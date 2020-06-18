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Новости Выборы в США и Украина
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Байден (2759) США (24813) Трамп (3977) Болтон (112)

Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена, - The New York Times

Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена, - The New York Times

Президент США Дональд Трамп не хотел возобновлять отправку военной помощи Украине до тех пор, пока та не передаст интересовавшие его материалы о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне.

Какинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Болтона.

В книге, которая еще не вышла в продажу, но попала в распоряжение журналистов, говорится, что Трамп "говорил, что против отправки им (украинцам. - Ред.) чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с Клинтон (экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон) и с Байденом".

По данным Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до 10 раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.

Автор книги полагает, что конгрессу следовало расширить круг тем, по которым, возможно, следовало объявить Трампу импичмент. The New York Times поясняет, что речь идет о случаях, когда Трамп, предположительно, оказывал влияние на проводимые в США расследования в отношении иностранных компаний. Речь идет о турецком Halkbank и о китайской ZTE. Автор книги считает, что Трамп таким образом хотел оказать услугу лидерам Турции и Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа подала иск против Болтона, чтобы не допустить публикации его мемуаров

В то время как Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его сын Хантер работал в совете директоров Burisma.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден обходит Трампа на 14%, - опрос. ФОТО

Демократы в Конгрессе США использовали это дело, чтобы попытаться добиться импичмента Трампа, сочтя, что тот оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог ему в борьбе против Байдена. В палате представителей объявили импичмент Трампу, однако в сенате, большинство мест которых - у республиканцев, отменили это решение.

