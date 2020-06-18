Трамп "ворчал и жаловался" на санкции против РФ, - Болтон в мемуарах

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что Трамп в частном порядке жаловался на санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отрывках книги Болтона "Комната, где это произошло", которые публикует CNN.

"Болтон утверждает, что Трамп в частном порядке "длительное время ворчал и жаловался" на санкции и другие карательные меры против России, несмотря на то, что публично их поддерживал", - говорится в материале.

Как заявляет экс-советник Трампа, после того, как США объявили о первом раунде санкций против России за отравление бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, Трамп хотел отменить это решение, поскольку, по его мнению, оно было слишком жестким в отношении президента РФ Владимира Путина.

"Трамп приказал (госсекретарю США. - Ред.) Помпео позвонить (главе МИД РФ. - Ред.) Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции", - пишет Болтон и добавляет, что ему неизвестно, последовал ли такой разговор.

Читайте также: Трамп о мемуарах Болтона: "Состоят из лжи и фальшивых историй обозленного скучного дурака"

Болтон также утверждает, что Трамп не дал выпустить заявление с критикой России по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.

По мнению экс-советника главы Белого дома, все это свидетельствует, насколько Трампу "было трудно отделить личное отношение от официальных отношений".

Ранее издание The New York Times сообщило, что Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на своего соперника в предстоящей в этом году президентской гонке Джо Байдена.

Читайте также: Трамп пригрозил Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.