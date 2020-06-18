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COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,2 тыс. человек. Общее число жертв достигло 451,3 тыс., инфицированных - 8,4 млн

COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,2 тыс. человек. Общее число жертв достигло 451,3 тыс., инфицированных - 8,4 млн

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 141 872 заражения COVID-19 за сутки, свыше 8,4 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 406 083 случая инфицирования и 451 387 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,2 тыс. человек. Общее число жертв достигло 451,3 тыс., инфицированных - 8,4 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 119 941 (+ 809 за сутки), заболевших - 2 234 471 (+ 26 071 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 960 309 инфицированных (+ 31 475 за сутки) и 46 665 (+ 1 209 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 553 301 человек (+ 7 843 за сутки), количество смертей - 7 478 (+ 194 за сутки).

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В Индии 367 264 заболевших (+ 13 103 за сутки) , 12 262 летальных случаев (+ 341 за сутки).

В Великобритании – 299 251 заболевших (+ 1 115 за сутки), умерли 42 153 пациента (+ 184).

В Испании зарегистрировали 291 763 (+ 355 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Перу обошло Италию по числу заболевших: 240 908 инфицированных (+3 752), 7 257 летальных случаев (+ 201 за сутки). 

В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 828 (+ 328) человек. Умерли 34 448 (+ 43) человек.

COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,2 тыс. человек. Общее число жертв достигло 451,3 тыс., инфицированных - 8,4 млн 02

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 17 июня в Украине лабораторно подтверждены 33 234 случая COVID-19. За сутки - 758 новых случаев. 31 человек умер от болезни. Это самый высокий показатель летальных случаев за сутки в Украине с начала пандемии.
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кстати писало шо он дает разные осложнения, так что реально погибших крайне немало.
даже израильские врачи чуть не обосрались и сами не знают сколько осложнений он вызывает. хотя, по ис.тории, на них их Боб насылал столько дряни, шо неудивительно шо обосрались.
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18.06.2020 08:51 Ответить
До чего же жестокий вирус, вот, просто, удивительно.
эта статистика до одного места, так как статистика это как коммунизм - что высрал, в то и поверили. а если нет, то значит не поверивший - еретик, масон, или просто не любит все русское научное.
Хотелось бы посмотреть что делает Попа Римский. Платье уже и постирать мона было и опять начать бубнить мантры и стучать в бубен - "боше вирус прогонииии"
кстати да, жаль умерших и все такое, я же не православный чтобы потешаться над сдавшимися перед вирусом то.
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18.06.2020 08:48 Ответить
Два місяці тому, коли упорАнти-конспірологи ставили за приклад ідіота-президента Бразилії, я сказав - почекайте, коли без карантину корона попаде у фавели Ріо та Сан-Паулу Вигрібайте, недолугі
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18.06.2020 09:55 Ответить
 
 