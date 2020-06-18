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Аваков (3444) МВД (9151) отставка (3146) Геращенко Антон (1438)

Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко

Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается быть "вечным" руководителем МВД.

Об этом заместитель Авакова Антон Геращенко заявил журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Ранее под Верховной Радой состоялась акция "против иммунитета" для Авакова.

"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", — сказал Геращенко.

Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об отставке Авакова с поста министра внутренних дел.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правоохранительный комитет передал проект постановления об отставке Авакова в Раду

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.

Также на Цензор.НЕТ: "Голос" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения вопроса отставки Авакова, - нардеп Лозинский

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Топ комментарии
+26
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9145
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18.06.2020 12:43
+17
То хай вже пише заяву на звільнення.
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18.06.2020 12:43
+17
Геращенко, ты еще напиши: "Аваков хочет уйти с должности, но ему ежедневно приходят тысячи писем от благодарных граждан Украины, в которых те призывают его остаться на своем посту" ) Мы тебе тоже поверим.
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18.06.2020 12:44
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То хай вже пише заяву на звільнення.
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18.06.2020 12:43 Ответить
Был только один способ остаться министром - насобирать компромат на всю нынешнюю власть.
Думаешь, он его собирал, чтоб уйти? )))
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18.06.2020 13:09 Ответить
антошка...иди копать картошку..
ну чего ты решил за аваку-собаку гавкнуть?
прогибаешься? или он тебе угрожал? ))))
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18.06.2020 12:43 Ответить
не тут любовь . недаром аваков на него говорил - мой пупсик-
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18.06.2020 12:52 Ответить
Ой ржу не могу....
У пончика язык из жопы авакяна не вынимался..... а вы удивляетесь?
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18.06.2020 13:21 Ответить
не удивляюсь...а прикалуюсь... лизоблюд (во всех смыслах этого слова))) не брезгует ничем ))
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18.06.2020 13:30 Ответить
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 9145
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18.06.2020 12:43 Ответить
"Мусор" - твой коп. Никто и не сомневался.
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18.06.2020 12:47 Ответить
прикольно: бобики потдерживают Авакова
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18.06.2020 12:56 Ответить
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 1217
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18.06.2020 12:44 Ответить
если его уберут, то на него появятся дела, и не только с рюкзаки.Так что он будет прислуживать всем и каждому они уже ручной в управлении.А если что то убежит в Италию или Испанию.
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18.06.2020 12:44 Ответить
Геращенко, ты еще напиши: "Аваков хочет уйти с должности, но ему ежедневно приходят тысячи писем от благодарных граждан Украины, в которых те призывают его остаться на своем посту" ) Мы тебе тоже поверим.
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18.06.2020 12:44 Ответить
А что скажет Зорян который Шкиряк?
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18.06.2020 12:49 Ответить
А высокоморальный интеллектуал Кива?
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18.06.2020 13:22 Ответить
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4810ВЕЧЕН ТОЛЬКО ПУТЛЕР
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18.06.2020 12:45 Ответить
ОЙ! Геращенко а так довго вдавалось тобі здаватись розумним...
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18.06.2020 12:45 Ответить
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18.06.2020 12:47 Ответить
Я думав, що новина за манд..атом Сравіка - новина дня. Ні. Репліка Гєри зробила мій день
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18.06.2020 12:47 Ответить
Аваков никогда не держался за кресло но хрен вы его оттуда выдавите!!
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18.06.2020 12:47 Ответить
Могу напомнить , кто за шо держится . Рюкзаки , Вертолетная атака , Кгяжичи , Янтарь , Проституция , Наркота . .
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18.06.2020 12:47 Ответить
ага, ніколи, так же як гера ніколи не смотктав аваківський прутень
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18.06.2020 12:47 Ответить
Еще один юморист вылез....
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18.06.2020 12:48 Ответить
Нужен другой Швондер? Найдем Мы людишки советские,как говорил Лаврентий Палыч Берия,незаменимых у нас НЕТ....
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18.06.2020 12:48 Ответить
Там лям в день . А Украина бедная . Там одна таможня ..........
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18.06.2020 12:49 Ответить
Беня спас от сепаров Днепр, Аваков - Харьков. Почему мы теперь перестали им доверять?
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18.06.2020 12:49 Ответить
Любая работа оценивается по результату! результат 6лет работы авакяна вам напомнить или сами найдете в гугле!!
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18.06.2020 12:50 Ответить
Про Бєню треба запитати у суда Деловера, а про Авака у Сашка Білого.
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18.06.2020 12:52 Ответить
Тада, мне тут говорили што совсем не в бене дело было...
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18.06.2020 13:20 Ответить
https://censor.net/user/425286, аваков врятував Харків?

не жартуйте так - не смішно.

