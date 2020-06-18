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Львовщина продолжает бить "рекорды": за сутки выявлен 171 новый случай COVID-19

Львовщина продолжает бить

По состоянию на утро 18 июня во Львове и Львовской области подтверждены 3398 случая инфицирования коронавирусом, из них 107 - летальные, 661 пациент выздоровел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5563 человека, госпитализированы - 917, на амбулаторном лечении - 4646 человек, выписаны - 732 человек. Сейчас в больнице находится 185 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 540 ПЦР-тестов, из которых 171 - положительные (56 - жители Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли более 5,2 тыс. человек. Общее число жертв достигло 451,3 тыс., инфицированных - 8,4 млн

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.
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Час розплати прийшов... Потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш...
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18.06.2020 09:06 Ответить
заграница нам помогла
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18.06.2020 09:08 Ответить
Тепер подались назад. Повезли туди.
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18.06.2020 09:15 Ответить
че нам эти цифры? нужно сообщать кол-во обработанных тестов и какой они давности.
ну и кконечно - сколько среди (про)тестированных - попы и прочие тунеядцы вроде дупутатов
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18.06.2020 09:10 Ответить
Много, четверть от всех заражений по Украине.
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18.06.2020 09:15 Ответить
А на фотке пустая кровать)
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18.06.2020 09:21 Ответить
І що? Цю фотку вже кілька тижнів щодня викладають.
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18.06.2020 09:28 Ответить
Надовго походи до церквей на Трійцю запам"ятаєте...
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18.06.2020 09:29 Ответить
с такой статистикой ЕС сам закроет границы для украинских граждан, в то же времья,в областях граничащих с рашистам- окупантами и сябрами все в порядке...
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18.06.2020 10:01 Ответить
 
 