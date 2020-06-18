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украинский язык (1185) язык (3550) Разумков Дмитрий (1520) Бужанский (103) Ирина Подоляк (10)

Вопреки мнению Комитета Разумков вынесет на голосование проект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский, - Подоляк

Вопреки мнению Комитета Разумков вынесет на голосование проект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский, - Подоляк

Вчера парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике отклонил законопроект "слуги народа" Максима Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ с сентября 2020 года на украинский, который он внес, невзирая на то, что к переходу уже все готово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в статье для ZAXID.NET написала Ирина Подоляк, экс-нардеп и экс-замминистра культуры, молодежи и спорта, один из авторов закона о функционировании украинского языкак как государственного.

"На гуманитарном комитете ВРУ был "второй подход" к законопроекту вышеупомянутого фигуранта, "инженера-градостроителя" Бужанского об изменениях в Закон об образовании об отмене перехода русскоязычных школ с сентября 2020 года на украинский, хотя учебники уже отпечатаны, учителя готовы. Комитет после жарких дебатов проголосовал за отклонение этого законопроекта.

Наезды и гадкое хамство в адрес врио министра образования свидетельствуют о том, что дно гопничества и рагулизма депутатами от ОПЗЖ еще не достигнуто - есть куда развиваться. "Малинавые" пиджаки поменяли на Brioni, а сигаретки на IQOS - вот и вся эволюция", - написала она.

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Подоляк предположила, что раскачивание языковой темы выгодно всем сторонам, так как происходит это перед выборами:

"Поскольку вопрос языка уже после принятого год назад закона в очередной раз обостряется перед выборами, то напрашивается вывод, что для дешевого и недорогого пиара это выгодно всем - и вашим, и нашим. Ни одного свежего аргумента у сторон. Хорошо, что начали говорить о русификации, как о кремлевской политике ХХ века, а не только о екатерининщине, валуевщине или эмщине. Но широкие слои трудового народа такие "дебаты" любят, потому что они освежают и вызывают желание возродить извечный ритуал "бить морды".

По ее мнению, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков все равно вынесет закон на голосование.

"Разумков все равно внесет законопроект об изменениях в образовательный закон в зал, хоть он и был отклонен на комитете. Есть ли голоса за него - не известно. Есть ли риск, что примут - есть. Есть ли риск, что вскоре вскроют действующий Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за время существования которого ни один представитель национальных меньшинств, в том числе русского, не пострадал? Есть такая опасность, хоть "ущемленки" нет", - отметила Подоляк.

Прогнозируя развитие ситуация вокруг назначения омбудсмена по защите прав украиноязычных граждан, она полагает, что Кабмин отклонит более сильную кандидатуру, так как президенту не нужны эффективные действия в этом русле:

"Минкульт и Минюст, согласно закону, поддержали на эту должность кандидатуру Святослава Литинского - взвешенного, законопослушного, умного, спокойного, последовательного, опытного. Будет делать свое дело на совесть, как делает последние десять лет.

Офис Уполномоченного по правам человека Денисовой предложил Тараса Кременя - ничего неожиданного, поскольку оба из "Народного фронта". Выбирать Кабмин будет из этих двух кандидатур. Для меня очевидно, что Литинского "продинамят", так как сильная и более системная кандидатура ОП не нужна, а выбирает Офис. И Аваков не поддержит...".

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Подоляк порекомендовала готовиться к массовым акциям в защиту украинского языка.

"Потому что главная задача любой государственной власти в настоящем государстве сделать все, чтобы в далеком будущем среди других языков, которые в то время выживут и будут господствовать в мире, остался украинский. Хотя бы под защитой условного будущего "ЮНЕСКО". Если власть этого не понимает - то надо ей объяснить. Если власть этого не хочет - то надо заставить. Надоели уже эти "крылатые качели" от выборов до выборов. Всем не угодишь", - подытожила она.

