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Новости Репрессии в Беларуси
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Выборы в Беларуси: Конкурента Лукашенко Бабарико задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыск

Выборы в Беларуси: Конкурента Лукашенко Бабарико задержали и доставили на допрос. В его доме проходит обыск

Банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, задержали и доставили на допрос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь".

Бабарико и его сына допрашивают в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов в "Белгазпромбанке", который он возглавлял на протяжении 20 лет.

В твиттере банкир написал, что их адвокатов не пустили, сославшись на то, что в здании проходят учения.

Также сообщается, что в доме Бабарико под Минском проходит обыск.

Бабарико покинул пост главы банка ради предвыборной кампании. Уже после того, как он объявил о намерении баллотироваться, комитет госконтроля Беларуси завел уголовное дело. По версии следствия, на базе банка создали преступную группу, которая выводила деньги за рубеж.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Беларусы собирали подписи за альтернативных кандидатов в президенты: милиция задерживала людей. ФОТО

11 июня в головном офисе "Белгазпромбанка" и в компаниях-клиентах прошли обыски.

По этому делу задержаны 15 человек. Несколько из них входят в ближайшее окружение Бабарико, в том числе Светлана Купреева, которая никогда не работала ни в"Белгазпромбанке", ни в других компаниях, фигурирующих в деле. Ее называют близкой подругой семьи Бабарико.
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Топ комментарии
+12
совкохохлам.
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18.06.2020 14:01
+11
выборы лукашенка на выборах лукашенко должны пройти без сюрпризов.
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18.06.2020 14:08
+5
Та я фигею с этих коментов с дифирамбами диктатору. Савушкинские тролли из беларусов
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18.06.2020 14:15
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совсем как в Украине и России
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18.06.2020 13:54 Ответить
можно делать ставки, что при обыске найдут, наркотики, дп, оружие, еще что то
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18.06.2020 13:58 Ответить
В Украине установлен имущественный ценз для кандидавта в президенты. Преодолеть его может только олигарх или ставленник олигархов.
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18.06.2020 13:59 Ответить
До речі, укр-ям Лукашенко подобається. Справній т.зказать госпідарник
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18.06.2020 13:59 Ответить
совкохохлам.
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18.06.2020 14:01 Ответить
Это путинский казачек. Потому еге решили от греха подальше скрыть. Наверное, надолго. Молодец, бацька.
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18.06.2020 14:00 Ответить
Да и 3 млрд зеленых от белгазпромбанка Луке не повредят. Молодец.
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18.06.2020 14:01 Ответить
Какой молодец? Ты ипанулсо? Он же на всех оппозиционных кондидатов, которые имели вес, уголовное дело пришил. Под угрозами жизни и жизни своих детей, активисты уходят из предвыборных штабов, отказываются собирать подписи. Какой молодец? Алло?
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18.06.2020 14:42 Ответить
Я про конкретный случай. Он рубает путинистов. Возможно он рубает и тех, кого не следовало бы. Но по пункту 1 - молодец.
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18.06.2020 14:46 Ответить
С каких пор Бабарико путинист? Что ты несёшь? Бабарико даже политикой не занимался! О нём никто ничего в Беларуси особо не знал. Лука маму родную в психушке закрыл бы, если бы та захотела стать президентом. Никому он не отдаст власть в стране, никому.
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18.06.2020 14:56 Ответить
Так зеленский тоже политикой не занимался, и тоже вроде был "своим". И вот результат. Так что не стоит судить по тому, что сверху. Все интересное спрятано от глаз людских.
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18.06.2020 14:58 Ответить
про главзебила это точно.в политике не был.высмеивал кацапню.даже янека пытался высмеивать но тот ему быстро рога обломал.
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18.06.2020 19:12 Ответить
Белгазпромбанк и не разу не путинист?
Я ни в коем случае не оправдываю методы Луки, но предвыборная программа Бабарико мне реально лайт версию Зеленского напоминает... А если ещё вспомнить его старые выссказавания о единой с Москвой валюте...
Нереальный для Беларуси ажиотаж вокруг привычных "выборов" мения лично напрягает... Сомневаюсь, что россия тут не причем....
Никогда не голосовал за Луку, но теперь после его конкретных шагов подальше от россии, реально не знаю...
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18.06.2020 18:35 Ответить
Ты можешь голосовать хоть за чёрта лысого - гармошкина всё равно нарисует лукашу 73-77% на выборах. Подальше от росии не получится, никак. У нас нет ни газа, ни нефти, а страна живет за счёт российских энергоресурсов и экспорта товаров в россию. В европе наша молочка нафик не нужна, как и тракторы и мазы. Если закроют российские рынки сбыта, а цены на нефть взвинтят для РБ, то лука на коленях приползет к путину мириться и россия окажется так близко к тебе, что ты на следующий день станешь гражданином Российской Федерации.
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18.06.2020 19:27 Ответить
Ой, да слышал я неоднократно от рашистов эту мантру. Частично её разделяю, однако нефть начали покупать в Америке по нормальной цене, а не по "братской"... В любом случае выход нужно искать.
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18.06.2020 19:42 Ответить
Если задел - извини. Этот тип вполне заслуживает того, чтобы его прибрали. А вот с остальным - тут вопрос другой.
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18.06.2020 14:50 Ответить
выборы лукашенка на выборах лукашенко должны пройти без сюрпризов.
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18.06.2020 14:08 Ответить
Единственный вменяемый коммент на ветке пока что )))
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18.06.2020 14:11 Ответить
Та я фигею с этих коментов с дифирамбами диктатору. Савушкинские тролли из беларусов
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18.06.2020 14:15 Ответить
Скорее так: пишущие (судя по комментам)-норовят себя представить как люди, осводившиеся от совка. Но казаться и быть малость разные вещи.
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18.06.2020 15:05 Ответить
два валянка-пара ))
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18.06.2020 15:12 Ответить
Для Украины выгодно, что бы победил Лукашенко, а не росиянский ставленик. У нас слишком протяженная граница с Беларусью.
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18.06.2020 14:50 Ответить
......а кто тебе сказал, что Бабарико росиянский ставленик?....
......а Лукашенко чей ставленник?......
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18.06.2020 15:09 Ответить
Исходя из информации которой именно вы обладаете: На сколько (в процентах) Лука удовлетворяет РФ, во всех сферах отношений? Насколько ему доверяют и т.п.
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18.06.2020 15:34 Ответить
....на 100500%..... ибо он ставленник Кремля с 1994г. и все главные рычаги управления ИМ находятся до сих пор в кремле....и только..... опустить ЕГО (поставить на колени и делать то что скажут) кремль может за неделю.....достаточно закрыть российский рынок для белорусского "хлама" и больше не давать в долг.....
.....со всеми остальными "цивилизациями" он уже давно обосрался.....
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18.06.2020 15:43 Ответить
спасибо
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18.06.2020 16:05 Ответить
Лукашенко не допустить Бабарико,Тихановську на вибори..

