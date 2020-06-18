За сутки COVID-19 диагностировали у 58 жителей Киева, среди них четверо медиков и пятеро детей. Один человек умер, - Кличко
За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось на 58 человек. Один человек умер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличкою
На сегодня в столице уже 4084 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет
- 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет
- 3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 11. В Оболонском - 8 и в Святошинском районе - 7 случаев.
"Соблюдайте правила! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
ну бред полный - че мне с того шо взяли 1000 тестов(из них - более половины - попы и прочие дупутаты), "элитные" тесты проверили сразу, а остальные - как получится, а части проверенных уже пофиг на тесты(похоронили уже)
ну что за "статистика"такая?
Виталя, иди ты на Путина, иди ты на Путина, иди ты на Путина.
у нас уже рекорд(после Рашки, с.Кореи и прочего говна) по поеданию лапши сорта "ушная"
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.