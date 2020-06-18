Трамп "ворчал и жаловался" на санкции против РФ, - Болтон в мемуарах
Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что Трамп в частном порядке жаловался на санкции против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отрывках книги Болтона "Комната, где это произошло", которые публикует CNN.
"Болтон утверждает, что Трамп в частном порядке "длительное время ворчал и жаловался" на санкции и другие карательные меры против России, несмотря на то, что публично их поддерживал", - говорится в материале.
Как заявляет экс-советник Трампа, после того, как США объявили о первом раунде санкций против России за отравление бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп хотел отменить это решение, поскольку, по его мнению, оно было слишком жестким в отношении президента РФ Владимира Путина.
"Трамп приказал (госсекретарю США. - Ред.) Помпео позвонить (главе МИД РФ. - Ред.) Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции", - пишет Болтон и добавляет, что ему неизвестно, последовал ли такой разговор.
Болтон также утверждает, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.
По мнению экс-советника главы Белого дома, все это свидетельствует, насколько Трампу "было трудно отделить личное отношение от официальных отношений".
Ранее издание The New York Times сообщило, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника в предстоящей в этом году президентской гонке Джо Байдена.
В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.
Пожалуйста, подождите...
Или (что скорей) целая совокупность методов и мероприятий. И кнут, и пряник.
но мне он нравится - люблю смотреть как опускают мудрил.
даже Ким и то обосрал этого накрашенного дедульку.
не говоря о том как Иран уложил беспилотник стоимостью четверть миллиарда, а также нехило обстрелял ракетами базу в Ираке.
ну а то что Путин смачно макает старичка в сортир - просто песня. х.з., но походу таки в КГБ кто-то получил премию и звание внеочередное
У молодухи Путина разница с Трампом - 6 лет.
но сушенный кусок мумии - дедушка, а Путин типо - молодой лидер.
так что оба кекса(Крыса и Донни) - своенравны по своему
ну и второе - я материться(в текстах) не люблю.
Путину кстати как-то пофиг шо и как я тут напишу на него. Ну да, Крыса, Окурок и прочее, но ему тупо побоку, как вот и тебе - как и с какой буквы ты написал кличку этого террориста.
значення має лиш те, як сприймати *****
***** - не матюк, ***** - його сутність, його репутація і його доля...
***** не варто недооцінювати, але й переоцінювати владіміра ***** не треба...
а "х.йлом" может быть кто-угодно, от дядь Васи программиста, до теть Степы, мусорщицы.
будь поболее грамотным, только и всего.
и да - Путин ублюдок, но я когда пишу, то матов не использую. и так все нормальные знают что он красножопая падаль совковая
особливо якщо ********** титул використовувати у контексті
дтєрєц, колись вже казав: «Капиталистьі продадут нам веревку, на которой мьі их повесим».
Трамп саме з оцих...
ибо обеспеченный чел со столькими "скелетами в шкафу" - никогда бы не подумал о том шоб откалатать 5 лет, 4, а потом бегать вна суды.
хотя, может там психиатры не проверяют кандидатов, как и у нас
Дарма Зе наїхав на Байдена... Той має цілком реальні шанси виграти! Навіщо було влазити у передвиборчу боротьбу в найсильнішій країні світу???
а хто підтримував Байдена, чи хіларі, 3 роки тому?
чо, забув? такий срач був шо аж на Дерибасівській було чутно
оце реально зашквар був, і "демократи" це згадають
я те не обязан щас шерстить новости кто как и почему тянул мазу за жену Клинтона. и Трамп это запомнил. я кстати знал что он выиграет, но наши как всегда обосрались