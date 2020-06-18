РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11615 посетителей онлайн
Новости Декоммунизация
10 837 58
переименования (737) суд (24814) Харьков (7286) декоммунизация (750)

Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода", требовавшей признать противоправным и отменить февральское решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Иск удовлетворить. Признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26.02.2020 №2075/20", - говорится в решении, оглашенном судьей Андреем Слиденко в четверг.

На решение суда может быть подана апелляция.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция расследует, почему в трех селах Одесской области до сих пор стоят памятники Ленину

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту сноса бюста.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский городской совет вновь принял решение переименовать пр. Григоренко в пр. Жукова. "За" проголосовали 52 депутата, "против" — 8.

Также на Цензор.НЕТ: Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 4465
показать весь комментарий
18.06.2020 14:04
+27
молодцы свободовцы. поставили свинособак на место.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:03
+27
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7710
показать весь комментарий
18.06.2020 14:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молодцы свободовцы. поставили свинособак на место.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:03 Ответить
Свиньи , то ладно . Собак не надо трогать . Они лучше людей .
показать весь комментарий
18.06.2020 14:05 Ответить
Свиней тоже несправедливо обижают. Я читал, что они очень чистоплотные, а в лужах они типа моются.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:59 Ответить
не моются ,а паразитов ,типа оводов отгоняют
показать весь комментарий
18.06.2020 21:24 Ответить
Таки суд . Настоящий суд . Такие вещи очевидны без суда .
показать весь комментарий
18.06.2020 14:03 Ответить
Генерал-майор та правозахисник не здається маршалу-м'яснику
показать весь комментарий
18.06.2020 14:03 Ответить
А рабы империи не приучены к самостоятельному мышлению и анализу (не читали мемуаров Григоренко про "крыс в подполье"), им помои и вяликоымперское дерьмо в черепные коробки вливают через "кацап тв" и лживые совковые "учебники" в цехе по "штамповке" рабов называемой "советской школой"!
показать весь комментарий
18.06.2020 14:46 Ответить
Почти за Чацким : а судьи кто?
показать весь комментарий
18.06.2020 14:03 Ответить
Почти по Чехову: Жуков пишет письмо на деревню дедушке.
показать весь комментарий
18.06.2020 19:34 Ответить
Константину Макарычу...эх...
....Школьные года
В лужах голубых стекляшки льда
Не повторяется не повторяется
Не повторяется такое никогда
показать весь комментарий
19.06.2020 11:35 Ответить
Добра новина!
Десь у заплакав гепа
показать весь комментарий
18.06.2020 14:04 Ответить
и весь такой в слезах отвинтил пару лимонов на петуньях у Госпрома... ему тот Juke-ов нужен, как зайцу триппер... просто гепа раскладывает яйца по разным корзинам... зеленской молодежи - парк Белочки... гнилозубым babka sovetikus - а вот вам жуков...
показать весь комментарий
18.06.2020 14:14 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2020 15:44 Ответить
идентифицируй себя... зеленомозглый дрыщ или гнилозубая бабушка.??
показать весь комментарий
18.06.2020 16:30 Ответить
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7710
показать весь комментарий
18.06.2020 14:04 Ответить
Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 4465
показать весь комментарий
18.06.2020 14:04 Ответить
в топ. на каждую страницу.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:07 Ответить
Ось тут ваті стало сумно.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:05 Ответить
В луганде "кормильцы" уже хотят в Украину . Только их уже никто не ждёт . Земля наша , прямоходящие землеройки с ватными мозгами - проблема . Количество ваты в обществе лечится временем .
показать весь комментарий
18.06.2020 14:13 Ответить
Ви там націоналісти обєднуйтеся, бо тут на нас так зебуча накочується, мало нікому не здасться
показать весь комментарий
18.06.2020 14:07 Ответить
.....а тебя ещё не забанили за твой смарад?.....
показать весь комментарий
18.06.2020 14:10 Ответить
тиша, іді на who й, тиша...
показать весь комментарий
18.06.2020 14:15 Ответить
Кацап йди на пляшку, шість разів
показать весь комментарий
18.06.2020 14:37 Ответить
Мокша, я просто тобі рекомендую, це ж ваша національнальна забава. Можеш для інтриги чеченця попросити він тобі допоможе сісти
показать весь комментарий
18.06.2020 14:59 Ответить
эеще один... харьковский... бубочкин однокровка... тоже откосил от армии по шизоидной статье... но, ****, такой патриот-победитель Гитлера, шо аж прям некуда... геннадий адольфович-победобесец, сын адольфа (ашотакое? А если бы адольфовцы верх взяли? А он - вот он, адольф...хтота слово скажет?)
показать весь комментарий
18.06.2020 14:08 Ответить
просто судья украинец.. но будет подана аппеляция Кернесом евреем
показать весь комментарий
18.06.2020 14:08 Ответить
от гепы еще аппеляция прилетит, перед выборами надо местный лохторат возбудить
показать весь комментарий
18.06.2020 14:10 Ответить
Флюгер развернулся в обратную сторону. До следующего раза, наверное.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:14 Ответить
Вернуть старое название ул. Стадионная.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:17 Ответить
А в харькОве украинские законы не указ ?!
показать весь комментарий
18.06.2020 14:17 Ответить
Да ну? Выйди в центр Харькова и громко скажи это, я тебе гарантирую найдутся неравнодушные, причем очень быстро, отгребешь по полной.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:20 Ответить
Уточните, не равнодушные к чему?!
показать весь комментарий
18.06.2020 14:21 Ответить
К твоим провокаторским лозунгам.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:23 Ответить
А в чем провокация?? Лозунга тоже нет.
Я ни к чему не призываю.
Поражаюсь, что в Харькове исполнение закона о декоммунизации еще нужно добиваться через суд. Про аморальность вообще молчу
показать весь комментарий
18.06.2020 14:27 Ответить
Слава Україні!
показать весь комментарий
18.06.2020 14:21 Ответить
Первой столице Слава!!!
показать весь комментарий
18.06.2020 14:24 Ответить
Первой столице УССР?
показать весь комментарий
18.06.2020 14:52 Ответить
Первой столице Киевской Руси и всея Украины...
показать весь комментарий
18.06.2020 18:00 Ответить
України,і яка різниця якої, до цього вона так не називалась.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:03 Ответить
У Жукова даже при жизни чести никакой и в помине не было, не смотря на распространённые мифы , на которые до сих пор подрачивает совковая вата.
Другие генералы называли его между собой коротко и емко - «мясник».
Срален и тот вынужден был этого видного но зарвавшегося мародера после войны немного на землю опустить через военный трибунал...
Поэтому в том, что старинные бизнес-друзья авакяна допа и гепа считают таких как «мясник» и мародёр своими моральными идеалами , удивительного ничего нет. Потому, что сами такие же ...
показать весь комментарий
18.06.2020 14:26 Ответить
У каждого свои идеалы.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:41 Ответить
Та да, хтось любить істи апельсини, а хтось - лайно.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:29 Ответить
Та да вкус апельсинов не забыли при Оранжевой "революции".
показать весь комментарий
18.06.2020 20:12 Ответить
Апелляционный суд снова отменит это решение, и бардак с переименованием продолжится. А всё потому, что урапатриоты до уссыку хотят дать имя Григоренко именно этому проспекту и никакому другому.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:27 Ответить
А чому кацапососи хочуть зберегти ім'я виродка саме для цього проспекта?
показать весь комментарий
18.06.2020 15:27 Ответить
О чём можно говорить, если журнашлхи пишут
"...на честь маршала Жукова." - шлюхи, за сало дипломы купившие (и это в лучшем случае) - на какую нафиг "честь"?

