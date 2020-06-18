COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,2 тыс. человек. Общее число жертв достигло 451,3 тыс., инфицированных - 8,4 млн
По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 141 872 заражения COVID-19 за сутки, свыше 8,4 млн случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 406 083 случая инфицирования и 451 387 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 941 (+ 809 за сутки), заболевших - 2 234 471 (+ 26 071 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 960 309 инфицированных (+ 31 475 за сутки) и 46 665 (+ 1 209 за сутки) летальных случаев.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 553 301 человек (+ 7 843 за сутки), количество смертей - 7 478 (+ 194 за сутки).
В Индии 367 264 заболевших (+ 13 103 за сутки) , 12 262 летальных случаев (+ 341 за сутки).
В Великобритании – 299 251 заболевших (+ 1 115 за сутки), умерли 42 153 пациента (+ 184).
В Испании зарегистрировали 291 763 (+ 355 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.
Перу обошло Италию по числу заболевших: 240 908 инфицированных (+3 752), 7 257 летальных случаев (+ 201 за сутки).
В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 828 (+ 328) человек. Умерли 34 448 (+ 43) человек.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 17 июня в Украине лабораторно подтверждены 33 234 случая COVID-19. За сутки - 758 новых случаев. 31 человек умер от болезни. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии.
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даже израильские врачи чуть не обосрались и сами не знают сколько осложнений он вызывает. хотя, по ис.тории, на них их Боб насылал столько дряни, шо неудивительно шо обосрались.
эта статистика до одного места, так как статистика это как коммунизм - что высрал, в то и поверили. а если нет, то значит не поверивший - еретик, масон, или просто не любит все
русскоенаучное.
Хотелось бы посмотреть что делает Попа Римский. Платье уже и постирать мона было и опять начать бубнить мантры и стучать в бубен - "боше вирус прогонииии"
кстати да, жаль умерших и все такое, я же не православный чтобы потешаться над сдавшимися перед вирусом то.