наскільки я в курсі аваков був міністром внутрішніх справ України, а не Харкова, чи не так? але серед усіх міст України тільки в Харкові воно наважилось віддати команду на активні дії.
Запоріжжя, Днепр, Одеса, Миколаїв, Херсон й багато інших в цей самий час були віддані на поталу проросійській швалі й були поставлені на місце виключно завдяки українському громадянському суспільству (в той час як менти або стояли осторонь, або були на боці сєпарів).
про Донецьк, Слов'янськ, Луганськ, Маріуполь й інші міста й містечка Донбасу слід нагадувати?
рятівник ****.
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18.06.2020 13:37 Ответить
Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 4730
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18.06.2020 12:49 Ответить
Хорохорится аваковская пешка и больше ничего.
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18.06.2020 12:50 Ответить
Заявляти, що Аваков не чипляється за посаду це те саме, що заявляти, що Геращенко ніколи не бреше.
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18.06.2020 12:51 Ответить
Если бы таких уродов не было , мы бы давали в долг Европе , а не просили .
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18.06.2020 12:51 Ответить
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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18.06.2020 12:52 Ответить
Аваков - брехло лицемерное
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18.06.2020 12:53 Ответить
Короче, уже сбежал в Италию.
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18.06.2020 12:53 Ответить
Розвеселю, новина на УП ПРо указ Зеленсько ПРо дно фермера - Зеленский подписал указ о Дне фермера
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 2020, 12:36
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18.06.2020 12:54 Ответить
9 июля 2010 по случаю 60 летия Витьки Индюковича был грандиозный пикник а главным Тамадов на свадьбе той....был Голобородька и К* вартал,сколько Зеленых бумажек США отстегнул Индюкович зелешутникам осталось тайной
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18.06.2020 12:55 Ответить
Ни один министр МВД так долго не был во власти ...У Авакова мандат от олигархов что б они были спокойны
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18.06.2020 12:57 Ответить
Запоминаем обещание Геращенко !

"Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в коментарі Радіо Свобода пояснив, чому під судом з обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку представники Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів.

«У нас у Нацгвардії зроблене зауваження керівництву через те, що повинен бути не лише номер військової частини, але і індивідуальний номер.
І я думаю, що на наступних масових заходах обов'язково будуть індивідуальні номери на шоломах Нацгвардії."
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18.06.2020 12:58 Ответить
Точно так же как и Геращенко--как только ,так сразу(с депутатства-- фанерой в МВД).
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18.06.2020 12:59 Ответить
Речь Авакова на Майдане 2014 года кто помнит?Видео в Студию....
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18.06.2020 12:59 Ответить
Гы. Сегодня посчитали, что это уже восьмое подряд правительство, в котором Аваков не держится за должность.
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18.06.2020 13:00 Ответить
держался, держится и будет держаться, это власть и бабло
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18.06.2020 13:03 Ответить
наглая ложь геращенко- ни одна особь(тв.ь) из присутствующих в правительстве добровольно рыло от кормушки не оторвет
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18.06.2020 13:03 Ответить
3 апреля 2018 года Глава СледКома РАБссии Александр Бастрыкин отрыл уголовное дело против Арсена Авакова и дело не закрыто до сих пор.Сдается мне что Саакашвили Грузия вернет себе домой и Михо будет законнно отбывать уголовный срок ему назначенный Судом Грузии...,ну а Арсен Борисыч поедет в Матросскую тишину... к Плешивому Хмырю РАБссии..
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18.06.2020 13:04 Ответить
Рассмешил вечный брехун, рускоговорящий авакорюкзак зубами держался за кресло, а сейчас кресло сильно зашаталтсь, благодаря активной позиции "Голоса".
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18.06.2020 13:05 Ответить
Армянин сам ни за что с пальмы не слезет. Ему глубоко насрать на европейские ценности и порядочность. Для него племенная этика поведения - норма.
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18.06.2020 13:05 Ответить
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18.06.2020 13:36 Ответить
Геращенко, ти розумний і говорити вмієш. Був час, я тебе поважав, але тепер...Ти відданий не Державі а особисто Авакову. Ти справді віриш що Аваков стане тіеьовим царем?
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18.06.2020 13:07 Ответить
Немного философии в тему.
Зал Кривых зеркал....
Учти одно,чтоб на шаталась Крыша
Имеет смысл не то что ты сказал
А то что в сказанном Услышал...
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18.06.2020 13:13 Ответить
Антоша! не звезди и ... тоже собирай манатки на Харьков. Такое дерьмо продажно-холуйское как ты в Киеве и нах не нужно.
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18.06.2020 13:19 Ответить
"Пришли эти ********. ****** и ******, ****** и ******, ****** и... Ударения разные - смысл один и тот же... " Як точно у фільмі охарактеризовано зелених "слуг народу" 😂😂😂
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18.06.2020 13:19 Ответить
Сериал про Голобородько продолжается,эти типа Бандитский Питерьбюргер,где Антибиотик ворует вагонами а...,Маски-Шоу,Дизель Шоу и причие 95 квартал Шоу...просто прислуга на Карнавале ШОУ....Вернитесь на Землю 73 %
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18.06.2020 13:23 Ответить
у відставку слабо ?
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18.06.2020 13:25 Ответить
АВАКОВ, КАК ВЗРОСЛЫЙ МУЖЧИНА, САМ В СОСТОЯНИИ ТАКОЕ ОЗВУЧИТЬ. СПИКЕР ЕМУ НЕ НУЖЕН.
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18.06.2020 13:28 Ответить
сказала говоряща срака.
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18.06.2020 13:31 Ответить
"сцит в глаза - божья роса".. у зелени научился.... я еще не видел чтоб так крепко корни пустил министр в Украине, которого невозможно оторвать от кресла через 6 лет
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18.06.2020 13:34 Ответить
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласился внести в повестку дня сессии парламента постановление