Ожидается, что именно Джо Байден станет соперником Трампа на ноябрьских президентских выборах.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.
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Топ комментарии
+21
пыль, ткни пальцем, где в статье про Петра? Зелень поразила зачатки мозга пылного дегенерата...
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18.06.2020 08:30
+18
С этого места поподробнее, пожлуйста.
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18.06.2020 08:26
+18
Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на Байдена, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9380
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18.06.2020 09:08
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Страница 2 из 2
Какой злобы? констатация факта что в нем разочаровался народ это моя злоба? я же не пишу ругательства на Порошенко.. я пишу как есть - не оправдал надежд как результат народ который его поддерживал в нем разочаровался что не так?
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18.06.2020 10:47 Ответить
Ты не пишешь как есть. Ты пытаешься доказать что Порошенко плохой, а если кто-то не согласен, то начинаешь писать еще усерднее что он плохой. Зачем ты это делаешь? Ты думаешь, что написав десять тысяч раз "Порошенко плохой" тебе выпадет приз?
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18.06.2020 10:52 Ответить
Ну напиши ты еще 1000 раз что он хороший. что толку?
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18.06.2020 10:59 Ответить
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
При моем Порошенко - Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной "строй-силы", работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.
При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не шансон крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд(!), несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном.
При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь "гордый" один(!) визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии кремля отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов долларов в день в пользу Украины.
При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
Да, при моем Порошенко было лучше!
(c)Алла Комарова
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18.06.2020 13:45 Ответить
немцы выбрали гитлера демократическим путем, а мировая коалиция потом его свергла...
фактически ты своими постами оправдываешь и гитлера, и путлера, и прочих диктаторов.
Так делают ТОЛЬКО жители расеи. ну и еще местные любители бойко-медведчука-шария.
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18.06.2020 11:36 Ответить
Капец! Это самый тупой комментарий что я видел за последние пару недель! Причем тут Гитлер с коалицией к тому что украинцы выбрали пороха в 2014м а спустя 5 лет в нем разочаровались и сами же его по своей воле убрали демократическим а не военным путем? Не пиши мне больше.. не отвечу)
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18.06.2020 11:48 Ответить
то что ты тупой - это не секрет. Иначе бы ты понял, что немцы тоже выбрали гитлера - поведясь на ложь и обещания "хуже не будет"..
И ты, как типичный кацап, ссылаешься на выбор тупого большинства, зомбированного тв - как оправдание "выбора нарИда"
п.с. твой зашквар - зассчитан, кацап)
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18.06.2020 13:35 Ответить
п.с. и да, не НАРОД, а тупое быдло (те самые 73-87%) "разочаровались", т.к. "думали" что им "построят рай" - пока оно, быдло, будет жрать пивасик, пялясь в "сватов"
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18.06.2020 13:44 Ответить
та откуда ж тебе понять, лахта, что 87% и 73% такие "мышебратья" по мозгам... Впрочем, у таких как ты - и "шмарий" за человека котируется))
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18.06.2020 10:15 Ответить
у тебя шизофрения с манией преследования.. сделай доброе дело! не пиши под моими комментариями. иди себе с миром
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18.06.2020 10:19 Ответить
ой, лахта, и зачем вы, кацапы, сразу делитесь своими диагнозами? Впрочем, для тебя, 87% "мухи" - видать шизофрения является предметом гордости))
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18.06.2020 10:25 Ответить
"Я Петра Порошенко знаю очень давно и хорошо… Беда в том, что он не государственник, он бизнесмен. У него на первом месте личная выгода и деньги - и он все готов на это променять. Поэтому методы, которыми он пользуется, очень изощренны", - сказал экс-президент.
"Отличительная черта - вранье. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело - он не только мне врал, он постоянно врал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, и отличительная черта", - сказал Янукович.
"Личное обогащение любой ценой - вот это его цель. И для этого он использует власть, задействует все возможности, которые у него есть", - добавил он.
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18.06.2020 10:32 Ответить
хаа.. характеристика от брехлывого януковоща)) того, что орало "в мине стрпеляли, я легитимный"
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18.06.2020 10:34 Ответить
Я не порохоботка. Вважаю цей термін образливим для себе. Чому підтримую Петра ? Бо він провадив державницьку політику, на відміну від блазня.
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18.06.2020 09:17 Ответить
Вважаю цей термін образливим для себе.)) Не понимаю вас - почему .!? Порохоботы же , как раз и есть те люди , которые поддерживают -державницьку політику, Порошенка . Не столько его самого - как личность , как тут думают многие недалёкие зелебобики , а именно - проводимую Порохом , на посту президента - политику .. !
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18.06.2020 09:35 Ответить
Саме оце *бот*
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18.06.2020 09:37 Ответить
Я з Вами в цьому цілком згоден. Але дуже часто пишу про себе "порохобот", бо виходить, якщо "бот" розумніший від зевиборців, як тоді вони можуть себе називати?!
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18.06.2020 13:08 Ответить
Дорогая Ксения )) ну какая может быть в баню *государственная политика* если он по команде гражданина другой стране увольнял генпрокурора по моему это больше колониальная политика чем государственная.. я так считаю
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18.06.2020 09:48 Ответить
Вы снова обсуждаете личность, а не политику. Может политика просто не для вас. Идите лучше обсуждать бокс.
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18.06.2020 09:55 Ответить
Вот кто уж кто здесь не политик так это как раз Вы! Мало того что влезаете в чужой разговор когда не к вам обращались так еще и пытаетесь задавать тут направления вам бы сначала самому бы обучиться этикету ибо вы невежда
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18.06.2020 10:02 Ответить
Говорит человек, который постоянно переходит на личности
