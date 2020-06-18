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На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 2572, из них 51 летальный, - ОГА
В Ривненской области за минувшие сутки, 17 июня, подтвердили 73 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 17 июня на Ривненщине зафиксированы 16 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 17 июня на Ривненщине подтверждены 57 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 5 до 72 лет.
Всего в области зарегистрированы 2572 случая заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 51 случай летальный. Преодолели COVID-19 - 1386 человек.
В работе лабораторий области остаются 280 образцов.
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