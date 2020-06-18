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В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии РФ, поведение которой "дестабилизирующее и опасное"

В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии РФ, поведение которой

Министры обороны стран НАТО на саммите приняли решение усилить системы ПВО и ПРО альянса, чтобы противостоять российской ядерной ракетной угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в среду глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы решили укрепить общие системы ПВО и ПРО", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня консультаций министров обороны, перечисляя меры, принятые для противостояния РФ и ее ядерному арсеналу.

По словам Столтенберга, в том, что касается ядерного оружия, "поведение России - дестабилизирующее и опасное".

Также глава НАТО подчеркнул, что некоторые члены НАТО закупают современное вооружение для модернизации своих систем ПВО. В частности, речь идет о ЗРК Patriot.

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Кроме того, по его словам, страны НАТО закупают, к примеру, боевые самолеты пятого поколения.

Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не собирается зеркально реагировать на развертывание Россией нового вооружения. "Мы не стремимся зеркально отвечать России, и мы не будем размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - сказал генсек.

Однако НАТО, заявил он, будет адаптировать и укреплять свой оборонный потенциал, видя, как "Россия направляет значительные инвестиции в обновление своего потенциала, модернизирует свои ядерные системы вооружений, и в особенности, когда речь идет обо всех новых ракетных системах, которые развертываются или находятся в процессе разработки".

"У НАТО есть силы для защиты всех союзников от любых угроз. Мы готовы, и мы можем это обеспечить. Мы повысили степень готовности наших сил за последние годы. Мы развернули боевые группы на восточном фланге Североатлантического альянса в государствах Балтии и в Польше. Мы расширили наше присутствие в Балтийском и Черном морях. И мы также модернизировали нашу оборону, адаптировали и модернизировали систему органов военного управления, и сейчас члены НАТО направляют все больше инвестиций в оборону, приобретают больше и разных оборонных средств", - сообщил Столтенберг.

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Он отметил, что "НАТО постоянно адаптируется, потому что изменяется обстановка в сфере безопасности, и частично эти изменения обусловлены тем, что Россия проявляет более напористое поведение и развивает новые военные потенциалы".

"И мы адаптируемся к этому, чтобы поддержать нашу готовность, наши сдерживание и оборону, которые являются краеугольным камнем нашей безопасности", - подытожил генеральный секретарь НАТО.
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Топ комментарии
+7
_Через 12 лет после Грузии, через 10 лет после массового и демонстративного убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО, НАТО что-то заподозрил...
В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии РФ, поведение которой "дестабилизирующее и опасное" - Цензор.НЕТ 6712
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18.06.2020 07:35
+5
наконец-то...когда врач снял его
фирменные ботинки и приступил к их
примерке - больной начал что-то
подозревать…
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18.06.2020 07:44
+4
А у нас Зеленський вирішив скоротити армію.
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18.06.2020 07:34
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А у нас Зеленський вирішив скоротити армію.
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18.06.2020 07:34 Ответить
Естесственно! Ведь оно кремлю служит.
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18.06.2020 08:02 Ответить
_Через 12 лет после Грузии, через 10 лет после массового и демонстративного убийства расией высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО, НАТО что-то заподозрил...
В НАТО решили усилить системы ПВО и ПРО для противостоянии РФ, поведение которой "дестабилизирующее и опасное" - Цензор.НЕТ 6712
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18.06.2020 07:35 Ответить
Царство небесне загиблому.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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18.06.2020 07:43 Ответить
наконец-то...когда врач снял его
фирменные ботинки и приступил к их
примерке - больной начал что-то
подозревать…
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18.06.2020 07:44 Ответить
Это важно: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:05 Ответить
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18.06.2020 08:12 Ответить
Зеленский добился невозможного в максимально короткий срок.У Украины в НАТО такой же статус ,как у Швеции,Финляндии,Австралии,Н Зенландии .Войск НАТО в Украине нет и пока не будет,но всемерную поддержку окажут.Трамп загрыз Меркель за малый вклад деньгами в Нато.И Всё это -на фоне всемерной поддержке США Украине.250 млн-помощь, На 600 млн Украина закупит новейшие катера и вооружения для азовско -черноморского бассейна.У Плешфюрера от от бессильной злобы последние кучери вылазят и не только на голове.Дай Бог здоровья Президенту,супруге ,деткам и родителям!Нам надо заработать больше денег ,чтобы обучить наших лётчиков,ПВО,Танкистов,артиллеристов,ракетчиков в США и закупать для них современнейшие вооружения.
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18.06.2020 08:52 Ответить
куда он от НАТО нахрен денется, ваш зеленский......
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18.06.2020 09:24 Ответить
да буде як з Якубовичем - по типу йдемо в Європу, а потім ррраз - і "я рєшіл чта в тайожнам сайузє нам будєт луччє"
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18.06.2020 10:59 Ответить
вопрос НАТО от желаний зеленского никак не зависит....., вообще никак.....
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18.06.2020 11:08 Ответить
какому президенту?
Тому Кокаиновому Ослу, что прямо сейчас сокращает армию и в пустой голове которого война уже закончилась?
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18.06.2020 10:46 Ответить
 
 