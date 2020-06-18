За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

На 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19 в период с 18.05 до 18.06.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Telegram.

По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 2,9%.

Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил + 4,7%.

В ЦОЗ напомнили, что по состоянию на 18 июня, 966 человек умерли. Из них:

78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания;

21,7% - сахарный диабет;

13,1% - заболевания легких;

10,5% - заболевания почек;

8,2% - новообразования;

6,4% - неврологические заболевания;

5,3% - заболевания печени;

11,5% - другие виды заболеваний.

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"Даже в условиях ослабления карантина необходимо тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, личной и респираторной гигиены.

- Следуйте инструкциям органов власти.

- Если вам нужно сделать покупки, держитесь на расстоянии не менее 1 м от других людей. Также рекомендуем рассмотреть вариант онлайн-заказов и доставку курьером.

- Во время пребывания в кафе или ресторанах, не садитесь больше четырех человек за один столик.

- Следуйте респираторной гигиене и этикету кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя.

- Как можно чаще мойте руки в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

- Самоизолируйтесь в случае появления респираторных симптомов и свяжитесь с врачом. Также нужно изолироваться от тех с кем проживаете, насколько это возможно. Особенно, если живете с людьми пожилого возраста.

- Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице", - говорится в сообщении ЦОЗ.

Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни





