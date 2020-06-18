Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода", требовавшей признать противоправным и отменить февральское решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Иск удовлетворить. Признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26.02.2020 №2075/20", - говорится в решении, оглашенном судьей Андреем Слиденко в четверг.

На решение суда может быть подана апелляция.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту сноса бюста.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский городской совет вновь принял решение переименовать пр. Григоренко в пр. Жукова. "За" проголосовали 52 депутата, "против" — 8.

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