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Кабмин (13505) программа (184) Шмыгаль Денис (2588)

Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль

Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил отклонение парламентом Программы действий правительства из-за нежелания предоставлять иммунитет некоторым министрам.

 Об этом он сказал журналистам после решения парламента об отклонении документа, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поддержка была, но у некоторых народных депутатов было неприятие предоставления иммунитета правительству, или отдельным министрам, что стало таким камнем преткновения. К сожалению, это политический момент, но с точки зрения работы с парламентом по выполнению тех векторов, которые прописаны в программе, мы будем работать, будем продолжать работать. Ничего страшного здесь не произошло. Для правительства вообще никаких проблем и изменений", - сказал Шмыгаль.

Смотрите также: Рада отказалась поддержать обновленную программу Кабмина. ВИДЕО
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Топ комментарии
+4
Лжёт! Это не программа, а пустота. Там не указаны действия правительства.
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18.06.2020 12:04
+3
шмыгаль поверил, что он настоящий премьер-министр
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18.06.2020 12:03
+2
Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4144
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18.06.2020 12:14
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шмыгаль поверил, что он настоящий премьер-министр
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18.06.2020 12:03 Ответить
Ничо страшного. Тока кудата подевалася бильшисть и пора когото разгонять
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18.06.2020 12:03 Ответить
Лжёт! Это не программа, а пустота. Там не указаны действия правительства.
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18.06.2020 12:04 Ответить
Програма Бубочки - неж пустота, але нарід же за неї проголосував!
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18.06.2020 12:06 Ответить
Все программы предыдущих президентов - пустота.
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18.06.2020 12:59 Ответить
Звизда кабмину,Шмигаль-собирай манатки,на выход.
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18.06.2020 12:05 Ответить
Я не юрист і мені цікаво: а що в законі прописано про те, що вже більше 100 днів (більше 3-х місяців) уряд працює без програми, затвердженої програми? Чи не треба "новьіх ліц v. 2.0" відправити вслід за "новьімі ліцамі v. 1.0"? Що про це є в законодавстві?
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18.06.2020 12:06 Ответить
Зелене непорозуміння пішло на вибори теж без програми.
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18.06.2020 12:08 Ответить
Так він же зразу казав, що нікому нічого не винен. То й була його програма. Зате тепер, якщо щось вийшло (важко згадати, що саме, але 73% швидко нагадають), то заявляє про виконану обіцянку, якщо ніц не вийшло (як завше) - то він же нічого не обіцяв!
На брехні прийшло, брехнею тримається і нею ж його й придавить.
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18.06.2020 13:21 Ответить
Значить незабаром Бубачка розгонить Кабмін і всі негаразди спише на нього. Це його указівка провалити голосування щоб у Кабміну не було мораторію на рік.
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18.06.2020 12:07 Ответить
Если я еще что-то помню из математики, то это получается где-то по ТРИ правительства в ГОД?
И до конца срока Бубочки в сумме = 12 правительств еще осталось?
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18.06.2020 12:08 Ответить
Скільки буде зашкварів в економіці, стільки буде і Кабмінів.
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18.06.2020 12:10 Ответить
Дуже шкода, що нарід не бачить зв"язку Потерпілого з цією муйнею. Він все ще вірить в казку про поганих бояр.))
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18.06.2020 12:10 Ответить
"Для правительства вообще никаких проблем и изменений".Может и так.НО, проблема в том,что это правительство-большая проблема для страны и для людей.Валите уже нафиг,достали своей тупостью.И да,вместе с президентом и парламентом.Совершите хоть один достойный поступок.
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18.06.2020 12:08 Ответить
Бепер спробуйте цю веселу труппу відірвати від корита.
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18.06.2020 12:11 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25192095.html Вы там в Кабмине совсем поехали кукушкой, упоротые?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091777247861246&set=a.260431397662506&type=3 Anton Shvets: ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ, ЧТО ВЫ БЛД НЕСЕТЕ?

Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6662

Ну ладно Буславец зарплату у Рыжего Лидора получает, а остальной Кабмин чо? Вы там голосуете не глядя или как?
Газ подешевел, серьезно подешевел за счет масштабной торговой войны нефтепродуктов, заполненных хранилищ, прошлой теплой зимы, карантина, сокращения экономики, схлопывания рынков и много чего еще. Укрепление гривны опять же.
Естественно те, кто могут в тепловой генерации - переходят с угля, стоимость которого держится стабильно, на газ.

