РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11574 посетителя онлайн
Новости
2 064 9
ВР (27371) игорный бизнес (396) Кравчук Евгения (367)

Рада может на этой неделе проголосовать за законопроект об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок, - "слуга народа" Кравчук

Рада может на этой неделе проголосовать за законопроект об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок, -

Верховная Рада может проголосовать во втором чтении за законопроект № 2285-д об игорном бизнесе, в который подано 3,5 тысячи поправок, на этой пленарной неделе.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Кравчук рассказала, что большая часть поправок была согласована с народными депутатами, а тысяча поправок - учтена редакционно в законопроекте.

"Поэтому шансы проголосовать на этой неделе во втором чтении достаточно большие", - отметила нардеп.

Она отметила, что депутаты не будут настаивать на 3,5 тыс. поправок, кроме представителей "других оппозиционных фракций".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о легализации игорного бизнеса: Законопроект нуждается в доработке, идут горячие дискуссии

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. Его поддержали 260 народных депутатов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо, у Арсен Борисыча опять деньги заканчиваются?
Скоро опять игральные залы в каждом доме и при каждой автобусной остановке?
показать весь комментарий
18.06.2020 11:19 Ответить
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
показать весь комментарий
18.06.2020 11:30 Ответить
А КАРАНТИН КАК? Позаражаются же бедные игроманы. Они сутками одноруких бандитов за руку теребят. Ляшко, спасай игроманов, они в опасности.
показать весь комментарий
18.06.2020 11:33 Ответить
я в шоке. Неужели импотенты из "Голоса" уже собрали 150 подписей?
показать весь комментарий
18.06.2020 11:44 Ответить
Ах ах ах какой архиважный закон "Законопроект, какhttps://www.obozrevatel.com/economics/legalizatsiya-igornogo-biznesa.htm уверяют эксперты , написан под конкретные российские компании, которые готовятся выходить на украинский рынок. Несколько примеров:онлайн-казино (имеют около $4 млрд в год, согласно оценкам Баума) привяжут к беттинговым компаниям;количество лицензий для беттинговых компаний ограничат; чтобы получить разрешение, нужно будет иметь домен .ua, торговую марку;регистрация торговой марки займет около года; успеют получить лицензию только те, кто уже работает, и те, кто заранее подготовился;российские компании еще до того, как закон презентовали, начали открывать офисы в Киеве, переводить сайты на украинский язык;украинские беттинговые компании, судя по всему, готовятся к продаже россиянам. Это уже прогнозируют участники рынка, для этого созданы все условия, и об этом упомянул даже Баум в своем интервью." но это еще не все "Главное юридическое управление Верховной Рады пришло к выводу, что законопроект об азартных играх, который разрабатывали при участии предпринимателя Бориса Баума, нарушает Конституцию Украины. В частности, главное нарушение - выбирать комиссию, которая займется регуляцией рынка, будут представители парламентского комитета, хотя по закону они не имеют на это права.Стоит отметить: сам Борис Баум уже https://www.obozrevatel.com/economics/fea/intervyu-bauma.htm признавался в своих интервью, что имеет все шансы занять должность главы комиссии по азартным играм. В законопроекте, который разрабатывался при его участии, выбирать руководство нового органа должны члены парламентского комитета (в основном состоит из "слуг народа"), говорится в отчете юридического управления, опубликованного на сайте Рады."
показать весь комментарий
18.06.2020 11:21 Ответить
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=443346 Как работают казино Лас-Вегаса в эпоху коронавируса
показать весь комментарий
18.06.2020 11:26 Ответить
Какую-то хрень они быстро принимают, а тут уже лет пять мурыжат и не могут принять. Всё таки как трудно оторваться от кормушки.
показать весь комментарий
18.06.2020 11:26 Ответить
Рада може цього тижня проголосувати за законопроєкт про гральний бізнес з 3,5 тис. поправок, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5841
показать весь комментарий
18.06.2020 12:34 Ответить
 
 