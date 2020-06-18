Не уверен, что дискуссии вокруг программы действий Кабмина закончатся позитивным голосованием, - "слуга народа" Монастырский
Вокруг программы действий Кабинета Министров Украины под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля продолжаются дискуссии и консультации, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.
"Речь идет об утверждении программы действий правительства или ее не утверждении, что также может произойти, потому что до сих пор происходят определенные консультации и дискуссии вокруг нее, и я не уверен, что они закончатся позитивным голосованием", - рассказал "Интерфакс-Украина" Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Верховная Рада рассмотрит новую программу действий Кабинета министров в четверг, 18 июня, после того, как ее отработают в комитетах парламента.
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