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Топ комментарии
+38
Кто-то сомневался, что эта яныковская ПРоросль зря закон анонсировала ?
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18.06.2020 12:23
+36
Потвори зелені, ви зробили це разом!
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18.06.2020 12:23
+36
Вопреки мнению Комитета Разумков вынесет на голосование проект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на украинский, - Подоляк - Цензор.НЕТ 4343
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18.06.2020 12:36
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Угу..Тем более,если ты живешь в Украине.
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18.06.2020 13:01 Ответить
_Тогда это затруднит кремлю захват Украины. А ещё им нужно намеченную жертву расколоть и ослабить.
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18.06.2020 14:59 Ответить
руцькоизычный с особой челюстью тупаков, вата
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18.06.2020 12:56 Ответить
Тут вихід один - треба терміново посадити Порошенка...І тоді жодна мова не викликатиме дискусій,армія позбудеться "свинарчуків" а в родинах перестануть сперечатись,в яку церкву йти...Тому що поки будуть люди,які піаряться,заробляють,пролазять в політику на "армія-мова-віра" доти люди будуть гризтися,сваритись і протистояти одне одному...А,як відомо,дім,розділений сам в собі довго не простоїть...
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18.06.2020 13:07 Ответить
Тебе надо выброситься из окна и тогда в мире станет на одного долбо#ба меньше.
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18.06.2020 13:09 Ответить
Законопроект украинофоба-сепаратиста-подонка Бужанского предусматривает переход школ у нас в стране на Украинский язык аж в 2023 году! Многие Телеграм помойки типа резидент/легитимный/женщина с косой/портнов/шарий вчера открыто радовались такому повороту событий.

