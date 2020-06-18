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ЕНП (172) Порошенко (19477) Туск (675)

Европейская народная партия предостерегает власть в Украине от политического преследования Порошенко

Европейская народная партия предостерегает власть в Украине от политического преследования Порошенко

Европейская народная партия крайне обеспокоена политически мотивированным преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом после саммита ЕНП заявил ее глава Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ.

"ЕНП очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны походить на преследование по политическим мотивам и не должны быть политически мотивированы против избранных политических оппонентов", - написал Туск в Twitter

Он также добавил, что ЕНП поддерживает ход реформ в стране и призвал Украину "не упускать свой шанс".

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Топ комментарии
+32
Слыш зебилина, у нас презумпция невиновности действует. Пусть зебилы и венедиктыдч доказуют виновность
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18.06.2020 09:58
+29
Давай, вперьйод и с пестней
Европейская народная партия предостерегает власть в Украине от политического преследования Порошенко - Цензор.НЕТ 1245
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18.06.2020 09:55
+26
Мстивий Зебiл якою ж потворою треба бути, щоб офіційно не висловити співчуття Порошенко зi смерттю батька,при кому в нього все було гаразд, заробляв свої мільйони на сцені, глумився з нього і нічого йому за це не було! Подякував би за свої 5 років безтурботного і безглуздого життя!Це при тому що воно поздоровляло з одужанням Джонсона,та були спiвчуття iншим урядовцям з рiзних держав за його рiк правлiння
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18.06.2020 09:57
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Бо інтелектуальний рівень зелохторату не дозволяє сформуватися самосвідомості, від якої залежить почуття сорому...
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18.06.2020 10:12 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКЙ ШМОНДЕР-не понимает в какую дупу он влез, пока он ЯЙЦАМИ ПО ПИАНИНО СТУЧАЛ-----ПОРОХ ЛЕПИЛ УКРАИНУ !!!!!!
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18.06.2020 15:18 Ответить
потому что для зелени она актриса из немецкого порнофильма а для порохоботов ненька.
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18.06.2020 10:16 Ответить
Если чувак коррупционер и его преследуют за коррупцию, то это политическое преследование, только потому, что он побыл один срок президентом?
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18.06.2020 10:11 Ответить
а его преследуют за коррупцию? за какую конкретно можешь сообщить? а то ГБР не может придумать
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18.06.2020 10:17 Ответить
При его власти ,все 5 лет войны,с нашей компании вымогали откаты с белого НДСа и при его чекмстах на таможне установили таксу ежемесячную за рассмотрение деклараций без задержек и ещм много чего не хочу долго писать! Это при том что мы оказываем колоссальную помощь добровольцам и армии ! И все просьбы сделать так чтоб откаты шли официалом в бюджет как помощ,над нами смеялись !!!!!!
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18.06.2020 10:48 Ответить
херь не неси. тут не только ты в бизнесе.
и какой у тебя уровень в фирме если ты про откаты в теме и про декларации? ну не меньше финдир или испдир. ниже такая информация не спускается.
и вот ты хочешь сказать, что человек такого уровня, работающий с НДС в белую и ведущий активно ВЭД придет на цензор, зарегистрируется чтобы написать перовое сообщение о том как с него 5 лет откаты брали? т дебил?
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18.06.2020 11:25 Ответить
Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 9184
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18.06.2020 10:13 Ответить
Если осаждённая крепость подчиняется предателю, крепость не устоит.
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18.06.2020 10:18 Ответить
"Нет такой крепости которую бы не взял осел груженный золотом" Восточная мудрость
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18.06.2020 10:25 Ответить
Нет правил без исключений. Это ведь не законы природы.
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18.06.2020 10:28 Ответить
А вот ослы все те же...
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18.06.2020 10:33 Ответить
Нашему Зеле нельзя было давать возможности делать ничего : ни продавать землю, ни сдавать Украину Путину, ни преследовать участников БД. А садить Порошенка он и не собирался. Они оба союзники, оба - предатели. Каждый вносил свой вклад в дело Путлера. Так что можно по этом поводу даже не парится. Вы думаете Янукович хотел посадить Юлю? Ничего подобного! Среди воров не прилично обвинять друг друга в воровстве. Потому преследование получилось политическим. Точно так выйдет и с барыгой. Вместо того,чтобы предъявить обвинения в воровстве, ему будут предъявлены требования больше схожии на требования политического характера. После 2-х месячной отсидки он выйдет чистый и белый аки агнец.
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18.06.2020 10:14 Ответить
Ватный рашистский длбб, не используй пока этот ник ,будешь зачмурен постоянно
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18.06.2020 11:20 Ответить
Петю есть за что мордой об батарею поводить.Но на фоне борьбы с корупциией от команды ЗЕ ,будет выглядеть как тупо политическая месть!
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18.06.2020 10:14 Ответить
Та вже б виклали справу, за що переслідують. Як Ширака судили - то всі знали за що. А тут таке як ще не вигадали.
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18.06.2020 10:17 Ответить
та писали вже! Видав указ про призначення заступника начальника служби зовнішньої рлзвідки!
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18.06.2020 10:21 Ответить
..... громадянина країни-ворога. Нормальне призначення. Єдине, що не встиг орден дати, як Голубану
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18.06.2020 10:42 Ответить
а тоьі відомо, хто штірліц?
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18.06.2020 11:12 Ответить
