Один украинский воин погиб, один ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 14 вражеских обстрелов, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120- и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-мм калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Крымского агрессор обстрелял из минометов калибра 120 мм, а неподалеку от Шумов использовал стрелковое оружие.

Вблизи Луганского российские оккупанты нарушили режим прекращения огня, применив автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

Вмсте с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Опытного российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Защитников Украины в районе Водяного враг обстрелял из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

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Вблизи Пищевика захватчики применили минометы 82-мм калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Авдеевки враг открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Попасной обстрелял вражеский снайпер. Также на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельскому агрессор применил минометы различных систем.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевую травму. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому и травмированному воинам желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от украинских подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 17 июня был ранен один российский оккупант.

"С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - добавили в пресс-центре ОС.



