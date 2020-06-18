Европейская народная партия предостерегает власть в Украине от политического преследования Порошенко
Европейская народная партия крайне обеспокоена политически мотивированным преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.
Об этом после саммита ЕНП заявил ее глава Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ.
"ЕНП очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны походить на преследование по политическим мотивам и не должны быть политически мотивированы против избранных политических оппонентов", - написал Туск в Twitter
Он также добавил, что ЕНП поддерживает ход реформ в стране и призвал Украину "не упускать свой шанс".
Топ комментарии
+32 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.06.2020 09:58
+29 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.06.2020 09:55
+26 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий18.06.2020 09:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
и какой у тебя уровень в фирме если ты про откаты в теме и про декларации? ну не меньше финдир или испдир. ниже такая информация не спускается.
и вот ты хочешь сказать, что человек такого уровня, работающий с НДС в белую и ведущий активно ВЭД придет на цензор, зарегистрируется чтобы написать перовое сообщение о том как с него 5 лет откаты брали? т дебил?
назначение замов - внутренний документ службы. он только согласовывается с президентом ("згоден", "не згоден"). но это документ службы за подписью начальника службы
То ЩО в підозрі написано, нагуляний?
Брись під шконку!
То ЩО в підозрі написано, недолуге?
- об'єднує 72 правоцентристських партій-членів з 39 країн;
- має 16 керівників урядів (10 в ЄС + 6 в країнах, що не є членами ЄС);
- 9 Єврокомісарів (включаючи президента Європейської комісії);
- має представника партії на посаді президента Європейського парламенту;
- має найбільшу фракцію в Європейському парламенті, яка включає 264 європарламентаря.
Висловлює побажання, щоб Європейська партія посприяла у введенні персональних санкцій проти всіх, хто причетний до політичних переслідувань Порошенка та інших патріотів України
Пардон, вимушено вжив лексику опонента
Як повідомив у https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214563497280953&set=a.2505267410815&type=3&theater Facebook адвокат Порошенка Ілля Новіков, ця заява є брехнею і спекуляцією.
"Страна.юа" тільки що опублікувала заяву генпрокурора Венедіктової від 16 червня до Печерського суду про відкладення засідання "через неможливість явки Порошенко, тому що на 18 червня призначені похорони його батька". Адвокати Порошенка нібито відразу були поінформовані про клопотання. Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався", - наголосив Новіков.
"Прощання з Олексієм Івановичем Порошенко відбудеться в 12 в клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна", - додав він.
https://prm.ua/tsinichna-brehnya-advokat-poroshenka-prokomentuvav-informatsiyu-shho-venediktova-hotila-perenesti-zasidannya-sudu/
(скрін зі срани - там же)