За сутки COVID-19 диагностировали у 58 жителей Киева, среди них четверо медиков и пятеро детей. Один человек умер, - Кличко

За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось на 58 человек. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличкою

На сегодня в столице уже 4084 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

- 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет

- 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет

- 3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

По словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 11. В Оболонском - 8 и в Святошинском районе - 7 случаев.

"Соблюдайте правила! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.