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18.06.2020 10:05 Ответить
А тебе какое дело? У вас, вон, во "ВнутриМКАДьи", "стабильность", уже два десятилетия... Чего тебя Украина так интересует?...
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18.06.2020 10:05 Ответить
Туалетний папір для 3Епадли.
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18.06.2020 08:53 Ответить
чего игнорите то? вопрос то простой
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18.06.2020 09:12 Ответить
тебе, кацапе, банально не понять простейшие вещи, доступные нормальным людям))
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18.06.2020 09:56 Ответить
Митька, самий простой вопрос - почему ти пошел в ольгинские *****, виесто того что би найти себе более достойное применение? Ти даун с рождения или руки из жопи?
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18.06.2020 11:47 Ответить
Вполне левое издание Politico опубликовало https://www.politico.com/news/2020/06/15/trump-glide-reelection-republican-officials-316457 интересную статью о перспективах победы Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Цитата: «Интервью с более чем 50-ю председателями республиканских районных и окружных комитетов показывают картину электорального ландшафта, которая для Трампа не хуже, чем шесть месяцев назад - и, возможно, даже немного лучше. Согласно этой точке зрения, коpoнавирус на исходе, и экономика возвращается. Опросы ненадежны, Джо Байден слишком слaб, чтобы устоять, а СМИ все еще не добились своего.»
«Чем больше плохих вещей происходит в стране, тем больше укрепляется поддержка Трампа», сказал Филипп Стивенс, председатель комитета Республиканской партии в округе Робсон, Северная Каролина, одном из нескольких сельских округов в этом штате, который перешел от поддержки Барака Обамы в 2012-м году к Трампу в 2016-м. «Мы называем его "Тефлоновый Трамп". Ничто нас не удержит, потому что это, во всяком случае, становится еще более захватывающим, чем в 2016-м году».В этом году, сказал Стивенс, "Мы думаем о победе с разгромным счетом".
Из https://www.powerlineblog.com/archives/2020/06/the-landslide-of-2020.php заметки , комментирующей статью Politico:
Не знаю насчет разгромного счета, но я также думаю, что ситуация меняется в пользу Трампа. В январе я считал, что он имеет 99% шансы переизбрания на фоне мира и процветания. Потом появился ухaньcкий вируc, и закрытие штатов разрушило экономику. Затем, пока за границей царил мир, лeвыe мятeжники, маpoдеры и пoджигaтели рaзрушили его дома. Но, как обычно, демoкраты не могут помочь сами себе. Они зашли слишком далеко с абсурдными предложениями об упразднении полиции и с, по сути, безумными нападками на бeлых людей, которые в последний раз, когда я смотрел, составляли две трети электората. И я думаю, что вам нужно выбраться из округа Колумбия, чтобы почувствовать настроение избирателей.Нынешняя обстановка напоминает мне 1972-й год и мой разговор с другом, лeвым, как и я в то время. Соревнование происходило между Никсоном и Макговерном, и мой друг сказал: «Никсон победит, потому что он за Америку, а Макговерн против Америки». Он и я не видели это подобным образом, но мы знали, что именно так выборы воспринимаются большинством избирателей. Что было в том году в реальности: Макговерн во многом ошибался, но он был искренним патриотом. Сегодняшние дeмократы, напротив, действительно прoтив Америки. Страна дeгpaдировала с 1972-го года, но я все еще не думаю, что враждебность по отношению к собственной стране является выигрышной платформой.
Если кто не в курсе, Никсон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1972) получил тогда 520 голосов выборщиков, а Макговерн - 17.
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18.06.2020 09:00 Ответить
Не розумію, хіба в Америці нема кращіх, ніж ці двоє? Наприклад Джеймс Меттіс. Сьогодні, як на мене, саме такі військові генерали потрібні Америці. Звісно я знаю тільки те, що знаю, але все одно за Америку стає лячно. Бо їхня політична криза відіб'ється на всьому світові, а особливо на Україні. Бо тільки завдяки Америці Україна ще тримається.
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18.06.2020 09:02 Ответить
Не задавай глупых вопросов , сулима .! Шо ж тут - не зрозумилого ..? Меттис даже НЕ СОБИРАЕТСЯ в президенты . Людей которые лучше этих двоих ( Трампа и Байдена ) , в Америке полно , но у них нет президентских амбиций . !! .
Точно так же и в Украине , да и в любой стране мира .
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18.06.2020 09:25 Ответить
Якщо відома людина не має амбіцій - це нормально. Наприклад кошевих атаманів на січі обирали без їх участі. Потім приходили до них і оголошували рішення товариства. І пан відмовлявсь, бо невдячна справа бути атаманом, відповідальна, можна і буйну голову втратити, як ставалось неодноразово. Але відмовитись пан міг тільки двічі. На третій раз пан мав прийняти клейноди і владу, бо інакше за неповагу до товариства його могли стратити. Тому це ми маємо узгоджувати і пропонувати лідерів, а не лідер сам-себе.
Ну десь так.
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18.06.2020 12:46 Ответить
Навіть в Україні є кращі ніж "ці двоє" , а толку
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18.06.2020 10:23 Ответить
Подякуємо Петру за те що втягнув Україну в неофіційні договорняки з чиновниками США. Без відмивання коштів на бурісмі, ручного управління Байденом і абсолютно незаконного звільнення Шокіна цього скандалу не було б зовсім.
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18.06.2020 09:48 Ответить
Расскажите это когда Байден станет президентом к чему всё идет.
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18.06.2020 09:54 Ответить
А про книгу Манафорта чо не згадав?
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18.06.2020 10:54 Ответить
Ребят, они еще "случайно" научили гугл читать Ватцап личку. Так что.. скоро много новых открытий из мира политики: https://fraza.ua/news/291025-soobschenija-napisannye-v-whatsapp-mozhno-legko-prochitat-pri-pomoschi-google-smi
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18.06.2020 10:23 Ответить
Рудий тарган на ***** працює. Щоденно і невтомно.
А от на Штати і союзників - у режимі "крок вперед, два назад". Причому крок вперед - задля конспірації. Аби дочасно не викрили.
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18.06.2020 10:23 Ответить
Гарно Петруха Україну підставив
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18.06.2020 10:44 Ответить
І правильно робив - смердота корупції байденів до сих пір в 6 млн $ хабарях виражається. Тролики будуть гавкати, але найбільше Трамп саме Путіну дошкулив - Північний потік закрито, бюджет НАТО + зборйних сил США збільшено на 200 млрд, Вагнера в Сирії піджарив, Ланцери вже над Україною літають.Трампа перевиберуть, і уся демо-гавкотня до дуупи.
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18.06.2020 14:08 Ответить
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