а максимум Цепкало і ще кілька маловідомих без рейтингу..
Йому нікуди діватись з максимум 20-ма відсотками рейтингу і великим антирейтингом(хоч до антирейтингу Порошенко і не дотягує)

оптимальний варіант для Лукашенко -чоловік 8- 10-ть з рейтингами до 15 відсотків..А ще НАЙІМОВІРНІШЕ на другий тур він затвердить когось на кого має компромат(найімовірніше "голубизну")т.Щоб "засвітити"...

Не 2-3,а 8-10 ,бо менше ризиковано
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18.06.2020 18:12 Ответить
главное семейку с прихвостнями выгнать, а кто там будет пока не столь важно
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18.06.2020 20:47 Ответить
Нет. Очень важно.
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18.06.2020 22:12 Ответить
Бабарико соросятіна, мабуть. Як Пашінян...
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18.06.2020 17:24 Ответить
...."говори ещё, твоё мнение очень важно для нас....мы таких очень пристально изучаем и потом помогаем".... .....
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18.06.2020 17:32 Ответить
Рублямє?
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18.06.2020 17:49 Ответить
......так, але больш леками и працэдурами.....
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18.06.2020 17:53 Ответить
Уточнимо..Соросятина- це "рангом" трішки нижче..

Гочаруки,Ясько,Юрчишини - ось "рівень" соросятини...

Навіть Супрун -це вже "креатура не "фізичної особи " Сороса..
Пашинян,Бабарико,Яценюк ,це ще рівень вище
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18.06.2020 18:05 Ответить
невідомо.. що гірше для Білорусі...

Диктатор,що "косить" під патріота,але БЕЗ жодної перспективи на ще кілька років чи

директор якогось філіалу "Газпрому"(чи що "російська креатура" -це дасться чути згодом)...

Білорусам самим обирати..Що краще чи гірше для України їх і не повинно обходити..
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18.06.2020 18:01 Ответить
скажем так банкир не лучшая кандидатура на пост президента.уже проверено перепроверено.
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18.06.2020 19:08 Ответить
Посол Израиля назвал белорусских политзаключенных уголовниками
https://news.21.by/politics/2014/02/12/880240.html
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18.06.2020 21:56 Ответить
Украинцы. Нас пытаются обманывать. Надо понимать суть.
В Беларуси нет оппозиции. В Беларуси есть люди, которым не удалось раздерибанить Беларусь. Но они все еще надеются и действуют.
Мы все знаем, что Украину раздерибанила бывшая компартийная и комсомольская номенклатура СССР. И знаем что из этого получилось. Мы знаем морды олигархов, которые в результате всем управляют. Эта бывшая номенклатура в Украине накрала у народа и скупает дворцы в Испании, Италии, на островах. И смеются над простым народом, продолжая и дальше его обкрадывать.

Беларусская номенклатура хотела сделать то же, но Лукашенко не допустил этого.
Они завидуют таким же украинским и все же надеются дорваться до власти и все раздерибанить.
Народ, подумайте. В Беларуси номенклатура хотела дерибанить, но Лукашенко не позволил. Ну и как вы думаете, что они подумали, что, ну раз так, то займемся чем-то чем нам позволяют? И что забыли о своих желаниях дерибана? Конечно нет.
Они до сих пор надеются и для этого каждый раз рвутся к власти, спекулируя на разных лозунгах. И конечно подворовывают где только могут. На днях арестовали главного "оппозиционера" - бывшего главу банка и еще 15 человек из этого банка. По данным, тоже как из Привата, выводили деньги вкладчиков в офшоры.
Народ не допустим, чтобы нам внушили сочувствовать им. Это не те люди, чтобы им сочувствовать.
Успехов Беларуси и Лукашенко. Живе Беларусь.
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18.06.2020 22:00 Ответить
Пожалуйста, авторы статьи, не вводите так нагло в спам те комментарии, что вам не нравятся. То что вы делаете это лицо "оппозиции". От них никакой свободы слова.
На "оппозиционном" сайте Хартия жесткая цензура. Там никогда не выводит комментарии, которые хотя бы нейтрально относятся к Лукашенко. Там следят, чтобы было единогласие против Лукашенко. Даже это подтверждает, что "оппозиции" придя к власти, организуют действительно диктатуру. Поэтому правильно, как Лукашенко с "оппозицией" обращается. Демократия должна себя защищать.
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18.06.2020 22:09 Ответить
 
 