он не может издавать такие указы. уровень президента - первые лица. ему шьют "дал указание начальнику взять заместителя начальника"
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18.06.2020 11:28 Ответить
ти неправий
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18.06.2020 11:31 Ответить
правий
назначение замов - внутренний документ службы. он только согласовывается с президентом ("згоден", "не згоден"). но это документ службы за подписью начальника службы
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18.06.2020 11:33 Ответить
Дивно... Впровадження щодо призначення під час війни керівником спецслужби громадянина країни-ворога - це політично вмотивовано???
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18.06.2020 10:39 Ответить
дебіл, а що в підозрі записано? Невже про громадянство Семочка?
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18.06.2020 11:14 Ответить
1. Хто з нас дебіл ще невідомо.... 2. А ЩО в підозрі записано, недебіле( )?
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18.06.2020 11:18 Ответить
Ватный прорашистский длбб, что там с засухой на Крыме лучше прохрюкай!
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18.06.2020 11:22 Ответить
Просто давиш інтелектом На якому смітнику тебе виховували?
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18.06.2020 11:28 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/user/401700 - нагла цинічна брехня та маніпуляція; друга головна ознака 73/43%зебіла - суцільний дебілізм
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18.06.2020 11:32 Ответить
Читай книжки. В тебе АйКью нижче плінтуса.
То ЩО в підозрі написано, нагуляний?
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18.06.2020 11:35 Ответить
я не думав, що ти, зеб https://censor.net/user/401700, окрім того, що 73/43%зебіл - ще й гомік притрушений. Бум знать
Брись під шконку!
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18.06.2020 13:02 Ответить
В тебе дійсно проблеми з головою - і до чого ТУТ тема гоміків?
То ЩО в підозрі написано, недолуге?
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18.06.2020 13:08 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме,а лжец лежать на политическом кладбище ! Даже если он имеет патриотическую риторику ! Если он сильно нужен Туску,пусть готовится предаставить ему убежище !
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18.06.2020 10:44 Ответить
Доречі, Європейська партія, яка "Європейська народна партія ДУЖЕ занепокоєна політичними справами проти колишнього президента Порошенка",
- об'єднує 72 правоцентристських партій-членів з 39 країн;
- має 16 керівників урядів (10 в ЄС + 6 в країнах, що не є членами ЄС);
- 9 Єврокомісарів (включаючи президента Європейської комісії);
- має представника партії на посаді президента Європейського парламенту;
- має найбільшу фракцію в Європейському парламенті, яка включає 264 європарламентаря.
Висловлює побажання, щоб Європейська партія посприяла у введенні персональних санкцій проти всіх, хто причетний до політичних переслідувань Порошенка та інших патріотів України
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18.06.2020 10:48 Ответить
Так. Саме ЦЯ партія євроліберастів несе відповідальність за ВСІ проблеми ЄС, починаючи від Брекзіиу, закінчуючи мігрантською кризою.
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18.06.2020 11:21 Ответить
Нам би їхні проблеми. І у них гроші просимо, і до них працювати їдемо ... Так що у нас гірше, бо у нас зелорашапеда*асти
Пардон, вимушено вжив лексику опонента
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18.06.2020 11:26 Ответить
Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 5766
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18.06.2020 10:49 Ответить
Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 5849
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18.06.2020 10:50 Ответить
Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 7636
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18.06.2020 10:51 Ответить
Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 3747
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18.06.2020 10:52 Ответить
Європейська народна партія застерігає владу в Україні від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 5322
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18.06.2020 10:53 Ответить
Этот Туск везде преуспел. Он там оказывается и атаман по совместительству.
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18.06.2020 10:54 Ответить
Проросійське видання "Страна" оприлюднило заяву генпрокурора Ірини Венедіктової про відкладення засідання у Печерському суді у справі п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка 18 червня у зв'язку з тим, що на цей день призначені похорони його батька.
Як повідомив у https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214563497280953&set=a.2505267410815&type=3&theater Facebook адвокат Порошенка Ілля Новіков, ця заява є брехнею і спекуляцією.
"Страна.юа" тільки що опублікувала заяву генпрокурора Венедіктової від 16 червня до Печерського суду про відкладення засідання "через неможливість явки Порошенко, тому що на 18 червня призначені похорони його батька". Адвокати Порошенка нібито відразу були поінформовані про клопотання. Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався", - наголосив Новіков.
"Прощання з Олексієм Івановичем Порошенко відбудеться в 12 в клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна", - додав він.
https://prm.ua/tsinichna-brehnya-advokat-poroshenka-prokomentuvav-informatsiyu-shho-venediktova-hotila-perenesti-zasidannya-sudu/
(скрін зі срани - там же)
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18.06.2020 11:11 Ответить
Та яка там "турбота"?... На Банковій "очко зіграло", коли почули про санкції... Вони ж прекрасно розуміють - санкції вдарять по Україні, і Україна "встане"... А на Майдані не всі дерева спиляли, та й ліхтарів вистачає...
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18.06.2020 11:19 Ответить
барыга Порошенко=Медведчук!.
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18.06.2020 13:21 Ответить
Уявляю ***** в наколках після відсидки )))
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18.06.2020 14:55 Ответить
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