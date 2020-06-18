Образовательный омбудсмен Горбачев объяснил, кого и как будут освобождать от прохождения ГИА: "Попасть в университет мимо ВНО не получится"

От прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) будут освобождать тех, кто завершает получение полного общего среднего образования – школьников, студентов колледжей и профтехнических учебных заведений.

Об этом в эфире 1+1 рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В конце июня все выпускники получат свидетельства о среднем образовании вместе с приложениями, где укажут "освобожден" от ГИА.

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Сейчас же, по словам Горбачева, Минобразования работает над механизмом внесения оценки ВНО в приложение свидетельства. Предложение уже поддержал профильный комитет Рады.

"Это должно выглядеть так: в июне все получают свидетельства и приложения, человек сдает ВНО, а после этого решает, хочет ли вписать в приложение оценку ВНО, может это сделать. Процедуру сейчас устанавливают", – пояснил он.

Горбачев подчеркнул, что ВНО останется нетронутым:

"Никоим образом попасть в университет или академию мимо ВНО не получится", – подытожил омбудсмен.