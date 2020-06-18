Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается быть "вечным" руководителем МВД.

Об этом заместитель Авакова Антон Геращенко заявил журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Ранее под Верховной Радой состоялась акция "против иммунитета" для Авакова.

"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", — сказал Геращенко.

Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об отставке Авакова с поста министра внутренних дел.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.

Также на Цензор.НЕТ: "Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса отставки Авакова, - нардеп Лозинский