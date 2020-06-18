Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет"
Кандидат в министры образования и науки, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах.
"На сегодня готовится независимый отчет, я высказал все свои позиции. Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет", - сказал он на заседании профильного комитета Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Шкарлет подчеркнул, что в тех четырех работах, по которым его обвиняют в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
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в общем, шкарлет - идеальный выбор для зебилов: такой же лживый и тупой как и они.
Ой як до корита хочеться.
Як ви зелені жаби достали.
...возвращаемся с "коктейлями"
так що неточна цитата, тобто сам Портников не те слово написав
щоби в прямому ефірі можна було подивитись.
я навіть думав колись написати ПОП-у щоб задумався над цим.
правда йому до лампочки - Антиколорадос тисячі статей написав з надією шо "У Петра нас читают", але віз і досі там.
так що - Віват проффесор Шкарпеткін, чи як там кандидата кличуть
Вместо него, арестованы патриоты Украины: Антоненко и Кузьменко.
Всё же интересно, зелёный режим помнит ли что в Киеве очень много каштанов ?
Сумно, але це так
Головне у цій ситуації те, що людина, яку спіймали на плагіаті, продовжує нахабно брехати.
І при цьому вона - майже єдиний кандидат від партії влади на посаду головного освітянина та науковця країни!
Я ще зрозумію - автоплагіат (повторення фрагментів власних статей без посилання), але так відверто "здирати" навіть не абзацами, а цілими сторінками - це вже діагноз. Воно навіть не спромоглося хоча б щось переробити..
P.S. От думаю, а як дамам
Для нього "епоха бідності" закінчилася: Претендент на міністра освіти купив елітний джип за університетські гроші
https://patrioty.org.ua/politic/dlia-noho-epokha-bidnosti-zakinchylasia-pretendent-na-ministra-osvity-kupyv-elitnyi-dzhyp-za-universytetski-hroshi-332605.html
Но только не в неосовковой УССР
он и правду не плагиатор,
ему эту муйню за деньги написали, а он просто
у зегниды в товарищах
проФФесор Шкарпет(не путать с Говнюковичем)
о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет"