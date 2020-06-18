Вопреки мнению Комитета Разумков вынесет на голосование проект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский, - Подоляк

Вчера парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике отклонил законопроект "слуги народа" Максима Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ с сентября 2020 года на украинский, который он внес, невзирая на то, что к переходу уже все готово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в статье для ZAXID.NET написала Ирина Подоляк, экс-нардеп и экс-замминистра культуры, молодежи и спорта, один из авторов закона о функционировании украинского языкак как государственного.

"На гуманитарном комитете ВРУ был "второй подход" к законопроекту вышеупомянутого фигуранта, "инженера-градостроителя" Бужанского об изменениях в Закон об образовании об отмене перехода русскоязычных школ с сентября 2020 года на украинский, хотя учебники уже отпечатаны, учителя готовы. Комитет после жарких дебатов проголосовал за отклонение этого законопроекта.



Наезды и гадкое хамство в адрес врио министра образования свидетельствуют о том, что дно гопничества и рагулизма депутатами от ОПЗЖ еще не достигнуто - есть куда развиваться. "Малинавые" пиджаки поменяли на Brioni, а сигаретки на IQOS - вот и вся эволюция", - написала она.

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Подоляк предположила, что раскачивание языковой темы выгодно всем сторонам, так как происходит это перед выборами:

"Поскольку вопрос языка уже после принятого год назад закона в очередной раз обостряется перед выборами, то напрашивается вывод, что для дешевого и недорогого пиара это выгодно всем - и вашим, и нашим. Ни одного свежего аргумента у сторон. Хорошо, что начали говорить о русификации, как о кремлевской политике ХХ века, а не только о екатерининщине, валуевщине или эмщине. Но широкие слои трудового народа такие "дебаты" любят, потому что они освежают и вызывают желание возродить извечный ритуал "бить морды".

По ее мнению, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков все равно вынесет закон на голосование.

"Разумков все равно внесет законопроект об изменениях в образовательный закон в зал, хоть он и был отклонен на комитете. Есть ли голоса за него - не известно. Есть ли риск, что примут - есть. Есть ли риск, что вскоре вскроют действующий Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за время существования которого ни один представитель национальных меньшинств, в том числе русского, не пострадал? Есть такая опасность, хоть "ущемленки" нет", - отметила Подоляк.

Прогнозируя развитие ситуация вокруг назначения омбудсмена по защите прав украиноязычных граждан, она полагает, что Кабмин отклонит более сильную кандидатуру, так как президенту не нужны эффективные действия в этом русле:

"Минкульт и Минюст, согласно закону, поддержали на эту должность кандидатуру Святослава Литинского - взвешенного, законопослушного, умного, спокойного, последовательного, опытного. Будет делать свое дело на совесть, как делает последние десять лет.



Офис Уполномоченного по правам человека Денисовой предложил Тараса Кременя - ничего неожиданного, поскольку оба из "Народного фронта". Выбирать Кабмин будет из этих двух кандидатур. Для меня очевидно, что Литинского "продинамят", так как сильная и более системная кандидатура ОП не нужна, а выбирает Офис. И Аваков не поддержит...".

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Подоляк порекомендовала готовиться к массовым акциям в защиту украинского языка.

"Потому что главная задача любой государственной власти в настоящем государстве сделать все, чтобы в далеком будущем среди других языков, которые в то время выживут и будут господствовать в мире, остался украинский. Хотя бы под защитой условного будущего "ЮНЕСКО". Если власть этого не понимает - то надо ей объяснить. Если власть этого не хочет - то надо заставить. Надоели уже эти "крылатые качели" от выборов до выборов. Всем не угодишь", - подытожила она.

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