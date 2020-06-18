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пошлина (371) дизтопливо (66)

Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится социальная напряженность в обществе, - "Всеукраинский аграрный форум"

Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится социальная напряженность в обществе, -

Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа приведет к повышению цен на продукты питания и росту инфляции.

Об этом говорится в обращении ОО "Всеукраинский аграрный форум" к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Увеличение стоимости дизельного топлива и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цен на продукты питания, транспортные перевозки, себестоимость других товаров широкого потребления. Первыми на себе последствия таких действий ощутят аграрии: в случае принятия решения, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас", - отмечается в обращении.

В организации также отметили, что следствием введения пошлины на дизтопливо станет подорожание себестоимости выращенной аграриями сельхозпродукции, уменьшение рентабельности и, как результат, - падение конкурентоспособности на мировых рынках. По их оценкам, в случае внедрения пошлины дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти на 1,9-3,0 млрд грн.

Кроме того, аграрии обратили внимание, что подорожание дизтоплива приведет к увеличению расходов не только аграриев, но и всех без исключения отраслей экономики, из-за увеличения стоимости перевозки продукции.

"Введение специальной пошлины на дизтопливо и сжиженный газ обострит социальную напряженность, ведь цены на топливо на АЗС для конечных потребителей начнут стремительно расти", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.

В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев отметил, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.
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Топ комментарии
+11
Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится социальная напряженность в обществе, - "Всеукраинский аграрный форум" - Цензор.НЕТ 4412
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18.06.2020 13:59
+8
Зебілам слава!
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18.06.2020 14:00
+7
Кирилл Данильченко

Бородатая бабушка мелет медленно, но верно. И давление на НБУ, и спам правками, и попытки вернуть любимый банк, так что пришлось принимать отдельный закон, а теперь еще и многомесячная эпопея по поводу заградительной пошлины на топляк. Игорь свет Валерьевич требует ушатать 8.5% заграждения, мотивируя, через «Плюсы», что это бизнес агрессора. Интересно получается - киловатты через Беларусь и РФ хорошо, а нефть и продукты из нее плохо.

Хотя не высшая математика почему - у Коломойского единственный работающий НПЗ, полторы тысячи заправочных станций в единой сети и добрая половина мощностей по перевалке топлива у группы «Приват». Закрой импорт и он монополист со всеми вытекающими. «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» требуют сразу ввести 8.5%, а до 2024 года аж 25 %.

Межведомственная комиссия по торговле и министр экономики Петрашко брыкаются потому что не сильно хотят отвечать за рост цен, дефицит и падение логистики. Тем более, что и так ясно, что без беларусов и поставок из стран Балтии Кременчугский НПЗ не вытянет - там годами то небольшой рост, то падение производства. А значит, будет рост цен - специалисты оценивают от 2 до 5 гривен в течении года на каждом литре. Ударит по аграриям, по железной дороге и даже по армии. Но так даже лучше - можно ковырять всех причастных через медиа холдинг, а прибыли - 40-60 млн. долларов в год класть на карман.

А Петрашки пусть разгребают дыры и кассовые разрывы. Налоги Игорь Валерьевич платит неохотно и о пошлинах с акцизами импортеров пусть думает лошадь, у нее голова большая. Потом можно с ним судиться годами и получить хер с маслом - та же Укрнафта лидер по неуплате налогов.

Что меня удивляет во всем этом движении, как легко от Роттердамских барыг пациент прыгает к стратегически важному импорту энергии из РФ, сам закупает у россиян уголь, и тут же клеймит на «Плюсах» топливо. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея простая - я всех имею.
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18.06.2020 13:53
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Кирилл Данильченко

Бородатая бабушка мелет медленно, но верно. И давление на НБУ, и спам правками, и попытки вернуть любимый банк, так что пришлось принимать отдельный закон, а теперь еще и многомесячная эпопея по поводу заградительной пошлины на топляк. Игорь свет Валерьевич требует ушатать 8.5% заграждения, мотивируя, через «Плюсы», что это бизнес агрессора. Интересно получается - киловатты через Беларусь и РФ хорошо, а нефть и продукты из нее плохо.

Хотя не высшая математика почему - у Коломойского единственный работающий НПЗ, полторы тысячи заправочных станций в единой сети и добрая половина мощностей по перевалке топлива у группы «Приват». Закрой импорт и он монополист со всеми вытекающими. «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» требуют сразу ввести 8.5%, а до 2024 года аж 25 %.

Межведомственная комиссия по торговле и министр экономики Петрашко брыкаются потому что не сильно хотят отвечать за рост цен, дефицит и падение логистики. Тем более, что и так ясно, что без беларусов и поставок из стран Балтии Кременчугский НПЗ не вытянет - там годами то небольшой рост, то падение производства. А значит, будет рост цен - специалисты оценивают от 2 до 5 гривен в течении года на каждом литре. Ударит по аграриям, по железной дороге и даже по армии. Но так даже лучше - можно ковырять всех причастных через медиа холдинг, а прибыли - 40-60 млн. долларов в год класть на карман.

А Петрашки пусть разгребают дыры и кассовые разрывы. Налоги Игорь Валерьевич платит неохотно и о пошлинах с акцизами импортеров пусть думает лошадь, у нее голова большая. Потом можно с ним судиться годами и получить хер с маслом - та же Укрнафта лидер по неуплате налогов.

