Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям,.
Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы мы сказали, что эти меры начали работать с сегодняшнего дня, то, в принципе, у нас на смягчения вышли бы Киев и Черновицкая область, которые до этого не могли вводить смягчения, потому что они превышали инцидентность. Наш анализ показывает, что загруженность кроватей, охват тестированием, процент выявления и динамика позволяет входить этим регионам в смягчения карантинных мер. Загруженность кроватей в Киеве составляет 38,38% при целевом показателе "меньше 50%", охват тестированием - 100,62 на 100 тыс. населения при необходимых 24, процент выявления - 3,62% при целевом показателе "меньше 11%", динамика - отрицательная при целевом показателе "меньше 10%", - рассказал Ляшко.
Новые параметры адаптивного карантина вступят в силу со следующей недели.
Красным и желтым отмечены области, подпадающие под ужесточение карантина согласно новым параметрам.
Согласно данным Минздрава на сегодня 15 областей подпадают под ужесточение карантина согласно новым параметрам.
Напомним, что Киев и Черновицкая область занимают первые места по количеству случаев COVID-19 в Украине. В столице 4084 случаев коронавирусной болезни, а в Черновицкой - 4135.
Пожалуйста, подождите...
Слава ВЕЛИКОМУ ЗЕ!!!
- А я ему сто рублей дал и он разрешил...
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.