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В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая

В Украине

По состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 829 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был вчера, 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 063 случая коронавирусной инфекции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 на Львовщине: выявлено 155 новых случаев. Всего 3227 инфицированных

За сутки умерли 23 пациента (сутками ранее - 31), всего - 966. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Черновицкой (4), Киевской (4)  и Харьковской (4) областях.

За последние сутки выздоровели 504 человека (сутками ранее - 415), всего - 15 447.

Всего в Украине сейчас болеют 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171), Закарпатской (74), Ривненской (73), Винницкой (63), областях и Киеве (58).

В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая 01
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая 02
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая 03
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая 04
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая 05
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая 06

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Топ комментарии
+31
Маски поснимали, кафе и рестораны забиты, на соцдистанцию забили - кто им после этого доктор, кроме патологоанатома...(
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18.06.2020 08:51
+29
Кто там бесился из за карантина?
Это все на вашей совести.
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18.06.2020 08:52
+26
Это стадо с носами поверх масок спасут только принудительные побои.
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18.06.2020 09:02
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В кацапии и беларуси смертность вообще низкая. Бумага все стерпит.
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18.06.2020 09:58 Ответить
там закрытое общество, они пишут что хотят. Ты бы еще Сев.Корею вспомнил.
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18.06.2020 09:59 Ответить
а в нас типу пишуть не те, що хочуть
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18.06.2020 10:02 Ответить
не знаю как у вас, у нас пишут то, что есть.
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18.06.2020 10:04 Ответить
так, звичайно))) українські політики ніколи не брешуть
якщо ти такий наївний, скинь будь ласка мені свої гроші на картку, в кінці карантину поверну
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18.06.2020 10:08 Ответить
Просто игорь верит зебилу)))
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18.06.2020 12:10 Ответить
Ну, да? А може все простіше, як у Білорусі, де причину смерті записують, наприклад запалення легенів? Вірус же безпосередньо не вбиває
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18.06.2020 11:00 Ответить
Надо просто перестать болеть
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18.06.2020 13:38 Ответить
Меня терзают смутние сомнения, как только намечаются протести, сразу офишируются рекорди по ковиду.
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18.06.2020 09:56 Ответить
Сначала намечался пик эпидемии... Потом торжества перемиги над коронавирусом. Потом решили совместить.https://www.youtube.com/watch?v=ZzEIag4uzDc
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18.06.2020 10:00 Ответить
да, и почему-то в последние дни это увеличение произошло. подозрительно, а число умерших малое, почти не меняется.
а некоторые даже по 3 раза в день делают тест (зеленский, рыги).
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18.06.2020 10:04 Ответить
На кацапии и билоруси смертность 1%. Хотя реально задолевших по 70 тисяч в день, а зебили границу откривают.
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18.06.2020 12:12 Ответить
Рано булки расслабили.
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18.06.2020 10:02 Ответить
Щодня, згідно офіційної статистики, в Україні помирає близько 1600 людей. +/-20 від коронавірус. Це десь 0,125 % Не набридло весь час розганяти цю муйню з епідемією? До речі, весь час задаю собі питання - чому від будь-якої іншої хвороби люди помирають, то від ковід-19 вони гинуть? Це ж просто одна із форм ОРВІ нехай і більш агресивна.
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18.06.2020 10:05 Ответить
3-я фаза в Италии предусматривает в закрытых помещениях (в барах, ресторанах, магазинах, больницах, аптеках, на работе, в транспорте...) носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию один метр. Плюс измеряют температуру у входа
В открытом пространстве надевать маски в случаях невозможности соблюдать дистанцию, т.е. в людных местах. Все так и делают - боятся (и штрафов, и заболеть).
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18.06.2020 10:16 Ответить
А бухати в барах через трубочку.
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18.06.2020 11:16 Ответить
В барах всегда есть место снаружи. Столики расположены на дистанции.

