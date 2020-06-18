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Трамп "ворчал и жаловался" на санкции против РФ, - Болтон в мемуарах

Трамп

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что Трамп в частном порядке жаловался на санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отрывках книги Болтона "Комната, где это произошло", которые публикует CNN.

"Болтон утверждает, что Трамп в частном порядке "длительное время ворчал и жаловался" на санкции и другие карательные меры против России, несмотря на то, что публично их поддерживал", - говорится в материале.

Как заявляет экс-советник Трампа, после того, как США объявили о первом раунде санкций против России за отравление бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп хотел отменить это решение, поскольку, по его мнению, оно было слишком жестким в отношении президента РФ Владимира Путина.

"Трамп приказал (госсекретарю США. - Ред.) Помпео позвонить (главе МИД РФ. - Ред.) Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции", - пишет Болтон и добавляет, что ему неизвестно, последовал ли такой разговор.

Читайте также: Трамп о мемуарах Болтона: "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака"

Болтон также утверждает, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.

По мнению экс-советника главы Белого дома, все это свидетельствует, насколько Трампу "было трудно отделить личное отношение от официальных отношений".

Ранее издание The New York Times сообщило, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника в предстоящей в этом году президентской гонке Джо Байдена.

Читайте также: Трамп пригрозил Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.
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Топ комментарии
+27
Трамп был и есть кацапский агент, которого усмирили американские спецслужбы.
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18.06.2020 13:53
+20
_Не усмирили. Гадит изо всех сил. США ещё долго расхлёбывать за этим ублюдком. А путлеру оно нужно чтобы заблокировать помощь Украине и саботировать быстрый ответ войск США на вторжение в Балтику. Ещё развалить НАТО изнутри.
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18.06.2020 13:56
+6
да.. кстати, рыжее же подумывает еще о том, чтобы НАТО упразднить за ненадобностью...
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18.06.2020 14:01
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Трамп был и есть кацапский агент, которого усмирили американские спецслужбы.
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18.06.2020 13:53 Ответить
_Не усмирили. Гадит изо всех сил. США ещё долго расхлёбывать за этим ублюдком. А путлеру оно нужно чтобы заблокировать помощь Украине и саботировать быстрый ответ войск США на вторжение в Балтику. Ещё развалить НАТО изнутри.
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18.06.2020 13:56 Ответить
да.. кстати, рыжее же подумывает еще о том, чтобы НАТО упразднить за ненадобностью...
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18.06.2020 14:01 Ответить
Не успеет уже. Выборы ему не выиграть
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18.06.2020 14:04 Ответить
похоже на то, что до осени оно не успеет выплыть на твердое дно и догнать Байдена
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18.06.2020 14:11 Ответить
_Именно. И это ещё не все поставленные ему кремлём задачи, уверен. В целом все они направлены на ослабление и дезинтеграцию как Запада в целом, так и распада стран Запада на фрагменты.
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18.06.2020 14:07 Ответить
вот если бы еще спецслужбы США нарыли пруфы, что ФСБ крепко держит его за рыжие яйца, то тогда было бы что предъявить прокурорам в суде Трампу после его каденции
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18.06.2020 14:13 Ответить
Скаже больше, в США только антифа и Сорос против России. Все остальные - кацапские агенты. Ну ещё ЛГБТ-комьюнити против России. Так и есть. США наводнили маскалики.
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18.06.2020 14:45 Ответить
А кто делает антикацапские санкции? например проотив северного потока?
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18.06.2020 15:56 Ответить
это продолжается компания по сливанию Трампа.. раньше военной элитой, теперь и уважаемыми республиканцами, скоро не останется никого, кто бы еще не вытер ноги об Трампа или не бросил бы в него камень
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18.06.2020 13:54 Ответить
Надеюсь остаток жизни оно проведёт в тюрьме США.
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18.06.2020 13:56 Ответить
опять-таки, если будет за что посадить, статьи - пруфы, импичмент это не уголовное деяние
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18.06.2020 13:59 Ответить
Трампа выберут на второй срок. Это украинцы верят в сказки Зебила, пропаганду демократов, ЛГБТ-пропаганду, сказки Шария и прочую чепуху. А в США выберут Трампа.
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18.06.2020 14:47 Ответить
Так вестимо же! Оно ведь агент путлера и есть. А вы как себе думали?
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18.06.2020 13:54 Ответить
Не треба було сцяти на майоршу КДБ в готелі мацкви. Золотий дощ - то золота ціна для США.
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18.06.2020 14:10 Ответить
_Не... там что-то должно быть гораздо серьёзнее, что-то убойное, железобетонное. Педофелия, например. Или кровью повязали. Или замазали в грязных деньгах от наркоты.
Или (что скорей) целая совокупность методов и мероприятий. И кнут, и пряник.
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18.06.2020 14:14 Ответить
Как вариант - пьяная оргия тоже может заставить полюбить расеюшку. Но держат за помидоры крепко. В первый раз у меня возникло подозрение, когда Трамп сразу начал наезжать на Иран и цены на нефть поползли вверх. И это после того как Обама всеми силами старался их снижать. Нелогично это было.
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18.06.2020 15:51 Ответить
обосрался рыжий клоун по-полной. если не переизберут, то тыщи исков получит за вирус.
но мне он нравится - люблю смотреть как опускают мудрил.
даже Ким и то обосрал этого накрашенного дедульку.
не говоря о том как Иран уложил беспилотник стоимостью четверть миллиарда, а также нехило обстрелял ракетами базу в Ираке.
ну а то что Путин смачно макает старичка в сортир - просто песня. х.з., но походу таки в КГБ кто-то получил премию и звание внеочередное
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18.06.2020 13:55 Ответить
«Путин смачно макает старичка в сортир »