Что меня удивляет во всем этом движении, как легко от Роттердамских барыг пациент прыгает к стратегически важному импорту энергии из РФ, сам закупает у россиян уголь, и тут же клеймит на «Плюсах» топливо. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея простая - я всех имею.
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18.06.2020 13:53 Ответить
Зато, День фермера, отметим.
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18.06.2020 13:54 Ответить
Дно фермера.
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18.06.2020 14:04 Ответить
Ну не только фермеры окуеют, но и промышленники прибылей от этого явно не увидят. Железка тарифы поднимает, дизеля подорожают, дальнобойщики уже в растерянности какую лапу теперь начинать сосать. А им раз - и переписал циферку. Пока будут возмущаться - можно состояние сколотить на руинах экономики.)))
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18.06.2020 19:19 Ответить
от падлюки...не хотят скинуться денюжкой бедному бене
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18.06.2020 13:55 Ответить
обираєш Моніку -
маєш зеленоміку!
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18.06.2020 13:55 Ответить
Зробили це разом!
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18.06.2020 13:55 Ответить
Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится социальная напряженность в обществе, - "Всеукраинский аграрный форум" - Цензор.НЕТ 4412
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18.06.2020 13:59 Ответить
А шо, другие в домике? Это ж г**но оно всех касается и цены на продукты вырастут у всех. И рабочие места всем терять будут.
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18.06.2020 19:13 Ответить
А їм це саме конче потрібно: формула ************** *****:
1. спровокувати масові заворушення та протести
2. посіяти суцільний хаос на теренах України
3. здійснити провокаційні вбивства "руццкощелепних"
4. введення *********-"миротворців", тобто окупація країни за невтручанням Європи, бо їй хаос на східних кордонах не потрібен.
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18.06.2020 13:58 Ответить
Зебілам слава!
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18.06.2020 14:00 Ответить
щось їх значно поменьшало, ніхто не має бажання зізнаватися, що голосував за цих навозних мух
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18.06.2020 14:03 Ответить
Зараз перевіримо)
Петро Олексійович Порошенко - Гетьман України, який вписав в історію своє ім"я золотими літерами!
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18.06.2020 14:06 Ответить
Було б значно краще, якби - кривавими літерами ворогів України , та ще б кістками їхніми фундамент майбутного заклав
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18.06.2020 14:13 Ответить
У конкурсі "Україна очами москалів" переміг пан Микола, який виклав Тризуб розміром 3х3 м очами москалів.
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18.06.2020 14:23 Ответить
Звісно, вписав. А якби ще б "задвохсотів" ригів-українофобів на кшалт мертвечука, шуфрича, рабіновича, ********, бойка та іншу мразоту - то отримав би золоте погруддя у середмісті Києва
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18.06.2020 14:31 Ответить
Слишком сложная формула и я в ней не вижу звездно полосатого флага. А след того флага тянется еще со времен наколотых апельсинов и искусанного лица пасечника. ))) Срочно пункты пересмотрите, а то амеры обидятся - как без них-то?)))
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18.06.2020 19:23 Ответить
Солярка подорожала из-за повышения стоимости доставки, а перевозка подорожала из-за повышения стоимости солярки.
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18.06.2020 14:04 Ответить
Да, но почему при этом всем зарабатывает только один Коломойский ? Который при полном попустительстве зэлоха и моллюска страну в судах своих портновско-ручных банкротит???
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18.06.2020 14:15 Ответить
Это феерично ,нефть дешевеет ,а Диз. Топливо дорожает ,закрывают АЭС ,чтобы подорожало электричество,,🤣🤣🤦 Шмыгло ,так шо ты там нёс об экономическом росте🤫😂😂😂
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18.06.2020 14:11 Ответить
Шмыгаль - менеджер компании ахметова. Ахметов - генерирует энергию (по сути монополист). Но монополистом сырья для ее генерации является - зелемойский с суркисами/аваковыми/медведчуками и прочими...
Беня хочет нажиться и на ахметове и на поставщиках сырья для него самого - рф и ордло и на Украине , бюджет которой должен по его мнению компенсировать «кассовый разрыв» всех этих господ...
Что не ясно?!
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18.06.2020 14:19 Ответить
Только наживутся опять на нас. Потому что цены в первую очередь вырастут для конечного потребителя.
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18.06.2020 19:16 Ответить
Ну так это ж стандартная ситуация для нас. Доллар дешевеет - топливо дорожает, нефть дешевеет - топливо дорожает, ничего не происходит - топливо дорожает.
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18.06.2020 19:18 Ответить
Это феерично ,нефть дешевеет ,а Диз. Топливо дорожает ,закрывают АЭС ,чтобы подорожало электричество,,🤣🤣🤦 Шмыгло ,так шо ты там нёс об экономическом росте🤫😂😂😂
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18.06.2020 14:58 Ответить
Ради пути и бени раз..башим Украину до основанья? Чем хуже, тем лучше? За что ЭТО Украине?
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18.06.2020 15:36 Ответить
Ну так очевидно - цены на горючее всегда закладываются в любой материальный продукт. И чем сложнее продукт, тем больше будет расти цена. Они что-то озверели в последнее время по части сборов. Срочно нужно залатать дыры в бюджете?
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18.06.2020 19:10 Ответить
Меня уже стали раздражать Бубиковские арифметы с их процентами. Янукович, на фоне этой быдлоты - ангел и у него три нимба, вместо одного.))) Тогда возмущались по каждому подорожанию, а эти типа свои и пусть значит е...ут во все дыры??? Если свой, то значит по согласию?)))
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18.06.2020 19:27 Ответить
 
 