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плагиат (133) Шкарлет (297)

Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет"

Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах:

Кандидат в министры образования и науки, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах.

"На сегодня готовится независимый отчет, я высказал все свои позиции. Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет", - сказал он на заседании профильного комитета Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шкарлет подчеркнул, что в тех четырех работах, по которым его обвиняют в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования". ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет 01

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

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Топ комментарии
+29
Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверено заявляю, что никакого плагиата нет" - Цензор.НЕТ 6834
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18.06.2020 13:31
+17
Мене посміхнуло...
Ой як до корита хочеться.
Як ви зелені жаби достали.
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18.06.2020 13:28
+17
какой такой плагіат шмагіат! просто ctrl C+ ctrl V
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18.06.2020 13:28
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тачила за какие бабки куплена?
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18.06.2020 13:26 Ответить
За украденные. За свои ему покупать западло, другие воры уважать не будут.
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18.06.2020 13:29 Ответить
Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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18.06.2020 13:32 Ответить
шкарлет воровал не просто абзацы, а страницы текста - ничего не меняя... И продолжает отрицать 100% плагиат)
в общем, шкарлет - идеальный выбор для зебилов: такой же лживый и тупой как и они.
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18.06.2020 13:48 Ответить
Судя по зашкварам Шкарлет подойдёт шмаркле. Вместе в Ростов поедут.
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18.06.2020 14:12 Ответить
Ну чого ви шановні, він теж проФФесор !!!)))
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18.06.2020 13:40 Ответить
і фамілія сплагіачена?...чи то із шкарлет йохансон, чи з блендера із таким же іменем
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18.06.2020 13:50 Ответить
Це все Порошенко винен111
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18.06.2020 13:26 Ответить
Мене посміхнуло...
Ой як до корита хочеться.
Як ви зелені жаби достали.
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18.06.2020 13:28 Ответить
какой такой плагіат шмагіат! просто ctrl C+ ctrl V
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18.06.2020 13:28 Ответить
Думаєте вір розуміє, що ви написали?😂
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18.06.2020 14:34 Ответить
ну нет так нет, расходимся по домам...
...возвращаемся с "коктейлями"
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18.06.2020 13:29 Ответить
а плагиат говорит об обратном...
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18.06.2020 13:31 Ответить
Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверено заявляю, что никакого плагиата нет" - Цензор.НЕТ 6834
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18.06.2020 13:31 Ответить
воно то так, але сам "смисл" слова "ідіот" - це не те що думають99%

так що неточна цитата, тобто сам Портников не те слово написав
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18.06.2020 13:40 Ответить
Демократия непригодна, в качестве механизма управления, в странах с нищим населением, где практически отсутствует средний класс.
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18.06.2020 13:43 Ответить
Образованность просто повышать нужно
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18.06.2020 14:19 Ответить
Ничего вы не "образуете" с теми кто голосует за два кило гречки.
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18.06.2020 14:26 Ответить
А может Зинка? (с)
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18.06.2020 13:31 Ответить
та еще б ты брезнался! чмошное зесущество, чи рыг чи порохобот, приспособленец сразу видно, вылежит тому кому надо чтоб чтото себе поиметь. В даном случае аж целого министра у янелоха нализал.
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18.06.2020 13:31 Ответить
Эта тварь уже в предвкушении траншей от благодарных пересичных...не обманите его надежд, пусть хоть у него сбудутся мечты и закончится зубожиння...
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18.06.2020 13:33 Ответить
Якщо без посилань - то це точно плагіат. В цілому, це має мало значення. Просто, хіба в нього є якісь розробки про удосконалення системи освіти? Ну ректор. В Україні й серед академіків відверто недорозвинуті дебіли є, яким хіба жовтого квитка. Може він негодний, хіба на пальму лазити навчити може. Коротше, у кандидата на ту посаду мали б бути освітянські розробки, інакше то негодний кандидат.
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18.06.2020 13:35 Ответить
найкраще зробити конкурс
щоби в прямому ефірі можна було подивитись.
я навіть думав колись написати ПОП-у щоб задумався над цим.
правда йому до лампочки - Антиколорадос тисячі статей написав з надією шо "У Петра нас читают", але віз і досі там.
так що - Віват проффесор Шкарпеткін, чи як там кандидата кличуть
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18.06.2020 13:44 Ответить
Кому нужны все эти "мамой клянусь", когда есть рутинная проверка диссертации на плагиат, которую можно заказать у независимых экспертов.
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18.06.2020 13:41 Ответить
не треба вже ніяких екпертів, програма "Антіплагіат" у допомогу.. Зараз навіть дипломні роботи у вишах повинні проходити таку перевірку.
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18.06.2020 13:51 Ответить
Він сам повинен вимагати формальної і публічної експертизи. Якщо все чисто, недоброзичливці будуть в лайні, а він в білому. Але замість цього він тільки вимовляє порожні фрази.
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18.06.2020 13:59 Ответить
Саме так. Навіть списані части із своїх курсових робіт, чи тез. студ конференцій видає як плагіат. А з формулами теж саме. Тому їх дають у вигдяді рисунків
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18.06.2020 14:00 Ответить
Ну, дык. Какие будут результаты рутинной проверки у независимых экспертов он заранее знает. Поэтому не будет никакой проверки. Ну, или будет - у такого же проФФесора. Надежного проФФесора шкарлет лично выберет.
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18.06.2020 13:52 Ответить
>во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития.Источник: https://censor.net/n3202815

Вместо него, арестованы патриоты Украины: Антоненко и Кузьменко.