И слава бгу, потому что стараниями Герусов(Коломойский), Оржелей(Ермак) и Буславец(Ахметов) энергетика тупо развалена и находится в прединфарктном состоянии хронических приостановок генерации и неплатежей по цепочке.

Энергоатом в коме, все остальную генерацию трясет, промышленные потребители не знают как будет отскакивать их рынок, а зеленая энергетика грозит катастрофическими проблемами.

И тут министр пустых канистр выходит и говорит НАДО ЧТОБЫ ТЕС ПОКУПАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ УГОЛЬ. Искусственное занижение потребления отечественного угля значит, лол. ОТЕЧЕСТВЕННОГО!!!
Ну то есть ладно еще "государственный уголь" бы сказала, я бы еще понял. Отечественный. Отечественный блд. То есть дорогого Рината Леонидовича-ага, да будут полны его стада и пусть его стрела летит между звезд.
Типа иначе шахтерам будет плохо. Ведь у нас десятки тысяч шахтеров.

А если будет плохо энергетикам и всем кто от них зависит? Это блд миллионы людей, а не десятки тысяч. Что вы будете делать, когда все рухнет? Что?
Вы там совсем плавленные?

Причем на рынке газа у нас реально, что рынок и конкуренция возможна, а вот с углем у нас пздц как был, так и остался. Вот Ахметов, вот россияне, вот госшахты, ну или можно сказать слово ЮАР.

В статье не написано, но я НАДЕЮСЬ, что свои противозаконные требования министерка Буславец распространяла на государственную тепловую генерацию, а не на частную. Но и от этого не легче, если только для госгенерации.
Например, бедное Центрэнерго такие правила могут просто убить. Компания тупо высосана Коломоем и вместо какого-то периода восстановления(после выпиливания коломойского менеджмента с ЦЭ) предлагается теперь подотировать Рината Леонидовича вне очереди?
Вы блд серьезно? Вы серьезно?
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18.06.2020 12:13 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091847831187521&set=a.256431628062483&type=3 UPD: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідає чому він разом з головою Міненерго Буславець зобов'язав українськи ТЕС купувати саме вугілля:

«Ми закуповуємо імпортний газ, в той час, як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Цю ситуацію необхідно змінити. Так, ми підтримаємо українських шахтарів та збережемо в цій галузі 20 тисяч робочих місць».

Структура ринка газу за 2017 рік: 20.8 млрд кубометрів власного видобутку
14.1 млрд кубометрів імпорт.
Власний видобуток 60%.

У 2019 році видобуток склав 20.7 млрд кубометрів
Імпорт газу в 2017 впав з 14 млрд кубометрів до 10 у 2018, але у 2019 зріс знов до 14 млрд, бо ми готувалися до газової війни з рф та ціну були дуже низькі. Тобто власний видобуток як був так і залишився на рівні 60% в загальному балансі газу в 2019 році.

Структура ринку вугілля за 2017 рік: 35,8 млн тон виробництво
21,3 млн тон імпорт вугілля
Власний видобуток 62%

В 2019 було видобуто вже лише 31,6 млн тон вугілля
Імпортовано 21,8 млн тон
Власний видобуток вугілля в загальному балансі став менше 60% в 2019 році

Тобто як бачимо закуповують майже однаково і газ і вугілля, але спасати чомусь потрібно саме щахтарів.
Шо жалко Ахмєтова? А може ти й сам Ахмєтов?
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18.06.2020 12:14 Ответить
Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4144
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18.06.2020 12:14 Ответить
То що, 40% росту ВВП вже не буде?
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18.06.2020 12:13 Ответить
Увесь ріст - коту під хвіст. )) А що ви хотіли від акторів комедійного жанру?)))
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18.06.2020 12:17 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25191014.html И главная новость на в чера

Деньги от МВФ получили, теперь решили МВФ кинуть.

Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2911

Голосование против НБУ в финансовом комитете.