У молодухи Путина разница с Трампом - 6 лет.
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18.06.2020 13:57 Ответить
так и с Лениным поболее разница.
но сушенный кусок мумии - дедушка, а Путин типо - молодой лидер.
так что оба кекса(Крыса и Донни) - своенравны по своему
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18.06.2020 14:01 Ответить
а хто такий путєн? це той, що *****?
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18.06.2020 14:03 Ответить
собственная кличка - с заглавной пишется, кстати.
ну и второе - я материться(в текстах) не люблю.
Путину кстати как-то пофиг шо и как я тут напишу на него. Ну да, Крыса, Окурок и прочее, но ему тупо побоку, как вот и тебе - как и с какой буквы ты написал кличку этого террориста.
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18.06.2020 14:09 Ответить
немає значення, що там відчуває *****...
значення має лиш те, як сприймати *****
***** - не матюк, ***** - його сутність, його репутація і його доля...
***** не варто недооцінювати, але й переоцінювати владіміра ***** не треба...
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18.06.2020 14:24 Ответить
я же сказал шо кличка - с заглавной.

а "х.йлом" может быть кто-угодно, от дядь Васи программиста, до теть Степы, мусорщицы.
будь поболее грамотным, только и всего.
и да - Путин ублюдок, но я когда пишу, то матов не использую. и так все нормальные знают что он красножопая падаль совковая
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18.06.2020 14:30 Ответить
правила граматики не стосуються *****
особливо якщо ********** титул використовувати у контексті
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18.06.2020 14:37 Ответить
это похоже на то как сливали Никсона в 70-х
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18.06.2020 13:55 Ответить
Один підтєрєц, колись вже казав: «Капиталистьі продадут нам веревку, на которой мьі их повесим».
Трамп саме з оцих...
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18.06.2020 13:55 Ответить
там компромат походу
ибо обеспеченный чел со столькими "скелетами в шкафу" - никогда бы не подумал о том шоб откалатать 5 лет, 4, а потом бегать вна суды.
хотя, может там психиатры не проверяют кандидатов, как и у нас
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18.06.2020 14:03 Ответить
Так может он ворчал, потому что они слишком мягкие?
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18.06.2020 14:00 Ответить
та давно вже відомо, що Трампа міцно тримає за бєйци фсб
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18.06.2020 14:01 Ответить
Навіть до публікації цієї книги Байден випереджав Трампа в опитуваннях більш, ніж на 10%. І плівки Деркача в Америці тупо пройшли непоміченими... Зараз відрив мабуть ще й виросте!