об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
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18.06.2020 13:36 Ответить
Лучше бы он и дальше вылизывал тарелки, так нет же... он переключился на ж-пу Авакова.
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18.06.2020 13:39 Ответить
Если Тося такое проблеял, значит у Авакова дела не важные.
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18.06.2020 13:43 Ответить
Так не держится, что аж отправил своего штатного жополиза-пропагандона нам всем об этом сообщить.
В следующий раз может за рюкзакяна сама мама Римма походатайствует ?!
Днище: бандита-миллиардера родом из 90-х защищает от общественного мнения вся министерская рать (шваль)
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18.06.2020 13:47 Ответить
Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути "вічним" міністром, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 9388
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18.06.2020 13:48 Ответить
Антонин решил смешить всех без сожаления.
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18.06.2020 13:53 Ответить
Я от не можу зрозуміти той шалений вереск з вимогою відставки?
А хто замість нього?
Кого поставить Зеленський і затвердить монобільшість?
Рига Захарчека з Москви випишуть, чи когось з 95 Кварталу, типу Баканова, а ще краще Юзика. Кого??? От, наприклад, якщо би Зеленський назвав можливу кандидатуру, то можна було би обирати.
Але ж там усі аля Єрмак "Я тут з ним (ред. з Зеленьким) і ДЛЯ НЬОГО".
Не для України, а для нього ... Ви розумієте кого там призначать?
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18.06.2020 13:54 Ответить
Как кого? Странный вопрос!
Аваков ніколи не тримався за посаду і не збирається бути "вічним" міністром, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 5421
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18.06.2020 14:00 Ответить
Тоха жирная ты свинья ,Аваков должен был уйти сразу после Княжечей и рюкзаков. Хватит тебе лизать ,поменяй профессию ,займись чем то полезным для общества 😎
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18.06.2020 13:57 Ответить
Толстожопый подпевала забыл пропеть коронную песню всех прилипал - "я с ним пришел, с ним и уйду"
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18.06.2020 13:57 Ответить
Он прямо заинтересован : раньше был всего лишь советником. А после узурпации зэопарышем всей полноты власти - «подрос« до официального зама министра мвд, вместо 25-летней деевой, ну той которая со «спущенкой» на себе обнаженной любила свои фото выкладывать...
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18.06.2020 14:11 Ответить
Авакян мову вже вивчив? Чи буде 100 років міністром, не знаючи державної мови? Таке десь можливо?
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18.06.2020 13:59 Ответить
"не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром" - привычно и уверенно скиздел Геращенко...
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18.06.2020 13:59 Ответить
толстосракий питушок закукурекал
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18.06.2020 14:14 Ответить
Та ты шо?! Тоня,не чуди!
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18.06.2020 14:26 Ответить
да-да-да.. просто время не пришло.. обнулиться еще надо бы
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18.06.2020 14:37 Ответить
у авакяна всегда зад будет чистым до тех пор,пока у него в замах будет ходить геращенко
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18.06.2020 15:05 Ответить
Он не "держался", он покупал бронемашины, вертолеты, патрульные корабли, снаряжение и вооружения, которых нет в ВСУ. Зачем ему теперь держаться, кто может посягнуть?
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18.06.2020 15:39 Ответить
Лучшие уже были, это грузины, которых вы выгнали вместе с Порошенко.
Рюкзакова в отставку!
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18.06.2020 15:51 Ответить
Оцем - поцем ,Антонина.
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18.06.2020 16:49 Ответить
Призначать замістъ авакова ще гіршого, дна нема.
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18.06.2020 20:00 Ответить
 
 