Не уверен, что дискуссии вокруг программы действий Кабмина закончатся позитивным голосованием, - "слуга народа" Монастырский

Вокруг программы действий Кабинета Министров Украины под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля продолжаются дискуссии и консультации, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Речь идет об утверждении программы действий правительства или ее не утверждении, что также может произойти, потому что до сих пор происходят определенные консультации и дискуссии вокруг нее, и я не уверен, что они закончатся позитивным голосованием", - рассказал "Интерфакс-Украина" Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада рассмотрит новую программу действий Кабинета министров в четверг, 18 июня, после того, как ее отработают в комитетах парламента.

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