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Беларусь (7765) Госпогранслужба (6135) граница (5144) россия (92999)

В ближайшее время откроются ряд пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, - Госпогранслужба

В ближайшее время откроются ряд пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, - Госпогранслужба

Кабинет Министров Украины принял решение о возобновлении пешеходного и автомобильного сообщения в двух пунктах пропуска на границе с Беларусью и возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы генерал-майор Юрий Лысюк.

"По инициативе Госпогранслужбы мы подготовили проект соответствующего распоряжения правительства, направили в Министерство внутренних дел для подачи на заседание правительства, и вчера оно было рассмотрено. Принято решение относительно открытия еще дополнительных двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. Это пункт пропуска "Вильча" в Киевской области и пункт пропуска "Дольск" на Волыни. Кроме того, в этом распоряжении мы открыли еще пешеходное движение на границе с Россией и Беларусью. Оно будет введено в пунктах пропуска "Меловое", "Гоптовка", "Бачевск", "Юнаковка", "Сеньковка", "Новые Яриловичи", "Выступовичи", "Доманово" и "Славутич", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в четверг.

В то же время Лысюк предупредил, что решение вступит в силу с момента опубликования на официальном сайте Кабинета Министров Украины, и в тот же день пешеходное движение сможет быть открыто на этих направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам

"Мы в принципе готовы, ждем опубликования данного акта правительства и с этого времени сможем осуществлять пешеходное оформление в определенных пунктах пропуска", - пояснил он.

Лысюк добавил, что по состоянию на 18 июня полноценно функционируют пункты пропуска с ЕС и Молдовой, согласно распоряжению правительства Украины.

"У нас де-факто все пункты пропуска открыты, но не все функционируют из-за того, что решением правительств смежных стран в связи с карантинными мероприятиями пункты пропуска закрыты", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+11
Мало ще КОВІДу в Україні? Тоді відкривайте, може ще якісь моторили проскочать...
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18.06.2020 13:15
+6
Мордор в тройке лидеров по заразности,это вы так заботитесь? Дома гайки прикручиваете,какие мы не послушные,а сами
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18.06.2020 13:40
+5
я щось не розумію: нам звітують про зростання хворих, і в той самий час відкривають кордони з країнами, де рівень ще вище?!!
Навозні мухи, ви там зовсім з глузду з'їхали?!!
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18.06.2020 13:31
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Каждый 12-й украинец сейчас в России - КлимкинПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ 2018, 09:32 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/23/7178454/
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18.06.2020 13:18 Ответить
Слиняй, мокша. Новость ДВУХЛЕТНЕЙ давности
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18.06.2020 13:36 Ответить
Ты так это прям выделил как будто двухсотлетней это как будто тут что то сильно изменилось за два года и Украина продемонстрировала не бывалый экономический рост
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18.06.2020 13:39 Ответить
Ты лучше достижениями своей Расет похвастайся,чуркан запоребриковый. Главное расскахи как вас убогих Маск сделал
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18.06.2020 13:44 Ответить
Я не россиянин.. но раз ты просишь то за последние годы на память приходит Чемпионат мира по футболу 2018. постройка самого большого в Европе керченского моста так на вскидку.. можно на гуглить про постройку новых самолетов, кораблей а так же космических ракет и тд.. но реально лень. ты и сам можешь.
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18.06.2020 13:52 Ответить
Есть такая украинская пословица - "Я не я и хата не моя" Ответь "не раисянин" когда оккупированный Крым Украине вернете и с Донбасса свалите?
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18.06.2020 13:56 Ответить
Мало ще КОВІДу в Україні? Тоді відкривайте, може ще якісь моторили проскочать...
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18.06.2020 13:15 Ответить
А зачем,что бы семья потроха поехала проведать его сватов Алихановых?
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18.06.2020 13:15 Ответить
Как красиво доплели Беларусь)))
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18.06.2020 13:18 Ответить
соскучились ?
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18.06.2020 13:20 Ответить
Да просто опзжопцам срочно на парад на маскву надо.
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18.06.2020 13:21 Ответить
Клоун уже готовиться бежать?
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18.06.2020 13:21 Ответить
Януковича і Пшонку прикордонники не зупинили...
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18.06.2020 17:21 Ответить
.......ну теперь ждите новой волны......или так запланировано?.....
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18.06.2020 13:22 Ответить
В ближайшее время откроются ряд пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9953
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18.06.2020 13:24 Ответить
я щось не розумію: нам звітують про зростання хворих, і в той самий час відкривають кордони з країнами, де рівень ще вище?!!
Навозні мухи, ви там зовсім з глузду з'їхали?!!
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18.06.2020 13:31 Ответить
ЗЄ-логіка! Щоб її розуміти треба бути ЗЄ-білом!
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18.06.2020 17:22 Ответить
БЕЗ ТЕСТОВ PCR НЕ ВПУСКАТЬ
АВАКОВА В ОТСТАВКУ ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО!!!
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18.06.2020 13:38 Ответить
Аваков здесь не главный. Ему этот вопрос просто неинтересен. Тут главный Зеля и его руцькочелюстная шатия
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18.06.2020 13:40 Ответить
Ну он как старший в жтом детсаду мог бы и сообразить
В ЕС въезжают только с тестами , а зелёные идиоты хотят открыть границы с инфекцией из раши и Беларуси
Аваков в отставку !!!!
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18.06.2020 13:43 Ответить
Все в рамках проводимой Зелебеней политики. Открыть границы, упростить раздачу украинских паспортов, особый статус Данбаса.
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18.06.2020 13:38 Ответить
Мордор в тройке лидеров по заразности,это вы так заботитесь? Дома гайки прикручиваете,какие мы не послушные,а сами
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18.06.2020 13:40 Ответить
Когда уже слуги смешного жанра начнут думать головой ?
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18.06.2020 13:46 Ответить
Чим думати почнуть?
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18.06.2020 17:23 Ответить
Схоже, нашому Кабмінові 40 випадків нових захворювань коронавірусом на сто тисяч населення видається показником явно малуватим.
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18.06.2020 13:58 Ответить
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера
https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Зовнішньополітичні пріоритети ЗЕбанди видно навіть на прикладі відкриття кордонів з ерефією і Білоруссю, де є велика кількість хворих.

Цілком логічно, що країни ЄС у цьому випадку не будуть відкривати для України свої кордони.
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18.06.2020 14:03 Ответить
Навіщо відкривати ці пункти, закрийте з мокшанами всі границі, буде менше проблем!!! З бульбонею нехай буде але під жорстким контролем!!!
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18.06.2020 14:05 Ответить
НАХРЕНА зелёные ****** !
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18.06.2020 14:23 Ответить
УРА!
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18.06.2020 15:09 Ответить
Ша! Шановні, в мене в липні відпустка, маю намір і в цей раз приїхати. Дуже кортить з знайомими зебілими вже через рік поспілкуватися....
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18.06.2020 18:14 Ответить
в россии в сутки 9000 с короновирусом.
с катушек слетели прихвостни московские в Украине.
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18.06.2020 18:29 Ответить
 
 