Дарма Зе наїхав на Байдена... Той має цілком реальні шанси виграти! Навіщо було влазити у передвиборчу боротьбу в найсильнішій країні світу???
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18.06.2020 14:02 Ответить
Вон ж - це ЗЕ, дурне що тапок.
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18.06.2020 14:04 Ответить
та ну?
а хто підтримував Байдена, чи хіларі, 3 роки тому?
чо, забув? такий срач був шо аж на Дерибасівській було чутно
оце реально зашквар був, і "демократи" це згадають
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18.06.2020 14:06 Ответить
А кто поддерживал? Расскажи
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18.06.2020 14:11 Ответить
ты читаешь тут новости 5 лет хотя бы?
я те не обязан щас шерстить новости кто как и почему тянул мазу за жену Клинтона. и Трамп это запомнил. я кстати знал что он выиграет, но наши как всегда обосрались
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18.06.2020 14:18 Ответить
Ну от нікому не треба нікого в США підтримувати, а дотримуватися нейтралітету! Але досвід папєрєдніков зелених нічому не навчив...
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18.06.2020 14:29 Ответить
А как он влез, что сказал?
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18.06.2020 15:32 Ответить
Та так, нічого, просто хоче справу розслідувати проти кандидата в президенти США з дуже високим рейтингом...
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18.06.2020 15:35 Ответить
Хоче - это твое предположение, а в каких его словах это выразилось?
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18.06.2020 15:52 Ответить
Не словом, а ділом! (с)
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18.06.2020 15:57 Ответить
Ну а дела, какие?
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18.06.2020 16:01 Ответить
По плівках Деркача, нє?
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18.06.2020 16:05 Ответить
Деркач от Зеленского получал задания, не из Москвы?
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18.06.2020 16:15 Ответить
Хто зна того Деркача... В 2005 він був другом Луценка по Соцпартії, в 2010 він був за Яника, в 2014 за Пороха, а уже в 2019 агітував за Зе... Бігус про його співпрацю зі слугами народу непогану передачу замутив, до речі!
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18.06.2020 16:17 Ответить
Я думаю, Зе как раз не хочет влезать в эти дела потому что здесь легко совершить непоправимую ошибку.
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18.06.2020 16:00 Ответить
Хорошо его х...уйло в свое время по московских проститутках повозил. Там на целый полнометражный фильм про этого клоуна кегебешный опарыш материал отснял.
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18.06.2020 14:03 Ответить
Ви реально думаєте що якісь ці фільми загроза для Трампа, я думаю що більша загроза що він брав участь в відмиванні грошей російської мафії і ще вкрав гроші благодійного фонду, хоча за фонд він там вроді штраф заплатив а от за ухилення від податків в крупному розмірі в Штатах тюрьма світить причому епізоди сумуються...
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18.06.2020 15:53 Ответить
Не вийшло і там з бариги президента.
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18.06.2020 14:10 Ответить
"барыга" это понятие не к Трампу и не к Петру Алексеевичу.
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18.06.2020 14:19 Ответить
Удивляет американский народ, на физиономии трампа написано дебил, такие же украинские дебилы выбрали мессию скомороха.
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18.06.2020 15:16 Ответить
Видимо у кремля есть компромат на Трампа, теперь они его шантажируют и хотят его переизбрания, чтобы продолжить. Небось тёлку ему подсунули и на камеру сняли, когда в Москве бывал ещё до президентства.
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18.06.2020 15:30 Ответить
Трамп это хаос и бардак. Он уволил дестятки сотрудников администрации и правительства за малейшее несогласие с его идиотскими идеями и выходками. Итог: Рыжий клоун настолько надоел, что республиканцы в т.ч. из админ-и Трампа и Буша создали группу - Республиканцы за Байдена
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18.06.2020 15:48 Ответить
потому и выбрали у нас этого зелёного зебила... всё было спланировано трампом путиным
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18.06.2020 21:17 Ответить
Трамп очень результативный президент. Самые жесткие санкции против рф приняты при нем.
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19.06.2020 05:40 Ответить
 
 