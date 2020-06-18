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Трамп о мемуарах Болтона: "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака"

Трамп о мемуарах Болтона:

Президент США Дональд Трамп раскритиковал готовящуюся к выходу книгу своего экс-советника по нацбезопасности Болтона, заявив, что она состоит из "лжи и фальшивых историй".

Об этом Трамп написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"Чрезвычайно утомительная" (New York Times) книга сумасброда Джона Болтона состоит из лжи и фальшивых историй. Он говорил обо мне только хорошее до того дня, пока я его не уволил. Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Был некомпетентен, подвергнут остракизму и без сожаления выброшен. Остолоп!" - написал Трамп.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника в предстоящей в этом году президентской гонке Джо Байдена.

Читайте также: Трамп пригрозил Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.

Трамп о мемуарах Болтона: Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака 01
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Топ комментарии
+35
Трампа бомбит не по детских.
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18.06.2020 10:10
+27
как могла, столь великая нация, выбрать такого президентом ? - впрочем как и Украина
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18.06.2020 10:10
+21
лучшей реклами книге не придумать) Трамп правда такой дурачек что єтого не понимает? Или...
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18.06.2020 10:10
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Трампа бомбит не по детских.
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18.06.2020 10:10 Ответить
не, он дает рецензию на мемуары, рекламирует.
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18.06.2020 10:13 Ответить
Однозначно. Это видно и на примере Лукашенко, который всегда старается первым сообщить - как необходимо "правильно" понимать то или иное... Это можно было видеть и на Цензоре, когда Лахта здесь паслась толпами до 21 апреля 2019 год, которая старалась, чтобы её комментарий по оценке новости был первым и активно пользовалась спамом (то же, что и преследование СМИ), чтобы задать направление "правильному" пониманию...
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18.06.2020 10:19 Ответить
Теперь это же делают петики. Бутусов переобулся...
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18.06.2020 10:41 Ответить
знов зебилы заскавчалы)) ну-ка, зебил.. перечислили полный топ-10 "достижений" вислюка оманского.. Только, чур, назначение друзей-кумовьем, дерибан бюджета и дыру в 300 млрд.грн, видосики о том как оно "пожрало, постреляло из луком и оттопыривало зад свой перед мужиками" - не причислять к оным))
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18.06.2020 10:52 Ответить
Что ты так возбудился и кинулся комментировать то, что я написал? Из-за того, что я Лахту упомянули или скучаешь по сотням лайкам, которые Лахта ставила полезным идиотам?
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18.06.2020 11:15 Ответить
Поділить гонорар з Болтоном?
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18.06.2020 10:47 Ответить
Рыжий нарцисс сам себя палит не по детски -- правда режет глаза
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18.06.2020 10:17 Ответить
рижман палає
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18.06.2020 10:10 Ответить
лучшей реклами книге не придумать) Трамп правда такой дурачек что єтого не понимает? Или...
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18.06.2020 10:10 Ответить
_У него IQ примерно как у табуретки, но ниже чем у калькулятора. Это видно невооружённым взглядом. Воистину примитивное ******.
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18.06.2020 10:24 Ответить
Потрібно було вчитися у розумника Зеленського мовчати, що би не сталося кляп в роті.
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18.06.2020 13:17 Ответить
Мне уже почитать хочется!
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18.06.2020 13:36 Ответить
как могла, столь великая нация, выбрать такого президентом ? - впрочем как и Украина
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18.06.2020 10:10 Ответить
А як могла республіканська партія, партія Рейгана, Ейзенхауера і МакКейна, взагалі висунути його в президенти? Ну невже там більш гідного претендента не було???
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18.06.2020 10:12 Ответить
трамп здається сам себе висунув. І респи грали вже розданими картами.
А от мудрий нарід показав себе у всій красі на всю планету....
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18.06.2020 10:15 Ответить
У него был самый высокий рейтинг. Быдлореднеки массово были за Трампа
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18.06.2020 10:16 Ответить
после Буша мл , там кризис управления .в кандидатах одна шваль пополистская- левая .
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18.06.2020 11:05 Ответить
Ну чому? Був МакКейн, був Джон Керрі у демократів...
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18.06.2020 11:06 Ответить
я о тех . кого народ выбирает .Такая проблема по всему миру , очень мало великих правителей в странах 1-2 мира .а ситуация требует .
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18.06.2020 11:24 Ответить
Це так, від Джонсона мабуть його однопартієць Черчіль в могилі перевертається! А Де Голль - від Макрона і Саркозі...
