Трамп о мемуарах Болтона: "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал готовящуюся к выходу книгу своего экс-советника по нацбезопасности Болтона, заявив, что она состоит из "лжи и фальшивых историй".
Об этом Трамп написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайно утомительная" (New York Times) книга сумасброда Джона Болтона состоит из лжи и фальшивых историй. Он говорил обо мне только хорошее до того дня, пока я его не уволил. Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Был некомпетентен, подвергнут остракизму и без сожаления выброшен. Остолоп!" - написал Трамп.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника в предстоящей в этом году президентской гонке Джо Байдена.
В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.
Пожалуйста, подождите...
А от мудрий нарід показав себе у всій красі на всю планету....
Та я ж не єдиний житель планети
Кстати, как ты считаешь - Дед Мороз выдуман или они есть на самом деле и у него своя волшебная палочка?
а по поводу взгляда на Украину из Беларуси так да - великое видно издалека!
Кстати, ты давно икону рыжика мочей поливал? Говорят он это любит
если не переизберут, то лет 10 будет золотить ручку адвокатам и бегать на допросы.
ну не верится шо бизнесмен может быть таким.... вот как наша Зеля.
но и гарантия какого-то ума и страт. мышления в придачу еще. именно это я имел ввиду.
а "честность"..... , не смешите таки мои нервы))
Большинство миллионеров наследуют свое состояние и Трамп не исключение. Он несколько раз чуть не банкротился, но его постоянно спасали кредиторы, которые боялись утонуть вместе с ним.
Стратегическое мышление? Пфф, помилуйте. Наглость и МНОГО везения
наглостью много не набизнесишь.
как вариант, КГБ "вела" этого чудака. и это не параноя или чет такое - гебня удивительно подлая и умная.
на походеньки Педроваи Каширова - внимания не обращаем, ибо там походу задача была поставить бриташек перед фактом "можем повторить" и "ну и что вы сделаете?"
Болтон действительно хотел бомбить Северную Корею - у него крыша съехала
"для Болтона ситуация тактически проигрышная, поскольку до выборов не так много времени и затянуть процесс на несколько месяцев - раз плюнуть. Более того, сам интерес к этой книжке, безусловно упадет сразу после выборов. При этом, у Белого Дома на руках все козыри, а у Болтона нет никакой свободы маневра."
https://defence-line.org/2020/06/prodolzhenie-knizhnoj-epopei-chast-1/