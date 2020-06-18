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ВР (27371) Зеленский (19024) назначение (2142) Минобразования (1731) Качура (170) Шкарлет (297)

Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования, - Качура

Зеленский на заседании фракции

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа", в котором он участвовал в режиме видеосвязи, попросил депутатов поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Прошла встреча фракции с Президентом по видеосвязи. Говорили о поддержке программы правительства и законе о народовластии", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Вместе с тем в следующем сообщении депутат уточнил: "Президент попросил фракцию поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования".

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Зеленский на заседании фракции Слуги народа попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования, - Качура 01
Зеленский на заседании фракции Слуги народа попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования, - Качура 02

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Топ комментарии
+36
Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" попросил поддержать экс-"регионала" Шкарлета на должность министра образования, - Качура - Цензор.НЕТ 8569
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18.06.2020 11:16
+34
украинофоб, мразь, дебил-плагиатор и как выяснилось казнокрад. Странно было б если Зеленский его не назначил...
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18.06.2020 11:17
+20
Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" попросив підтримати "ексрегіонала" Шкарлета на посаду міністра освіти, - Качура - Цензор.НЕТ 6802
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18.06.2020 11:39
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Был один нормальный-5й,рашкотварь падлючая...
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18.06.2020 12:54 Ответить
Рашкотварь - это ты, петушара опущеный.
Забыл петух, что порошенко - один из основателей партии регионов и один из министров януковича. членосос ты путинский .(спеціально для тебе півня - на кознінном )
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18.06.2020 13:00 Ответить
Рашистские неофашисты такие лживые и подлые, что свои собственные преступления пытаются свернуть на оппонента- жертву агрессии. Ответите,твари и подонки за все свои преступления ,мир заднюю уже не включит ,Гаага уже маячит на горизонте, госдеп решение об удушении заСрахи принял ,расплатитесь тотальной нищетой и распадом недостраны мирового террориста ! Отвечать не надо, подонок
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18.06.2020 17:28 Ответить
Идиот, я за то, чтобы кацапов и их руководство привлекли к ответственности.
Просто - ты порохобот, я - нет.
можешь не отвечать, покитьок.
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18.06.2020 21:00 Ответить
зебил, даже азиров твой ткнет тебя палкой)
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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18.06.2020 17:53 Ответить
Азіров це сказав для таких даунів, як ти.
Вірить в Азірова (:
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19.06.2020 00:02 Ответить
Порошенко був нормальним, бiльше того, найкращим поки що...
але хАхли-маллоросцi захотiли нових шоу та вибрали малоросьця, повне лайно.


а iдеальнi, ангели фактично iснують лише в головах недалеких пiсюшок. )
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18.06.2020 12:55 Ответить
Если, после того как стало известно, что шкарлет не только антиукраинец, но и коррупционер и вор, если сн прооолосует за шкарлета, это будет значить, что скоморох в ручном режиме собрал таких же как он сам, дремучих совков.
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18.06.2020 12:04 Ответить
Табачник №2. Ща сядет в кресло и начнет стибаться с украинцев как его предшественник. Снова все повторяется. Потому что последний Майдан должен был закончиться выносом дерутанов и разгонома Рады. Но украинцев развели, сдав Донецк и Луганск и отправив активных воевать.
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18.06.2020 12:04 Ответить
Дык яво ж сам таварищ Путен приказал назначить!
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18.06.2020 12:16 Ответить
зегандон
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18.06.2020 12:17 Ответить
"Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования" - поддержат, специально таких собирал, чтобы поддерживали.
Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" попросив підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, - Качура - Цензор.НЕТ 7606
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18.06.2020 12:24 Ответить
Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" попросив підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, - Качура - Цензор.НЕТ 5854
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18.06.2020 12:30 Ответить
ЗЕленский пытается сшить Украину.Политической галёрке не нравится всё.Из истерики в истерику.Несамовиті
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18.06.2020 12:35 Ответить
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/user/467040 - нагла цинічна брехня та маніпуляція (стосовно "пытается сшить Украину")
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18.06.2020 12:48 Ответить
кто 50млрд украл? не успели прийти к власти, сразу пропало 50млрд, главное что все самые ушлые быстро смылись. Жаба смыться не может пока что. Попристраивает всех себе удобных и все.
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18.06.2020 12:56 Ответить
https://strana.ua/news/273343-serhej-shkarlet-biohrafija-deklaratsija-o-dokhodakh-politicheskie-vzhljady.html "Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с президентом Януковичем мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов", - говорил Шкарлет

Зеленський на засіданні фракції "Слуги народу" попросив підтримати Шкарлета на посаду міністра освіти, - Качура - Цензор.НЕТ 4337
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18.06.2020 12:58 Ответить
Кому Порошенко міг подобатися? - тільки маленькій купці, яка при ньому прилаштувалася (порохоботи -дупалізи). Ось його і кишнули коліном під зад. Точно так кишнут і Зеленського, може навіть і раніше.

В Україні (схоже?) президентська посада - ні до чого.
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18.06.2020 13:11 Ответить
Ганьба такому президенту, который настойчиво проталкивает вора на пост министра образования! Неужели Зеленский думает,что обкрадывать детей-это нормально для министра образования?
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18.06.2020 13:43 Ответить
Ялынковичевско-азиравская Вата липнет к вате
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18.06.2020 13:55 Ответить
Кто бы сомневался. Украина возвращается в "русский мир".
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18.06.2020 14:19 Ответить
Дайошь40000 поправок к закону о референдуме!ЮВТ и Мертвечук -вперёд!
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18.06.2020 15:03 Ответить


Зе-чмо та всю його квартальну шоблу у вiдставку!
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18.06.2020 17:56 Ответить
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