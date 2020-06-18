Европейская народная партия предостерегает власть в Украине от политического преследования Порошенко

Европейская народная партия крайне обеспокоена политически мотивированным преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом после саммита ЕНП заявил ее глава Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ.

"ЕНП очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны походить на преследование по политическим мотивам и не должны быть политически мотивированы против избранных политических оппонентов", - написал Туск в Twitter

Он также добавил, что ЕНП поддерживает ход реформ в стране и призвал Украину "не упускать свой шанс".

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