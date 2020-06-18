В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая
По состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине зафиксировали 829 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был вчера, 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 063 случая коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 23 пациента (сутками ранее - 31), всего - 966. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Черновицкой (4), Киевской (4) и Харьковской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 504 человека (сутками ранее - 415), всего - 15 447.
Всего в Украине сейчас болеют 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171), Закарпатской (74), Ривненской (73), Винницкой (63), областях и Киеве (58).
В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.
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якщо ти такий наївний, скинь будь ласка мені свої гроші на картку, в кінці карантину поверну
а некоторые даже по 3 раза в день делают тест (зеленский, рыги).
В открытом пространстве надевать маски в случаях невозможности соблюдать дистанцию, т.е. в людных местах. Все так и делают - боятся (и штрафов, и заболеть).
В мороженицу обычно отстаиваем небольшую очередь и держимся на дистанции, перед входом имеетя дезинфектатор для рук.
Вы там как хотите.
Но не забывайте, что выжившие после интерстициальной пневмонии на всю жизнь останутся инвалидами с фиброзом лёгких и респираторной недостаточностью, с хронической почечной недостаточностью и/или гепатитом. Или с последствиями инфаркта (одно из осложнений вируса), или инсульта , или васкулита. Ещё неизвестно, сколько держится иммунитет.
Уж лучше носить маски в толпе и мыть чаще руки, чем потом кусать локти.
Вне толпы поступайте как хотите.
После толпы лично я , даже если надеваю маски, полоскаю горло 20% р-ром Хлорексидина и закапываю им же нос, поднимаю голову и раствор стекает в назо - фаринкс и оттуда в оро-фаринкс.
Пц заходят только по записи, а если ургентные, всё равно проводим Triage по телефону / цитофону. Некоторые говорят, что нет температуры, но при входе измеряю - феббрикола. Все заходят в масках и перчатках. Если пц с температурой до 37,5, надеваю 2 маски, защитный шлем и перчатки + одноразовый халат. Обследуем пц на топчане , лицо он должен повернуть в против. сторону. Никаких сопровождающих. Пц с температурой от 37,5 ,по правилам, не выходят из дому и не идут к врачу. Врач им на дом посылает лаборантов для забора тампона.
Такие рекомендации в фазе 3! Вирус не исчез, осенью вернётся. И даже сейчас циркулирует, но менее вирулентный. В Италии ежедневно умирает 40 - 55 чел. Снижается медленно! Половина смертей и заболевших - в Ломбардии.
В принципе у стран с таким количеством проб - сопоставимое количество заболевших.
В Бразилии - 960 000 заболевших (чуть менее чем в 30 раз больше чем в Украине)
Проб проведено - 1 700 000 (чуть более чем в 3 раза больше чем в Украине)