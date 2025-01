Под Радой протестуют против назначения новым министром образования экс-регионала Шкарлета. ФОТОрепортаж

Педагоги, ученые и другие неравнодушные 18 июня вышли на протест под Верховную Раду против назначения Сергея Шкарлета главой Минобразования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Украинская правда".

Вечером 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в парламенте проект постановления №3675, которым предложил назначить министром образования и науки бывшего "регионала", ректор Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Уже утром 18 июня педагоги, ученые и другие неравнодушные вышли на протест под Верховную Раду против назначения Шкарлета главой Минобразования.

Во время акции ученые сделали "плагиатных поезд", где участники воруют друг у друга тексты.

У участников акции есть несколько причин на протест. Среди них то, что Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов. Кроме того, в научных работах ректора были обнаружены большие объемы плагиата.

"В целом я здесь потому, что не хочу министра-плагиатора и представителя "русского мира", такой человек только толерировать и приумножать академическую недоброчестность, вместо борьбы с ней.

За образованием и наукой - будущее и развитие. Такой министр лишь усугубит проблемы, которые есть сейчас, и чем дольше мы остаемся в плагиате, псевдонауке и коррупции, тем ближе мы к деградации", - рассказала участница акции и научная активистка Марьяна Капранова.

"В чем вообще проблема - в его научном наследии небезразличная научная общественность нашла неоднократные случаи академического плагиата.

То есть создается впечатление, что у потенциального главы Минобразования нет базового представления об академической доброчестности - а именно она должна быть базовым признаком человека, который будет управлять наукой и образованием.

Потому образование и наука без академической доброчестности - это имитация, псевдонаука и бред", - объяснил свою позицию участник акции и ученый Антон Сененко.



Фото: Марьяна Капранова/УП

Однако, как пишет издание, новый кандидат на пост министра образования отметился не только академической недоброчестностью. Шкралета обвиняют и в коррупционных "хвостах".

Например, в январе 2020-го Черниговский технологический университет приобрел за государственные деньги белый пикап Volkswagen Amarok VOLCANO стоимостью более 1,5 млн грн.

Экс-министр Анна Новосад рассказывает, что с 1 января 2020 г. ее команда запустила новую модель финансирования университетов - по результатам их деятельности: "Кто лучше работает на основе прозрачных критериев, тот получает больше денег, то есть больше наших с вами налогов".

По ее словам, практически весь январь 2020 г. Минобразования делало расчеты для каждого университета.

Ряд университетов получили гораздо больше, чем получили бы по старой системе, когда деньги давались Минобразованием на основе просто штатных расписаний и количества студентов.

"В конце января, когда каждый университет получил свой новый бюджет, мы направили вот такое письмо, в котором сказали следующее: "Уважаемые ректоры, коллеги, у многих из вас теперь больше денег. Используйте их на доплаты преподавателям. Тем преподавателям, которые своей работой принесли вам эти дополнительные деньги.

Что сделал кандидат на должность министра Минобразования Сергей Шкарлет, ректор Черниговского технологического?

Правильно. "Say no more", - сказал господин Шкарлет. иииии через 2 недели .... купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов. За университетские средства. За государственные средства.

Нескромное служебное авто, а VW Amaroc Volcano за 1,5 млн грн, которые легко могли пойти на доплаты его лучшим преподавателям, или на общежития, или лаборатории", - пишет Новосад.

"То есть эти деньги пошли не на лабораторное оборудование или доплаты преподавателям, а на дорогущие авто. Поэтому угрозы для отечественного образования и науки при таком главе очевидны", - добавляет ученый Антон Сененко.

Ранее общественные образовательные организации, родители и неравнодушные обратились к народным депутатам, президенту и премьеру, чтобы те назначили квалифицированного руководителя Министерства образования и науки.

Также они назвали критерии, которым должен соответствовать министр.

В частности, педагоги требуют человека с безупречной профессиональной репутацией, системным видением и пониманием и преданностью ценностям реформ.

Представители инициативной группы "Дисергейт", которые борются с плагиатом и отстаивают академическую доброчестность, также опубликовали обращение к власти.

Как говорится в обращении, обличитель антиплагиатной инициативы "Дисергейт" предоставил достоверные факты масштабного академического плагиата в научном наследии Шкарлета, в частности в статье с единоличным авторством и в коллективной монографии. С ними можно ознакомиться в сравнительных таблицах.

"Одну статью, переписывая в монографию, немного изменили ("бюджетный процесс" заменили на "бюджетную политику"). Вторую вставили полностью. А над своей "научной статьей" Шкарлету, вооруженному очень известным методом "замены шоколада на мясо", пришлось немного попотеть: "промышленный потенциал" заменить "стратегический потенциал", "промышленность" на "экономику", "нашему мнению" на "наш взгляд", добавить кое-где "информационного потенциала", и, как пишет автор расследования, "тяп-ляп - и статья готова!"

Итак, Шкарлет доказывает профессиональную безответственность и гражданскую незрелость.

Однако, если уж заинтересоваться деталями, плагиат был обнаружен не только в монографиях, но и в статье, подписанной лично будущим министром. Без соавторов", - говорится в обращении.