Представлял его лично Дубинский. Постанова оценивает действия НБУ с 14 года по его мнению(!!!). Постанова по словам Дубинского, лол, против Гонтаревой даже, а не против Смолия, потому что "ее политика продолжается". То есть против национализации Приватбанка. Тупо месть. Потеря говорит доверия к банковской системе произошла. Не его начальник Беня создал недоверие, а НБУ, который всех спасал.

Ці люди що "за", проголосували за кидок Міжнародного Валютного Фонду.

Абрамович Ігор Олександрович(ОПЗЖ) - за
Аллахвердієва Ірина Валеріївна(СН) - за
Бєлькова Ольга Валентинівна(БЮТ) - відсутній
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна(СН) - за
Васильченко Галина Іванівна - утр
Володіна Дар'я Артемівна(СН) - за
Воронько Олег Євгенійович(СН) - за
Герега Олександр Володимирович - відсутній
Гетманцев Данило Олександрович(СН) - за
Горват Роберт Іванович(Довіра) - за
Діденко Юлія Олександрівна(СН) - за
Дубінський Олександр Анатолійович(СН) - за
Железняк Ярослав Іванович(Голос) - відсутній
Заблоцький Мар'ян Богданович(СН) - проти
Іванчук Андрій Володимирович - відсутній
Кінзбурська Вікторія Олександрівна(СН) - за
Ковальов Олексій Іванович
Ковальчук Олександр Володимирович(СН) - за
Козак Тарас Романович - відсутній
Колісник Анна Сергіївна(СН) - за
Кулініч Олег Іванович - відсутній
Леонов Олексій Олександрович - відсутній
Ляшенко Анастасія Олексіївна - відсутній
Марусяк Олег Романович(СН) - утримався
Мотовиловець Андрій Вікторович(СН) - проти
Ніколаєнко Андрій Іванович(БЮТ) - за
Палиця Ігор Петрович - відсутній
Петруняк Євген Васильович(СН) - за
Рєпіна Елла Анатоліївна(СН) - за
Сова Олександр Георгійович(СН) - за
Солод Юрій Васильович - відсутній
Устенко Олексій Олегович(СН) - за
Холодов Андрій Іванович(СН) - за
Южаніна Ніна Петрівна(ЕС) - проти

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1091530931219211 Антон Швец
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18.06.2020 12:19 Ответить
А ви реально вірили що фонд не кинуть))) Фонд кидають відколи кредити дають, назвіть хоть одну програму крім продажі землі і підвищенню цін на газ яку ми виконали, але кредити як давали так і дальше дають, тому що фонд корумпована структура..
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18.06.2020 13:42 Ответить
шмыга и буславец верные товарищи зегниды
мрази
когда будут установлены счётчики на газ ?
падаль ублюдочная
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18.06.2020 12:24 Ответить
Знов - за контекст???
Кажуть, що Шмигаль розумна людина але вважаю, що він більш жадібний, ніж розумний, бо розумний мав би тікати від бубочки та його команди... Тим не меньш, щось його втримує - значить має інтерес...
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18.06.2020 12:24 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3174097.html Говорят, у ЗЕбила истерика - он узнал, что кредит МВФ монетизировать невозможно

А какие были планы на эти деньги у ЗЕлёного ... - 5 млрд, Карл.
Тем более, что процесс дерибана НБУ уже запущен - до осени планируют как-то почистить последние закрома.
Дыра бюджета на сейчас оценочно 450-500 млрд.грн.
Налоги платят плохо, на таможне половина продукции мимо кассы.
Табачная, водочная индустрия - частично в тень, частично сворачиваются.
В Укрспирте поменяли менеджера - всё сейчас тырят вагонами.
Беня Каломойский за бензин не платит, а Ахметов - за уголь.
Красота.
Vitaly Rojdaev
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18.06.2020 12:25 Ответить
Часть депутатов не поддержала программу Кабмина, чтобы не предоставлять иммунитет некоторым министрам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3738
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18.06.2020 12:26 Ответить
Отставку министров можно и с иммунитетом делать иммунитет только премьеру нужен
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18.06.2020 12:25 Ответить
>Для правительства вообще никаких проблем и измененийИсточник: https://censor.net/n3202790

естественно, что есть эта туалетная бумажка что нету, они так же продолжат лажать
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18.06.2020 12:55 Ответить
 
 