Аваков никогда не держался за должность и не собирается быть "вечным" министром, - замглавы МВД Геращенко
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и не собирается быть "вечным" руководителем МВД.
Об этом заместитель Авакова Антон Геращенко заявил журналистам в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Ранее под Верховной Радой состоялась акция "против иммунитета" для Авакова.
"Арсен Аваков никогда не держался за свою должность и поэтому, конечно, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то, конечно, Аваков не будет "вечным" министром внутренних дел", — сказал Геращенко.
Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об отставке Авакова с поста министра внутренних дел.
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Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.
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Пожалуйста, подождите...
Думаешь, он его собирал, чтоб уйти? )))
ну чего ты решил за аваку-собаку гавкнуть?
прогибаешься? или он тебе угрожал? ))))
У пончика язык из жопы авакяна не вынимался..... а вы удивляетесь?
не жартуйте так - не смішно.
наскільки я в курсі аваков був міністром внутрішніх справ України, а не Харкова, чи не так? але серед усіх міст України тільки в Харкові воно наважилось віддати команду на активні дії.
Запоріжжя, Днепр, Одеса, Миколаїв, Херсон й багато інших в цей самий час були віддані на поталу проросійській швалі й були поставлені на місце виключно завдяки українському громадянському суспільству (в той час як менти або стояли осторонь, або були на боці сєпарів).
про Донецьк, Слов'янськ, Луганськ, Маріуполь й інші міста й містечка Донбасу слід нагадувати?
рятівник ****.
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 2020, 12:36
"Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в коментарі Радіо Свобода пояснив, чому під судом з обрання запобіжного заходу Сергієві Стерненку представники Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів.
«У нас у Нацгвардії зроблене зауваження керівництву через те, що повинен бути не лише номер військової частини, але і індивідуальний номер.
І я думаю, що на наступних масових заходах обов'язково будуть індивідуальні номери на шоломах Нацгвардії."
Зал Кривых зеркал....
Учти одно,чтоб на шаталась Крыша
Имеет смысл не то что ты сказал
А то что в сказанном Услышал...
об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
В следующий раз может за рюкзакяна сама мама Римма походатайствует ?!
Днище: бандита-миллиардера родом из 90-х защищает от общественного мнения вся министерская рать (шваль)
А хто замість нього?
Кого поставить Зеленський і затвердить монобільшість?
Рига Захарчека з Москви випишуть, чи когось з 95 Кварталу, типу Баканова, а ще краще Юзика. Кого??? От, наприклад, якщо би Зеленський назвав можливу кандидатуру, то можна було би обирати.
Але ж там усі аля Єрмак "Я тут з ним (ред. з Зеленьким) і ДЛЯ НЬОГО".
Не для України, а для нього ... Ви розумієте кого там призначать?
Рюкзакова в отставку!