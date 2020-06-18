За месяц показатель заболеваемости COVID-19 в Украине увеличился на 80%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
На 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19 в период с 18.05 до 18.06.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Telegram.
По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 2,8%. Для сравнения, по состоянию на 18.05 показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности - 2,9%.
Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил + 4,7%.
В ЦОЗ напомнили, что по состоянию на 18 июня, 966 человек умерли. Из них:
78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания;
21,7% - сахарный диабет;
13,1% - заболевания легких;
10,5% - заболевания почек;
8,2% - новообразования;
6,4% - неврологические заболевания;
5,3% - заболевания печени;
11,5% - другие виды заболеваний.
"Даже в условиях ослабления карантина необходимо тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, личной и респираторной гигиены.
- Следуйте инструкциям органов власти.
- Если вам нужно сделать покупки, держитесь на расстоянии не менее 1 м от других людей. Также рекомендуем рассмотреть вариант онлайн-заказов и доставку курьером.
- Во время пребывания в кафе или ресторанах, не садитесь больше четырех человек за один столик.
- Следуйте респираторной гигиене и этикету кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя.
- Как можно чаще мойте руки в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.
- Самоизолируйтесь в случае появления респираторных симптомов и свяжитесь с врачом. Также нужно изолироваться от тех с кем проживаете, насколько это возможно. Особенно, если живете с людьми пожилого возраста.
- Физическая дистанция особенно важна для людей, которые имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 (возраст более 50 лет, наличие сопутствующих заболеваний). Поэтому ограничьте тесный контакт с другими в помещениях и на улице", - говорится в сообщении ЦОЗ.
Напомним, по состоянию на 18 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 063 случая COVID-19. За сутки - 829 новых случаев. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 23 человека умерли от болезни
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В мене одне питання, певно, риторичне. Кількість позитивних результатів тестів ІФА (тобто тестів на наявність у сироватці крові антитіл, грубо кажучи, на те, що людина вже перехворіла, та її імунна система дала адекватну відповідь на вірус) вони заносять до загальної статистики випадків зараження, повідомляють її кожного дня під заголовками "невиданий антирекорд" і на підставі цього лякають більш жорстким карантином?
Все ответы на вопросы о COVID-19 от врача-иммунолога.
Известный в Украине вакцинатор, иммунолог, заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии ХМАПО и лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии иммунологии им. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский.
Полезно посмотреть всем.
Да за это обещание медики ему любую статистику по коронавирусу нарисуют.