Всё же интересно, зелёный режим помнит ли что в Киеве очень много каштанов ?
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18.06.2020 13:41 Ответить
Он приверженец теории плоской земли. Ему верить можно )))
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18.06.2020 13:48 Ответить
тобто програма "Антіплагіат" бреше, а ригошнирь скарлєт - ні))
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18.06.2020 13:50 Ответить
Відверто, якщо взяти майже усі дисертаціїї, захищені до введення Антиплагіату, то там, взагалі цілими главами підручники чи роботи наукових керівників передруковували. Це років 5 назад почали поротися. А можливість автоматичного перекладу дає безмежні можливості плагіату. Поки що програма його не ловить. Так що фігурант нічим не відрізняєть від більшості ******** науковців, тим більше тих у кого була мета отримати той ступінь і усе.
Сумно, але це так
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18.06.2020 14:09 Ответить
погоджуюся, але не з усім.
Головне у цій ситуації те, що людина, яку спіймали на плагіаті, продовжує нахабно брехати.
І при цьому вона - майже єдиний кандидат від партії влади на посаду головного освітянина та науковця країни!
Я ще зрозумію - автоплагіат (повторення фрагментів власних статей без посилання), але так відверто "здирати" навіть не абзацами, а цілими сторінками - це вже діагноз. Воно навіть не спромоглося хоча б щось переробити..
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18.06.2020 14:25 Ответить
Погоджуюсь. Ну, сидів би собі тихенько у провінційному ВУЗі, так ні ... От і має
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18.06.2020 14:36 Ответить
ВСЕ , ТЕПЕРЬ БУДУТ ТАКИЕ УРОКИ У ШКОЛЬНИКОВ

Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет" - Цензор.НЕТ 540
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18.06.2020 13:51 Ответить
Як назвемо: "Загальний курс членограйства" чи "Теорія пісюанізма"?
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18.06.2020 13:53 Ответить
Зелене голо сування
P.S. От думаю, а як дамам
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18.06.2020 14:01 Ответить
Психічно хвора людина завжди впевнена, що вона здорова. Також синій алканавт впевнений, що він не алкаш. А тут ще і вміємо гарно розмовляти, то чому б не посперечатися і себе не виправдати?
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18.06.2020 13:55 Ответить
Закінчений риг, українофоб, злодій, брехун, плагіатор і просто гнида. Саме такі "новиєліца" підходять ЗЕчмошнікам. Отже призначать.
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18.06.2020 14:01 Ответить
ахахахаха. Заперечувати очевидне - ну точно справжній риг.
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18.06.2020 14:01 Ответить
А другие учёные в этом совсем не уверены. Как же быть? Давайте поверим будущему министру?
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18.06.2020 14:10 Ответить
Шкарлету моє подвійне ні... НІ - НІ !!!! Мало того шо воно співало дифірамби Януковощу та ПР навіть після Евромайдану, так воно ще в 2015-му лізло до влади від вже БПП ... А порохоботи, як завжди, пляді.
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18.06.2020 14:13 Ответить
Цікаве по темі міністра освіти:
Для нього "епоха бідності" закінчилася: Претендент на міністра освіти купив елітний джип за університетські гроші
https://patrioty.org.ua/politic/dlia-noho-epokha-bidnosti-zakinchylasia-pretendent-na-ministra-osvity-kupyv-elitnyi-dzhyp-za-universytetski-hroshi-332605.html
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18.06.2020 14:14 Ответить
Плаґіят - це коли "вкрав". А коли "подарували"?
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18.06.2020 14:18 Ответить
А как там ездит машина за 60 000 дол. США, купленная для себя на университетские бюджетные деньги ? Шкарлет, крыса ты регионовская, когда сядешь на зону , тебя за то, что крысятничаешь у других зеков, эти зеки опустят, а потом проткнут чем -нибудь острым....Стыдно воровать, Шкарлет....
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18.06.2020 14:18 Ответить
сейчас все поголовно списывают (инет, много ненужной инфы сверху), как и раньше плагиатят (академсообщество разрешает- боятся неизбежного кадрового голодомора).
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18.06.2020 14:20 Ответить
Есть понятие плагиата, а есть - источникки, с обязательной на них ссылкой
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18.06.2020 14:28 Ответить
У штиблета - признаки явного плагиата (ворованной интеллектуальной собственности), который он выдаёт за результаты своего безмозглого труда
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18.06.2020 14:29 Ответить
И по хорошему в приличных научных сообществах и цивилизованных странах - ученому совету допустившему на защиту такую диссертацию грозили бы неизбежные кранты (роспуск), спожизненным анулипованием ученых степеней всех его членов )))
Но только не в неосовковой УССР
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18.06.2020 14:31 Ответить
по сути его обвинять смысла нет,
он и правду не плагиатор,
ему эту муйню за деньги написали, а он просто
у зегниды в товарищах
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18.06.2020 14:46 Ответить
Треба в його універі прошерстить благодійний фонд
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18.06.2020 15:14 Ответить
Кандидат в министры образования
проФФесор Шкарпет(не путать с Говнюковичем)

о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет"
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18.06.2020 15:48 Ответить
А мусив казати, що це в нього списано усе! А розбіжності у часі-просторі то фігня з погляду квантової теорії...
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18.06.2020 17:14 Ответить
а в бпп як він попав?
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18.06.2020 16:36 Ответить
кандидатські роботи з гуманітарних наук це повний треш. яка там нахер наука. йому максимум віника можна довірити. економісти херові
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18.06.2020 17:57 Ответить
 
 