Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена, - The New York Times
Президент США Дональд Трамп не хотел возобновлять отправку военной помощи Украине до тех пор, пока та не передаст интересовавшие его материалы о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне.
Какинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Болтона.
В книге, которая еще не вышла в продажу, но попала в распоряжение журналистов, говорится, что Трамп "говорил, что против отправки им (украинцам. - Ред.) чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с Клинтон (экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон) и с Байденом".
По данным Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до 10 раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.
Автор книги полагает, что конгрессу следовало расширить круг тем, по которым, возможно, следовало объявить Трампу импичмент. The New York Times поясняет, что речь идет о случаях, когда Трамп, предположительно, оказывал влияние на проводимые в США расследования в отношении иностранных компаний. Речь идет о турецком Halkbank и о китайской ZTE. Автор книги считает, что Трамп таким образом хотел оказать услугу лидерам Турции и Китая.
В то время как Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его сын Хантер работал в совете директоров Burisma.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.
Демократы в Конгрессе США использовали это дело, чтобы попытаться добиться импичмента Трампа, сочтя, что тот оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог ему в борьбе против Байдена. В палате представителей объявили импичмент Трампу, однако в сенате, большинство мест которых - у республиканцев, отменили это решение.
Ожидается, что именно Джо Байден станет соперником Трампа на ноябрьских президентских выборах.
В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.
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При моем Порошенко - Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной "строй-силы", работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.
При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не шансон крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд(!), несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном.
При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь "гордый" один(!) визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии кремля отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов долларов в день в пользу Украины.
При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
Да, при моем Порошенко было лучше!
(c)Алла Комарова
фактически ты своими постами оправдываешь и гитлера, и путлера, и прочих диктаторов.
Так делают ТОЛЬКО жители расеи. ну и еще местные любители бойко-медведчука-шария.
И ты, как типичный кацап, ссылаешься на выбор тупого большинства, зомбированного тв - как оправдание "выбора нарИда"
п.с. твой зашквар - зассчитан, кацап)
"Отличительная черта - вранье. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело - он не только мне врал, он постоянно врал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, и отличительная черта", - сказал Янукович.
"Личное обогащение любой ценой - вот это его цель. И для этого он использует власть, задействует все возможности, которые у него есть", - добавил он.
Цитата: «Интервью с более чем 50-ю председателями республиканских районных и окружных комитетов показывают картину электорального ландшафта, которая для Трампа не хуже, чем шесть месяцев назад - и, возможно, даже немного лучше. Согласно этой точке зрения, коpoнавирус на исходе, и экономика возвращается. Опросы ненадежны, Джо Байден слишком слaб, чтобы устоять, а СМИ все еще не добились своего.»
«Чем больше плохих вещей происходит в стране, тем больше укрепляется поддержка Трампа», сказал Филипп Стивенс, председатель комитета Республиканской партии в округе Робсон, Северная Каролина, одном из нескольких сельских округов в этом штате, который перешел от поддержки Барака Обамы в 2012-м году к Трампу в 2016-м. «Мы называем его "Тефлоновый Трамп". Ничто нас не удержит, потому что это, во всяком случае, становится еще более захватывающим, чем в 2016-м году».В этом году, сказал Стивенс, "Мы думаем о победе с разгромным счетом".
Из https://www.powerlineblog.com/archives/2020/06/the-landslide-of-2020.php заметки , комментирующей статью Politico:
Не знаю насчет разгромного счета, но я также думаю, что ситуация меняется в пользу Трампа. В январе я считал, что он имеет 99% шансы переизбрания на фоне мира и процветания. Потом появился ухaньcкий вируc, и закрытие штатов разрушило экономику. Затем, пока за границей царил мир, лeвыe мятeжники, маpoдеры и пoджигaтели рaзрушили его дома. Но, как обычно, демoкраты не могут помочь сами себе. Они зашли слишком далеко с абсурдными предложениями об упразднении полиции и с, по сути, безумными нападками на бeлых людей, которые в последний раз, когда я смотрел, составляли две трети электората. И я думаю, что вам нужно выбраться из округа Колумбия, чтобы почувствовать настроение избирателей.Нынешняя обстановка напоминает мне 1972-й год и мой разговор с другом, лeвым, как и я в то время. Соревнование происходило между Никсоном и Макговерном, и мой друг сказал: «Никсон победит, потому что он за Америку, а Макговерн против Америки». Он и я не видели это подобным образом, но мы знали, что именно так выборы воспринимаются большинством избирателей. Что было в том году в реальности: Макговерн во многом ошибался, но он был искренним патриотом. Сегодняшние дeмократы, напротив, действительно прoтив Америки. Страна дeгpaдировала с 1972-го года, но я все еще не думаю, что враждебность по отношению к собственной стране является выигрышной платформой.
Если кто не в курсе, Никсон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1972) получил тогда 520 голосов выборщиков, а Макговерн - 17.
Точно так же и в Украине , да и в любой стране мира .
Ну десь так.
А от на Штати і союзників - у режимі "крок вперед, два назад". Причому крок вперед - задля конспірації. Аби дочасно не викрили.