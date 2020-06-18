Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования, - Качура

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции "Слуга народа", в котором он участвовал в режиме видеосвязи, попросил депутатов поддержать кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Прошла встреча фракции с Президентом по видеосвязи. Говорили о поддержке программы правительства и законе о народовластии", - отметил он.

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Вместе с тем в следующем сообщении депутат уточнил: "Президент попросил фракцию поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования".

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки: ректор ЧНТУ Сергей Шкарлет, "слуга народа" Сергей Бабак, руководитель Аппарата ОП Алексей Днепров и замдиректора Института математики НАН Александра Антонюк.

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).



