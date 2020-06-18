Львовщина продолжает бить "рекорды": за сутки выявлен 171 новый случай COVID-19

По состоянию на утро 18 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3398 случая инфицирования коронавирусом, из них 107 - летальные, 661 пациент выздоровел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5563 человека, госпитализированы - 917, на амбулаторном лечении - 4646 человек, выписаны - 732 человек. Сейчас в больнице находится 185 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 540 ПЦР-тестов, из которых 171 - положительные (56 - жители Львова).

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Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.