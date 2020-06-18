Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования, - Качура
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа", в котором он участвовал в режиме видеосвязи, попросил депутатов поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Прошла встреча фракции с Президентом по видеосвязи. Говорили о поддержке программы правительства и законе о народовластии", - отметил он.
Вместе с тем в следующем сообщении депутат уточнил: "Президент попросил фракцию поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования".
Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.
Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
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Забыл петух, что порошенко - один из основателей партии регионов и один из министров януковича. членосос ты путинский .(спеціально для тебе півня - на кознінном )
Просто - ты порохобот, я - нет.
можешь не отвечать, покитьок.
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
Вірить в Азірова (:
але хАхли-маллоросцi захотiли нових шоу та вибрали малоросьця, повне лайно.
а iдеальнi, ангели фактично iснують лише в головах недалеких пiсюшок. )
В Україні (схоже?) президентська посада - ні до чого.
Зе-чмо та всю його квартальну шоблу у вiдставку!