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18.06.2020 11:25 Ответить
Скоро опять выберут Обаму, или трансвистита, или Зеленского.
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18.06.2020 10:18 Ответить
Телевізор. Нами, майже всіма, рулять. Питання хто?
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18.06.2020 10:27 Ответить
Кукловоды. ТВ - одна из ниточек. Тебя заставляют смотреть зомбатор под дулом пистолета?
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18.06.2020 10:31 Ответить
Боже збави. Особливо зараз. Зомбо- новини, ги-ги серіали та шоу "на все наср.ть, за для досягнення мети".
Та я ж не єдиний житель планети
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18.06.2020 12:39 Ответить
За него голосовала американская глубинка и люмпен-пролетариат, где там великая нация?
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18.06.2020 12:01 Ответить
Если мемуары Болтона "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака", то чего же Трампа так "колбасит"?!... Ведь люди умные всегда говорили: "Со лжи - смеются, на правду - обижаются...". А ничем иным, как "обидой", поведение Трампа назвать нельзя...
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18.06.2020 10:12 Ответить
Ничто так не бесит, как правда.
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18.06.2020 10:14 Ответить
.. брехуна.
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18.06.2020 11:22 Ответить
Ну так подай в суд, если это вранье, слабо?))))
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18.06.2020 10:12 Ответить
"хорошие сапоги, надо брать" (С)
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18.06.2020 10:13 Ответить
Еще книга не вышла а рыжий петух визжит что все неправда. Как говорится на воре шапка горит
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18.06.2020 10:14 Ответить
Ты, https://censor.net/user/461407, не понял - какие успехи и преобразования были в Украине при Порошенко, а берёшься судить о том, что в США.
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18.06.2020 10:24 Ответить
Особенно тебе из Беларашки лучше все виднее как в Украине живется и какие замечательные 144 рехвормы Парашенко провел, результат которых мы сегодня наблюдаем
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18.06.2020 10:44 Ответить
Ах, вот почему ты не понимаешь успехи и преобразования при Порошенко - просто ты не жил в той стране, где эти преобразования делались десятилетиями без волшебной палочки.
Кстати, как ты считаешь - Дед Мороз выдуман или они есть на самом деле и у него своя волшебная палочка?
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18.06.2020 11:19 Ответить
суров смокчет эту палочку каждый день - конечно он верит в деда мороза
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18.06.2020 11:36 Ответить
то что ты - идиот, все уже давно поняли!
а по поводу взгляда на Украину из Беларуси так да - великое видно издалека!
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18.06.2020 11:34 Ответить
Значит все, что написал Болтон правда
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18.06.2020 10:14 Ответить
А трамп в такому разі веселий дурник. Взагалі йому після всих "художеств" або на 2-й срок, або в тюрму.
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18.06.2020 10:16 Ответить
трамп вроде бы уже не первый день на публике и в политике, но полыхает как новичок.
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18.06.2020 10:16 Ответить
Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. А ты Рыжий петух хотел только мириться со всеми особенно с ******? Тебе помешали? Ай-я-яй!!!
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18.06.2020 10:17 Ответить
Сейчас ЛГБТ-активисты и антифа-террористы набросятся на Трампа.
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18.06.2020 10:17 Ответить
Бидося(
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18.06.2020 10:23 Ответить
Ты ЛГБТ или Антифа?
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18.06.2020 10:26 Ответить
АнтиКо.
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18.06.2020 10:30 Ответить
Да. А еще внук Сороса. Мой бойфренд - еврей-рептилоид, который вакцинирует твоих детей чипами. Слава сатане.
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18.06.2020 10:30 Ответить
Так ты просто рагуль которому всё ясно.
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18.06.2020 10:39 Ответить
А ты просто рагуль.
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18.06.2020 10:43 Ответить
У просто рагуля есть шанс понять происходящее, а рагуль которому всё ясно уже в ловушке своих фантазий. Так ты любитель чёрных блатарей-погромщиков или ЛГБТ-антифы? Какой тип биомусора (т.е. электората демократической партии) тебя так привлекает?
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18.06.2020 10:46 Ответить
Нет, у тебя давно никаких шансов нет, боевой дружок-петушок - ты так сильно наяриваешь на своего идола, что вскоре сотрешь руки.
Кстати, ты давно икону рыжика мочей поливал? Говорят он это любит
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18.06.2020 10:58 Ответить
Судя по твоим фантазиям ты ближе к ЛГБТ-биомассе. Не удивительно.
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18.06.2020 11:10 Ответить
Наверно ты и с москальскими корнями, они любят анально-извращенские темы.
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18.06.2020 11:11 Ответить
..жидкими чипами !
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18.06.2020 11:02 Ответить
Тебе видней, конечно, как твои приятели отреагируют.
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18.06.2020 10:26 Ответить
Ты реагируешь пока.
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18.06.2020 10:29 Ответить
Ха-ха... Каоке же оно больное, мелочное, жалкое и примитивное ничтожество, этот рыжий муДАК.
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18.06.2020 10:21 Ответить
Кстати и про Монику - " He loves your ass"...
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18.06.2020 10:26 Ответить
То ли дело Обама, со своей любовью к ЛГБТ. Вот он - настоящий ынтиликтуал и кумир соросят и рагулят.
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18.06.2020 10:28 Ответить
Опять ты сюда залез, трамповский ботяра.
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18.06.2020 10:39 Ответить
Странно, тут у вас секта любителей чёрных блатарей-погромщиков, Сороса, антифа и прочего биомусора. Добавлю немного человеческого в ваши ряды.
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18.06.2020 10:43 Ответить
я вот думаю - зачем ему это все?
если не переизберут, то лет 10 будет золотить ручку адвокатам и бегать на допросы.
ну не верится шо бизнесмен может быть таким.... вот как наша Зеля.
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18.06.2020 10:29 Ответить
А "бизнесмен" - гарантия честности и порядочности? Трамп всегда уклонялся от налогов, действовал тупо на своей наглости и пробивной харизме, а сейчас к этому всему добавилась и деменция. Если бы Фредович жил у нас, не ограниченный американским законодательством, он бы развернулся похлеще Ахметова и Бени
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18.06.2020 10:41 Ответить
как раз наоборот - гарантия подлости и лицемерия(как и т.н. христиане)
но и гарантия какого-то ума и страт. мышления в придачу еще. именно это я имел ввиду.
а "честность"..... , не смешите таки мои нервы))
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18.06.2020 10:47 Ответить
Нууу тут тоже сомнительно)
Большинство миллионеров наследуют свое состояние и Трамп не исключение. Он несколько раз чуть не банкротился, но его постоянно спасали кредиторы, которые боялись утонуть вместе с ним.
Стратегическое мышление? Пфф, помилуйте. Наглость и МНОГО везения
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18.06.2020 11:03 Ответить
такого везения не существует.
наглостью много не набизнесишь.
как вариант, КГБ "вела" этого чудака. и это не параноя или чет такое - гебня удивительно подлая и умная.
на походеньки Педроваи Каширова - внимания не обращаем, ибо там походу задача была поставить бриташек перед фактом "можем повторить" и "ну и что вы сделаете?"
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18.06.2020 11:07 Ответить
Едрён батон, если он (президент США) такой, то кто ТЫ? Ха-ха
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18.06.2020 10:59 Ответить
Человек которому не ссали на лицо?
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18.06.2020 11:12 Ответить
Только вчера пришла помощь - и никакой увязки нет.
Болтон действительно хотел бомбить Северную Корею - у него крыша съехала
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18.06.2020 10:49 Ответить
Уникальний проходимец.
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18.06.2020 10:58 Ответить
Значит правда.
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18.06.2020 11:01 Ответить
Трамп дурачек , а Болтон профессионал .что тут сравнивать . С рыжим люди только ради денег , никакого интереса он как личность не имеет . а денежки ( 300 млн долл ) ему оставил папа.
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18.06.2020 11:01 Ответить
Обоссаное Лохматое Чмо само по себе не имеет шансов быть избранным, но подлая плешивая крыса ***** хитро и эффективно подыгрывает ему, используя слабые места демократического общества. Например разожгло вонючий костер BLM. А Болтон, конечно же, написал правду, я ни секунды не сомневаюсь, ибо когда Моника предлагает отлизать жирный зад рыжего мудака это офигенно похоже не правду!
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18.06.2020 11:11 Ответить
"книга должна была выйти 23 июня, но теперь эта дата отложена, до решения суда по иску администрации президента, в котором сказано о том, что в этой книге Болтон раскрывает ряд фактов, которые являются государственной тайной"

"для Болтона ситуация тактически проигрышная, поскольку до выборов не так много времени и затянуть процесс на несколько месяцев - раз плюнуть. Более того, сам интерес к этой книжке, безусловно упадет сразу после выборов. При этом, у Белого Дома на руках все козыри, а у Болтона нет никакой свободы маневра."

https://defence-line.org/2020/06/prodolzhenie-knizhnoj-epopei-chast-1/
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18.06.2020 11:30 Ответить
Рыжий дебил делает сногсшибательную рекламу этой книге. Вангую что разойдется огромным тиражом
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18.06.2020 11:42 Ответить
а чьо ты тада так всрался, если там ложь?!!
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18.06.2020 12:00 Ответить
Петуху следовало бы определился - это ложь и фальшивые истории или засекреченная информация.
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18.06.2020 12:07 Ответить
Вот вам и "демократия", которую нам постоянно тыкают в пример...
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18.06.2020 12:23 Ответить
НАДО ПОЧИТАТЬ...
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18.06.2020 13:28 Ответить
 
 