Радует, что в профильном Парламентском комитете ВР остались вменяемые люди, граждане Украины, которые понимают важность защиты государсвтенного языка от кацапов.
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18.06.2020 13:08 Ответить
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18.06.2020 13:15 Ответить
30 лет Украина независимая (вроде бы),а через 30 лет только пытаются переходить на украинский.Неудивительно что на нашей земле куча врагов,мы ж как видно не хозяева,раз даже за 30 лет языка толком не имеем (а это самая основа,отправная точка).
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18.06.2020 13:20 Ответить
Кто может себе прелставить, чтобы в кремлевской думе украинец настаивал на аналогичном законе, и где он уже был бы, а в Украине этой гниде еще даже рыло не начистили.
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18.06.2020 13:21 Ответить
А кто говорит, что Максимка украинец? В кацапской с позволения сказать думе (аж просится там буковка "п") маланцы сидят тихо-тихо. Аки мыши. На арене от "них" там только клоун по кликухе Жирик. По странной ситуации тоже маланец. Который четко оценивает изменения ветра и не гнушается оглашать угодные самым верхам вещи даже противореча себе самому. А у нас властители мира и истинной веры посчитали дело сделанным и считают нас за гоев. Аналог7ично и Газумков такой же. А Вы чего думали? Наголосовать "гаспод" по приколу и чтоб они об вас всех думали? Типа как Вас всех откаГмить? А цель?
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18.06.2020 13:57 Ответить
Пан Разумніков від молодих "регіоналів", якщо хтось не знає.
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18.06.2020 13:22 Ответить
Он маланец. И это во-первых. А усе то - то "остальное". И мы все для него гои (не паста, а группа населения такая в "истинной вере" - прав меньше, чем у животного. Радуйся країно!
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18.06.2020 14:00 Ответить
"Ирина Подоляк, экс-нардеп и экс-замминистра культуры, молодежи и спорта" - кажеш, комітет підтримав антиукраїнську? Так ти ж, наволоч зебільна наголосувала це ж антиукраїнське!
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18.06.2020 13:23 Ответить
Без языка - нет нации! Без нации- нет страны! Без страны-нет будущего у каждого из нас! Слава Украине! Смерть ее ворогам!
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18.06.2020 13:24 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ-ШМОНДЕР НЕ ПОНИМАЕТ в какую дупу он влез,ПОКА ОН ЯЙЦАМИ СТУЧАЛ ПО ПИАНИНО ---УКРАИНСКИЙ НАРОД СКИНУЛ ОВОЩА !!!!!!
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18.06.2020 15:12 Ответить
Мабуть деякі депутати бажають долі Чаушеску.
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18.06.2020 13:24 Ответить
Не верят клоуны в 3-й майдан, ну-ну, вся козлячая мразь кровью умоется. Уж 3-й не будет похож на предыдущие два и слово майдан, скорей всего, даже не подойдет к формулировке происходящего.
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18.06.2020 13:25 Ответить
Перше, що робить окупант це вбиває мову, а потім все інше.
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18.06.2020 13:37 Ответить
Зелені хвойди у вас нема більше нічого за що голосувати? Витрачаєте час на голосування проти української мови..... Руки геть від мови!!! Імбіцили!
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18.06.2020 13:41 Ответить
Це не хвоїди. Це гірше. Це "істінні арійці". А ми усі - гої. Ждемо правок в законі щодо можливості вільного знищення гоїв представниками цієї влади. Радуйся країно!
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18.06.2020 13:48 Ответить
Істинні ******.
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18.06.2020 14:04 Ответить
Вот такие недоноски типа Максима извините бужанского, являются лицом нынешней ЗЕвласти. Человек с непонятными умениями и профессией ("блоггер"), по мнению Википедии "открыто выступает против Революции достоинства и не скрывает, что был избирателем януковоща. Искренне ностальгирует по СэСэСэРу". От такую мразь навыбирала "по приколу" пьнючая мерзость - типа "население". А его соплеменник разумков активно протаскивает судьбоносное решение за сохранение ГусскаГа языка. А почему не идиш или иврит? Да потому что оба ослое*ба их не знают. Как и украинский - "с трудом". Радуйся країно!
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18.06.2020 13:43 Ответить
...звиняйте... Забув поздоровити усіх гоїв з правлінням "вищої касти". Цьомики Вам усім!
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18.06.2020 13:45 Ответить
Кацапська говірка, як мова окупанта, в Україні має бути поза законом. В Британії за декілька років прибрали ірландську дуже простим методом - за кожне слово в громадських місцях удар палицею. В школах особливо ретельно виконувалась постанова. Кацапська є, була і має бути мовою бандитів, злодіїв, убивць, маргіналів, кухонь, гинделиків і смердючих сортирів.
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18.06.2020 14:04 Ответить
Майдан не приніс бажаних плодів,бо не перевішали бужанських,разумкових,мєртвєчуків,бойок,шуфрічів,рабіновічєй,мураєвих та іншу окупантську наволоч треба зробити висновки і наступного разу довести діло до кінця.
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18.06.2020 14:08 Ответить
разумков - настальгия, чимадан ,ваксал, расссия!
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18.06.2020 14:22 Ответить
Відмова від державної мови - це вже зрада національних інтересів. І автори цієї зради - слуги диявола. Шибениця не за горами... ))
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18.06.2020 14:33 Ответить
Всё по заветам *****! Деукраинизация Украины и посадки патриотов в первую очередь.

Всупереч думці Комітету Разумков винесе на голосування проект Бужанського про скасування переходу російськомовних шкіл на українську, - Подоляк - Цензор.НЕТ 2352
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18.06.2020 16:33 Ответить
Поясніть чому російську мову називають "русский язык"?
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18.06.2020 16:50 Ответить
Часто читаю - чудово знаю українську, але мені зручніше розмовляти російською. Невже ті люди не розуміють, що вони тим самим допомагають вбивати українську? Вже не кажу про тих, хто просто не знає українську, бо, на жаль, в Україні можна чудово прожити, не знаючи державної мови. Такого нема в жодній країні світу. Українці - дуже слабка і самозрадницъка нація. Надій майже нема.
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18.06.2020 20:12 Ответить
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