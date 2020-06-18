Рада может на этой неделе проголосовать за законопроект об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада может проголосовать во втором чтении за законопроект № 2285-д об игорном бизнесе, в который подано 3,5 тысячи поправок, на этой пленарной неделе.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кравчук рассказала, что большая часть поправок была согласована с народными депутатами, а тысяча поправок - учтена редакционно в законопроекте.

"Поэтому шансы проголосовать на этой неделе во втором чтении достаточно большие", - отметила нардеп.

Она отметила, что депутаты не будут настаивать на 3,5 тыс. поправок, кроме представителей "других оппозиционных фракций".

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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. Его поддержали 260 народных депутатов.