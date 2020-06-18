ВОЗ заявила, что отказывается от использования препарата "гидроксихлорохин" в борьбе с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения объявила, что она отказывается препарата гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19. Ранее считалось, что это лекарство способно помогать в лечении коронаврусной инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNBC.
Решение вывести этот препарат из протокола лечения ВОЗ приняла просле исследования которое показало, что гидроксихлорохин не настолько полезен при новой болезни. Хотя ранее этот препарат активно принимал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявив, что делает это "для профилактики".
Недавние крупные исследования показали, что препарат не был полезен и вызывал проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Последнее исследование, показало, что гидроксихлорохин не лучше плацебо в профилактике коронавирусных инфекций.
В понедельник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило об отмене разрешения на экстренное использование хлорохина и гидроксихлорохина против Covid-19.
Также в ВОЗ призвали общественность проявлять осторожность в отношении дексаметазона, который ученые назвали прорывом.
Это уже второй случай, когда ВОЗ отменяет использование гидроксихлорохина. Так, в апреле появились первые сообщения о росте смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Позже исследования показали, что информация о росте смертности именно по причине применения этого препарата не подтвердилась.
Пожалуйста, подождите...
Вы, дебилы и преступники, всегда знали, шо он кардиотоксичен.
Когда стоит выбор между риском их словить и смертью от недуга - логичный вариант только один.
Хотя, конечно, биомусор, голосующий у нас за Зе, а в США сейчас громящий страну, никогда не упустит случая погавкать.
И никакой ответственности за всякий вздор!
Трамп прав: этим козлам денег давать нельзя, толку нет.
Наш МинЗдрав когда отменит это лекарство?
Или подождет, пока закупленные запасы потратят?
Але не всі такі, як Ви. Багато хто побіжить першим отримувати невідомо що ... Уже дочекатися не можуть.
А для Вас і Вам подібних протиснуть примусову вакцинацію.
І потруть ручки: =ми іх сдєлалі= (і це я не про зе-кодло).
Це як у 40-60-х в СРСР будь-який чих лікували сумішшю стрептоміцину та пеніциліну. Тільки потім дійшло, що цей коктейль антибіотиків вбиває слуховий нерв. Результат - величезна кількість глухих та глухонімих.
Добре хоч зараз швидко помітили кардіотоксичність.
Атмосфера створена і розкручена до істерики "журналістами". Політики =дрогнули=: уступили під натиском суспільств, розігрітих "змі" (Тому я не повністю їх обвинувачую). Їм довелося взяти під контроль ситуацію, наскільки можливо, бо інакше піпл сам би поробив такі локдауни, що зупинилося б все.
Я аналізую вживану лексику: ідеться не інакше, як про кінець світу. Пишуть =глобальна катастрофа=, =загиблі= (а не померлі) вже істерять про =другу хвилю= і я не дивуюся, що її теж організують.
І піпл підводять до того, що =хочеш жити - мусиш взяти цю вакцину=.
А далі - твої проблеми.
Ось так.
ІМХО