страна с быдлоэлекторатом...
показать весь комментарий
18.06.2020 15:35 Ответить
судя по информации (рассекреченной) из открытых источников жуков это который вместе со своим корефаном больным доЛ боЁ бом сталиным , дал возможность родственнику )(уЙ ла (душке гитлеру) удрать в аргентину в 1945? ,,,, однако,,,, Голимое наследие совка,,
показать весь комментарий
18.06.2020 15:39 Ответить
До выборов еще далеко ,а гепа уже агитирует ...в харьковских супермаркетах раздают,,а в почтовые ящики кидают красочные проспекты с "заслугами" гепы и его кодлы. Дайте срок и инвалид захватит всю Украину.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:40 Ответить
Генпрокуратура и МВД уже под ними.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:53 Ответить
Более Того, этот педофил жукоф ( опять-же по задокументированной информации из открытых источников) давал прямые приказы о разграблении музеев , актах мародёрства (причём весьма жёсткого, допускаемого убийства мирных жителей и т,д,) на территории Германии (1944-1945),,, дабы вознаградить "бойцов" "са",,
показать весь комментарий
18.06.2020 15:50 Ответить
Суды у нас хитрожо*ые,вот и здесь оставили лазеечку для апелляции а это значит что апелляционный суд с большой уверенностью может отменить решение этого суда и оставить мясника Жукова ещё на неопределённое время а возможно что при этой власти явно пророссийско настроенной и навсегда.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:52 Ответить
Слава патріотам!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:44 Ответить
 
 