Выборы в Беларуси: Конкурента Лукашенко Бабарико задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыск

Банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержали и доставили на допрос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".

Бабарико и его сына допрашивают в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов в "Белгазпромбанке", который он возглавлял на протяжении 20 лет.

В твиттере банкир написал, что их адвокатов не пустили, сославшись на то, что в здании проходят учения.

Также сообщается, что в доме Бабарико под Минском проходит обыск.

Бабарико покинул пост главы банка ради предвыборной кампании. Уже после того, как он объявил о намерении баллотироваться, комитет госконтроля Беларуси завел уголовное дело. По версии следствия, на базе банка создали преступную группу, которая выводила деньги за рубеж.

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11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка" и в компаниях-клиентах прошли обыски.

По этому делу задержаны 15 человек. Несколько из них входят в ближайшее окружение Бабарико, в том числе Светлана Купреева, которая никогда не работала ни в"Белгазпромбанке", ни в других компаниях, фигурирующих в деле. Ее называют близкой подругой семьи Бабарико.