата

Всемирная организация здравоохранения объявила, что она отказывается препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19. Ранее считалось, что это лекарство способно помогать в лечении коронаврусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNBC.

Решение вывести этот препарат из протокола лечения ВОЗ приняла просле исследования которое показало, что гидроксихлорохин не настолько полезен при новой болезни. Хотя ранее этот препарат активно принимал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявив, что делает это "для профилактики".

Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Последнее исследование, показало, что гидроксихлорохин не лучше плацебо в профилактике коронавирусных инфекций.

В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило об отмене разрешения на экстренное использование хлорохина и гидроксихлорохина против Covid-19.

Также в ВОЗ призвали общественность проявлять осторожность в отношении дексаметазона, который ученые назвали прорывом.

Это уже второй случай, когда ВОЗ отменяет использование гидроксихлорохина. Так, в апреле появились первые сообщения о росте смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Позже исследования показали, что информация о росте смертности именно по причине применения этого препарата не подтвердилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ обновляет рекомендации для лечения COVID-19 после положительных результатов испытаний с дексаметазоном

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Топ комментарии
+11
Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Источник: https://censor.net/n3202722

Вы, дебилы и преступники, всегда знали, шо он кардиотоксичен.
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18.06.2020 00:26
+11
Какие же они тупые! Сначала рекомендовали, потом, когда стало ясно, что от "лекарства" один вред и смерть, отменили...
И никакой ответственности за всякий вздор!
Трамп прав: этим козлам денег давать нельзя, толку нет.
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18.06.2020 00:33
+10
Зацініть професійний (без лапок) рівень організаторів / замовників.

Атмосфера створена і розкручена до істерики "журналістами". Політики =дрогнули=: уступили під натиском суспільств, розігрітих "змі" (Тому я не повністю їх обвинувачую). Їм довелося взяти під контроль ситуацію, наскільки можливо, бо інакше піпл сам би поробив такі локдауни, що зупинилося б все.
Я аналізую вживану лексику: ідеться не інакше, як про кінець світу. Пишуть =глобальна катастрофа=, =загиблі= (а не померлі) вже істерять про =другу хвилю= і я не дивуюся, що її теж організують.
І піпл підводять до того, що =хочеш жити - мусиш взяти цю вакцину=.
А далі - твої проблеми.
Ось так.
ІМХО
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18.06.2020 01:37
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Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Источник: https://censor.net/n3202722

Вы, дебилы и преступники, всегда знали, шо он кардиотоксичен.
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18.06.2020 00:26 Ответить
Утопающий хватается и за соломинку.
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18.06.2020 00:28 Ответить
Желаю всем, кто это придумал и поддержал, такую же соломинку.
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18.06.2020 00:32 Ответить
Конечно, знали, тем не менее - не смотря на его токсичность, он необходим при лечении некоторых специфических заболеваний.
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18.06.2020 00:39 Ответить
Співвідношення ризик-користь.
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18.06.2020 00:47 Ответить
Саме так. Тому його і при коронавірусі давали тільки у найтяжчих випадках, але, як бачимо, він себе не виправдав.
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18.06.2020 10:37 Ответить
Выраженные побочки есть у многих эффективных лекарств.
Когда стоит выбор между риском их словить и смертью от недуга - логичный вариант только один.
Хотя, конечно, биомусор, голосующий у нас за Зе, а в США сейчас громящий страну, никогда не упустит случая погавкать.
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18.06.2020 00:48 Ответить
ППЦ. Воз это дармоеды и неучи, которых разогнать сраной метлой нужно.
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18.06.2020 00:27 Ответить
Какие же они тупые! Сначала рекомендовали, потом, когда стало ясно, что от "лекарства" один вред и смерть, отменили...
И никакой ответственности за всякий вздор!
Трамп прав: этим козлам денег давать нельзя, толку нет.
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18.06.2020 00:33 Ответить
А при чому тут Трамп? Вже сюди Трампа приплітають.Йому також цей засіб порадили.
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18.06.2020 00:34 Ответить
Трамп сказав що ВООЗ служить Китаю і припинив фінансування цієї організації.
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18.06.2020 00:44 Ответить
І він його не в аптеці купує, може він крейду жере.
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18.06.2020 00:45 Ответить
Интересно:
Наш МинЗдрав когда отменит это лекарство?
Или подождет, пока закупленные запасы потратят?
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18.06.2020 00:36 Ответить
Молодец Трамп! Прекратил финансирование этой ВОЗ.
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18.06.2020 00:42 Ответить
какой трамплин молодец, если по его инициативе,без иследования,США закупили у рашиста эту химию,?
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18.06.2020 01:11 Ответить
Я сомневаюсь что США могли купить гидроксихлорохин в россии. Тем более по указу Трампа. В США есть своя фармацевтическая промышленность.
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18.06.2020 01:58 Ответить
каждый волен сомневатся,но трамплина еще в этом и обвинят
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18.06.2020 09:24 Ответить
Трамп сам признався що приймає гідро-хлорохін, по одній пігулці кожного ранку ковтає, по тєліку показували.
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18.06.2020 02:26 Ответить
Ніхто не знає чим лікувати цю заразу. Ідуть пошуки методом втику.
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18.06.2020 00:55 Ответить
А степашка знает? Или уже все закуплено, отмыто, сроки кончаются и теперь по любому нас будут лечить хлорохином?
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18.06.2020 01:10 Ответить
Я-не антипрививочник.Звичайно,я не роблю кожного року прививку від грипу,але всі решта основні я маю зроблені.І чесно кажучи,спочатку в мене була надія на вакцину від Ковід.Все-таки,не хочеться перепробувати нову болячку на власній шкурі.Але,дивлячись як вище керівництво Охорони Здоров'я світу!,не якогось Мозамбік,а світу!,бовтається в своїх рішеннях,як г.а.м.н.о в ополонці,то робиться трохи страшно за ту прививку.Тому що спочатку ВОЗ казав,що маски-не треба.Потім виявилось,що без маски ця зараза розповсюджується швидше.Рукавиці треба носити всім,а тепер виявляється,що рукавиці-сприяють зараженню.Синтез вакцини-зупинить епідемію,але ніхто не знає чи до тої болячки є стійкий імунітет.Вакцину від чогось зовсім нового тестують двадцять років,але вакцина від Ковід буде зроблена за рік і вона буде абсолютно безпечною,тому що її синтезують на базі вже тестованої вакцини від *****.Потім-базу від ***** використовувати не можна,тому що вона дає небажаний результат...Як після таких кардинально різних заяв самого ВОЗу можна сміливо дозволити собі зробити цю прививку від Ковід,не боячись,що,потім,через рік,ВОЗ її заборонить через її ж токсичність?
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18.06.2020 01:15 Ответить
Так отож.
Але не всі такі, як Ви. Багато хто побіжить першим отримувати невідомо що ... Уже дочекатися не можуть.
А для Вас і Вам подібних протиснуть примусову вакцинацію.
І потруть ручки: =ми іх сдєлалі= (і це я не про зе-кодло).
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18.06.2020 01:31 Ответить
"Ну п*здец. Приплыли, мля" (с) Фернандо Магеллан

Це як у 40-60-х в СРСР будь-який чих лікували сумішшю стрептоміцину та пеніциліну. Тільки потім дійшло, що цей коктейль антибіотиків вбиває слуховий нерв. Результат - величезна кількість глухих та глухонімих.
Добре хоч зараз швидко помітили кардіотоксичність.
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18.06.2020 04:55 Ответить
Ви абсолютно точно написали.
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18.06.2020 02:02 Ответить
Скажіть краще акції яких фармкомпаній закупляти
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18.06.2020 12:28 Ответить
Перенесіть ЗНО на серпень або вересень - це найкраще рішення у сьогоднішній ситуації.
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18.06.2020 01:27 Ответить
Это понятно; им нужно протащить гейтсовскую "вакцинацию".
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18.06.2020 01:28 Ответить
Зацініть професійний (без лапок) рівень організаторів / замовників.

Атмосфера створена і розкручена до істерики "журналістами". Політики =дрогнули=: уступили під натиском суспільств, розігрітих "змі" (Тому я не повністю їх обвинувачую). Їм довелося взяти під контроль ситуацію, наскільки можливо, бо інакше піпл сам би поробив такі локдауни, що зупинилося б все.
Я аналізую вживану лексику: ідеться не інакше, як про кінець світу. Пишуть =глобальна катастрофа=, =загиблі= (а не померлі) вже істерять про =другу хвилю= і я не дивуюся, що її теж організують.
І піпл підводять до того, що =хочеш жити - мусиш взяти цю вакцину=.
А далі - твої проблеми.
Ось так.
ІМХО
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18.06.2020 01:37 Ответить
Taк; згоден.
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18.06.2020 02:33 Ответить
Чесно кажучи - фігня. Якщо б препарати від малярії знешкоджували коронавірус, то коронавірусу вже б не було.
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18.06.2020 02:29 Ответить
Будьте здоровы! В 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:09 Ответить
ВОЗ в ее нынешнем виде - жулики и проходимцы.
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18.06.2020 09:19 Ответить
Копайте глибше, розумники. Дослідження, опубліковане в журналі Ланцет, повністю ліве, написане колективом клоунів і вже дезавуйоване самим журналом. ВОЗ у кишені Гейтса який пхає свій препарат дорожчий приблизно в 100 разв і неефективний, і у китайців, котрим взагалі не треба ефективне лікування. От і уся х-я малята.
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19.06.2020 04:36 Ответить
 
 