В мороженицу обычно отстаиваем небольшую очередь и держимся на дистанции, перед входом имеетя дезинфектатор для рук.
Вы там как хотите.
Но не забывайте, что выжившие после интерстициальной пневмонии на всю жизнь останутся инвалидами с фиброзом лёгких и респираторной недостаточностью, с хронической почечной недостаточностью и/или гепатитом. Или с последствиями инфаркта (одно из осложнений вируса), или инсульта , или васкулита. Ещё неизвестно, сколько держится иммунитет.
Уж лучше носить маски в толпе и мыть чаще руки, чем потом кусать локти.
Вне толпы поступайте как хотите.
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18.06.2020 11:50 Ответить
Проблема з масками відома, їх розглядають як панацею, хоча дистанціювання та дизінфекція працюють краще. В жителів мегаполісів, зрозуміло, складніша ситуація, там юрми людей постійно. Але є й плюси, люди тепер краще планують поїздки, замість дурно швендяти туди сюди
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18.06.2020 12:23 Ответить
"Как панацею" - нет. Всё вместе защитит, и то не на 100%. У нас тоже санируют повсюду (дезинфицируют т.е.).
После толпы лично я , даже если надеваю маски, полоскаю горло 20% р-ром Хлорексидина и закапываю им же нос, поднимаю голову и раствор стекает в назо - фаринкс и оттуда в оро-фаринкс.
Пц заходят только по записи, а если ургентные, всё равно проводим Triage по телефону / цитофону. Некоторые говорят, что нет температуры, но при входе измеряю - феббрикола. Все заходят в масках и перчатках. Если пц с температурой до 37,5, надеваю 2 маски, защитный шлем и перчатки + одноразовый халат. Обследуем пц на топчане , лицо он должен повернуть в против. сторону. Никаких сопровождающих. Пц с температурой от 37,5 ,по правилам, не выходят из дому и не идут к врачу. Врач им на дом посылает лаборантов для забора тампона.
Такие рекомендации в фазе 3! Вирус не исчез, осенью вернётся. И даже сейчас циркулирует, но менее вирулентный. В Италии ежедневно умирает 40 - 55 чел. Снижается медленно! Половина смертей и заболевших - в Ломбардии.
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18.06.2020 13:22 Ответить
Южная Корея победила за 10 дней эту напасть. Но все ходят в масках. Абсолютно все. Эпидемии у них нет и не было. Но, повторяю, все в масках. Смотрите сами https://youtu.be/VXbRGz1SpVo
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18.06.2020 11:19 Ответить
Количество выявленных прямо зависит от количества протестированных, и где эти цифры?
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18.06.2020 11:45 Ответить
517 000 проб (всего), по словам сайта из РФ. (в самой РФ - около 15 млн)

В принципе у стран с таким количеством проб - сопоставимое количество заболевших.
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18.06.2020 17:21 Ответить
Чтоб вы понимали что значит по настоящему плохо тестировать:

В Бразилии - 960 000 заболевших (чуть менее чем в 30 раз больше чем в Украине)
Проб проведено - 1 700 000 (чуть более чем в 3 раза больше чем в Украине)
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18.06.2020 17:24 Ответить
Надеюсь все Шарийцы заболеют и сдохнут!
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18.06.2020 13:24 Ответить
А чому тільки шарійці? А, ну-да, поклонників зеленського занадто багато, не можна бути такими кровожерливими. Та й зашуганих рабіновичомертвечуками теж по-людськи жалко
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18.06.2020 14:11 Ответить
Та скажіть же хто не буть цим довбойобам, що маски ваші "захисні" ні від чого не захищають!
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18.06.2020 14:13 Ответить
В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 829, померли 23 людини, загалом зафіксовано 34 063 випадки - Цензор.НЕТ 3629
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18.06.2020 17:26 Ответить
Люди зовсім забули, що таке справжня пандемія, війна.... Воно наче б то і добре але насправді це спотворює реальність, що дає можливість маніпулювати стадом без особливих зусиль. Зараз легко через ЗМІ робити з мухи слона, і тим самим викликати страх та паніку в стаді, яке готове потім бездумно бігати з випучиними очима. Якщо так далі піде, то це стадо скоро саме собі нашийники буде вдягати, і своїми руками повідок подавати своєму хазяїну. Або дзвоники в носа вставляти, як пацаки у фільмі "Кіндзадза"
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19.06.2020 08:29 Ответить
Все будет норм, когда люди увидят колонну грузовиков с трупами как в Италии, то сразу станут чуть ответственнее, а пока "мы все устали от карантина", жаль только врачей, они пытаются чтото сделать, а остальным по*еру
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18.06.2020 20:07 Ответить
Доказано, что это было искусственно созданное шоу для запугивание. Тебе объяснять почему ? Думаю нет смысла всеравно своей капустой на шее не поймёшь)
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19.06.2020 08:20 Ответить
Тормоза там наверху, наверное хотят чтоб побольше людей померло.Почему не штрафуют тех кто без маски, почему не завели как в Чехии , все без исключения носили 3 месяца везде.Теперь здесь разрешено ходить по улице без масок,только нужно их одеть в закрытых помещениях.Пиво 🍺пьём как нормальные люди на улице без масок.
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18.06.2020 21:04 Ответить
Успокойся. Маски здесь не причем. Маски наоборот одевают на людей, что бы они в такую жару получили проблемы из здоровьем.
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19.06.2020 08:18 Ответить
18 червня помер начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда. За попередньою інформацією, причиною смерті стали ускладнення від коронавірусної інфекції. Джерело: https://censor.net/ua/n3202959Сумно звичайно, коли інших спасав, а сам помер. Але я вже вкотре переконуюся, що лікарі дуже погано ставляться до власного здоровья. І курять, і зловживають. Хоча бачуть на знімках і легені курців, і печінку пияка. Багато ніби не поганих лікарів ніколи не питали мене: а що ви їсте? Скільки раз на день? І, природньо, ніколи не давали порад із здорового харчування. Бо бачте їх тому не вчили чи мало вчили в медінституті.
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19.06.2020 08:57 Ответить
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