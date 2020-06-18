В день суда над Порошенко США предостерегли украинскую власть от сведения политических счетов...

Посольство США в Украине в день суда над пятым президентом Петром Порошенко обнародовало заявление против политических преследований.

Об этом говорится в сообщении американского посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"В условиях демократии все граждане имеют право на равное справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в заявлении.

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Напомним, в четверг, 18 июня, Печерский райсуд должен избирать меру пресечения Петру Порошенко. Прокуроры настаивают на аресте.