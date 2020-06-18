В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 829, умерли 23 человека, всего зафиксированы 34 063 случая

По состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 829 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самым высоким показателем был вчера, 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 34 063 случая коронавирусной инфекции.

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За сутки умерли 23 пациента (сутками ранее - 31), всего - 966. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Черновицкой (4), Киевской (4) и Харьковской (4) областях.

За последние сутки выздоровели 504 человека (сутками ранее - 415), всего - 15 447.

Всего в Украине сейчас болеют 17 650 человек, что на 302 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (171), Закарпатской (74), Ривненской (73), Винницкой (63), областях и Киеве (58).

В Николаевской области новых случаев COVID-19 не выявили.











