Из-за пошлин на дизтопливо вырастет цена продуктов питания и повысится социальная напряженность в обществе, - "Всеукраинский аграрный форум"
Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа приведет к повышению цен на продукты питания и росту инфляции.
Об этом говорится в обращении ОО "Всеукраинский аграрный форум" к премьер-министру Денису Шмыгалю.
"Увеличение стоимости дизельного топлива и сжиженного газа приведет к цепной реакции: рост цен на продукты питания, транспортные перевозки, себестоимость других товаров широкого потребления. Первыми на себе последствия таких действий ощутят аграрии: в случае принятия решения, нам придется для сбора урожая покупать дизель по завышенным ценам уже сейчас", - отмечается в обращении.
В организации также отметили, что следствием введения пошлины на дизтопливо станет подорожание себестоимости выращенной аграриями сельхозпродукции, уменьшение рентабельности и, как результат, - падение конкурентоспособности на мировых рынках. По их оценкам, в случае внедрения пошлины дополнительные затраты аграриев на дизтопливо могут вырасти на 1,9-3,0 млрд грн.
Кроме того, аграрии обратили внимание, что подорожание дизтоплива приведет к увеличению расходов не только аграриев, но и всех без исключения отраслей экономики, из-за увеличения стоимости перевозки продукции.
"Введение специальной пошлины на дизтопливо и сжиженный газ обострит социальную напряженность, ведь цены на топливо на АЗС для конечных потребителей начнут стремительно расти", - отмечается в обращении.
Напомним, ранее директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил, что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.
В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев отметил, что введение пошлин на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.
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Бородатая бабушка мелет медленно, но верно. И давление на НБУ, и спам правками, и попытки вернуть любимый банк, так что пришлось принимать отдельный закон, а теперь еще и многомесячная эпопея по поводу заградительной пошлины на топляк. Игорь свет Валерьевич требует ушатать 8.5% заграждения, мотивируя, через «Плюсы», что это бизнес агрессора. Интересно получается - киловатты через Беларусь и РФ хорошо, а нефть и продукты из нее плохо.
Хотя не высшая математика почему - у Коломойского единственный работающий НПЗ, полторы тысячи заправочных станций в единой сети и добрая половина мощностей по перевалке топлива у группы «Приват». Закрой импорт и он монополист со всеми вытекающими. «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» требуют сразу ввести 8.5%, а до 2024 года аж 25 %.
Межведомственная комиссия по торговле и министр экономики Петрашко брыкаются потому что не сильно хотят отвечать за рост цен, дефицит и падение логистики. Тем более, что и так ясно, что без беларусов и поставок из стран Балтии Кременчугский НПЗ не вытянет - там годами то небольшой рост, то падение производства. А значит, будет рост цен - специалисты оценивают от 2 до 5 гривен в течении года на каждом литре. Ударит по аграриям, по железной дороге и даже по армии. Но так даже лучше - можно ковырять всех причастных через медиа холдинг, а прибыли - 40-60 млн. долларов в год класть на карман.
А Петрашки пусть разгребают дыры и кассовые разрывы. Налоги Игорь Валерьевич платит неохотно и о пошлинах с акцизами импортеров пусть думает лошадь, у нее голова большая. Потом можно с ним судиться годами и получить хер с маслом - та же Укрнафта лидер по неуплате налогов.
Что меня удивляет во всем этом движении, как легко от Роттердамских барыг пациент прыгает к стратегически важному импорту энергии из РФ, сам закупает у россиян уголь, и тут же клеймит на «Плюсах» топливо. Зарплата маленькая, работаю за идею. Идея простая - я всех имею.
маєш зеленоміку!
1. спровокувати масові заворушення та протести
2. посіяти суцільний хаос на теренах України
3. здійснити провокаційні вбивства "руццкощелепних"
4. введення *********-"миротворців", тобто окупація країни за невтручанням Європи, бо їй хаос на східних кордонах не потрібен.
Петро Олексійович Порошенко - Гетьман України, який вписав в історію своє ім"я золотими літерами!
Беня хочет нажиться и на ахметове и на поставщиках сырья для него самого - рф и ордло и на Украине , бюджет которой должен по его мнению компенсировать «кассовый разрыв» всех этих господ...
Что не ясно?!