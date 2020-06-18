Жесткий карантин в некоторых областях Украины может быть введен уже с 22 июня, - главный санврач Ляшко

Минздрав обнародовал сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, что в случае ухудшения ситуации в регионе, карантин придется ужесточать.

"График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать", - сказал главный санврач.

Кроме того он отметил, что есть вероятность того, что Украина сможет пройти лето без карантина.

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"Вероятность, что летом мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное - соблюдать санитарные нормы и мягко выходить из карантина. Однако, если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области на карантин, в том числе и жесткий карантин", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни.