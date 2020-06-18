Заявление Венедиктовой о переносе суда над Порошенко из-за похорон его отца – циничная спекуляция, - адвокат Новиков

Адвокат Илья Новиков со ссылкой на одно из изданий, сообщил, что генпрокурор Венедиктова подала заявление в Печерский суд о переносе заседания "по причине невозможности явки Порошенко, т.к. на 18 июня назначены похороны его отца".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Новиков отметил, что по словам Венедиктовой, адвокаты Порошенко якобы сразу были проинформированы о ходатайстве.

"Это всё циничное вранье и спекуляция на смерти. Порошенко явится сегодня в суд в 15:00 и будет возражать против переноса заседания. Похороны назначены на пятницу, 19 июня. С адвокатами за два дня никто не связывался. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12 в клубе Кабмина. Лицемерная забота генпрокурора о чувствах семьи никому не нужна", - говорится в его посте.

Новиков подчеркнул, что если Генеральная прокуратура хочет переноса заседания, то недопустимы попытки мотивировать это интересами семьи Порошенко.

"Будет большое количество людей, которые заинтересованы в этом деле и хотят услышать решение суда, наблюдать за ним. Поэтому хочу подчеркнуть от имени команды защиты Петра Порошенко, от имени Петра Порошенко если Генеральная прокуратура хочет сорвать заседание, им это придется делать под свою ответственность и это не должно делаться со ссылкой на интересы Порошенко и его семьи. Порошенко об этом не просил", - отметил адвокат.

Читайте также: В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов

"Абсолютная абсурдность обвинений, озвученных генеральным прокурором Венедиктов, очевидна для всего мира. Всему миру совершенно ясно, что речь идет о политическом преследовании лидера оппозиционной политической силы", - отмечает адвокат Игорь Головань.

"Пятого Президента Украины обвиняют в том, что он реализовал свои конституционные полномочия - издал указ. А руководителя Службы внешней разведки обвиняют в том, что он выполнил в соответствии с Конституцией обязательный для исполнения на всей территории Украины указ Президента Украины. Это абсолютный абсурд", - добавил Головань.

"Более того, все это так называемое производство состоит из фейков и даже откровенных подделок. В этих подделках участвовала лично генеральный прокурор Украины. Мы настроены показать всему миру, во что превратилась сейчас украинская правоохранительная система, Генеральная прокуратура и следствие", - подытожил Головань.

Читайте также: Порошенко перенес похороны отца на 19 июня, чтобы пойти в суд завтра, - Цеголко

Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд планировал избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.