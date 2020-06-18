Кандидат в министры образования Шкарлет о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет"

Кандидат в министры образования и науки, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет отрицает наличие плагиата в своих работах.

"На сегодня готовится независимый отчет, я высказал все свои позиции. Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет", - сказал он на заседании профильного комитета Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Шкарлет подчеркнул, что в тех четырех работах, по которым его обвиняют в плагиате, никаких нарушений с его стороны нет.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.