Трамп о мемуарах Болтона: "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал готовящуюся к выходу книгу своего экс-советника по нацбезопасности Болтона, заявив, что она состоит из "лжи и фальшивых историй".

Об этом Трамп написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайно утомительная" (New York Times) книга сумасброда Джона Болтона состоит из лжи и фальшивых историй. Он говорил обо мне только хорошее до того дня, пока я его не уволил. Обозленный скучный дурак, который только и хотел, что воевать. Был некомпетентен, подвергнут остракизму и без сожаления выброшен. Остолоп!" - написал Трамп.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника в предстоящей в этом году президентской гонке Джо Байдена.

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В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.