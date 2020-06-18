Жесткий карантин в некоторых областях Украины может быть введен уже с 22 июня, - главный санврач Ляшко
Минздрав обнародовал сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, что в случае ухудшения ситуации в регионе, карантин придется ужесточать.
"График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - сказал главный санврач.
Кроме того он отметил, что есть вероятность того, что Украина сможет пройти лето без карантина.
"Вероятность, что летом мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное - соблюдать санитарные нормы и мягко выходить из карантина. Однако, если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области на карантин, в том числе и жесткий карантин", - добавил Ляшко.
Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.
Пожалуйста, подождите...
Правильно!
кажется шо власть у нас с Марса завозит Билл Гей.тс, ибо объяснить такую концентрацию.... тьху, решительно крайне сложно
"Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина."
А у нас шо Ляшко лето продлит? Если один месяц уже почти прошел, а карантин как минимум до 31 июля.
Ура, в Украине лето будет до ноября-декабря.
Источник: https://censor.net/n3202769Источник: https://censor.net/n3202769
А вы, нарид, мучайтесь в душных квартирках и в результате болейте еще больше
Поставьте лаборатории в аэропортах , как в ЕС - 4 часа и тест . Отказников обратно в самолёт и гудбай
Введите правило взъезжать в страну с тестом PCR( 92 часа) как в ЕС
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
В мене одне питання, певно, риторичне. Кількість позитивних результатів тестів ІФА (тобто тестів на наявність у сироватці крові антитіл, грубо кажучи, на те, що людина вже перехворіла, та її імунна система дала адекватну відповідь на вірус) вони заносять до загальної статистики випадків зараження, повідомляють її кожного дня під заголовками "невиданий антирекорд" і на підставі цього лякають більш жорстким карантином?
Так чи інакше треба йти на роботу і працювати, бо жити за що??
Поки 2\3 населення не стане на нього відпорне він не припинеться. Тому напевно потрібно змінити оціночну статистику: фіксувати не кількість позитивних тестів а кількість тих, хто реально захворів. Є дані, що до 80% тих, хто має позитивний тест проходять цей вірус безоб,явово. Всі ці посилення карантину лише розтягнуть процес. Історія цього вірусу буде подібна до СНІДУ-він вже буде з нами назавше. Загострюючи карантин ми лише загубимо економіку та створимо масу проблем. Реально нічого це не дасть. Краще сконцентрувати всі сили на тих, хто реально захворів.