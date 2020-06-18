Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова
Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода", требовавшей признать противоправным и отменить февральское решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Иск удовлетворить. Признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26.02.2020 №2075/20", - говорится в решении, оглашенном судьей Андреем Слиденко в четверг.
На решение суда может быть подана апелляция.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.
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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту сноса бюста.
19 июня 2019 года Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.
В сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.
26 февраля 2020 года Харьковский городской совет вновь принял решение переименовать пр. Григоренко в пр. Жукова. "За" проголосовали 52 депутата, "против" — 8.
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....Школьные года
В лужах голубых стекляшки льда
Не повторяется не повторяется
Не повторяется такое никогда
Десь у заплакав гепа
Я ни к чему не призываю.
Поражаюсь, что в Харькове исполнение закона о декоммунизации еще нужно добиваться через суд. Про аморальность вообще молчу
Другие генералы называли его между собой коротко и емко - «мясник».
Срален и тот вынужден был этого видного но зарвавшегося мародера после войны немного на землю опустить через военный трибунал...
Поэтому в том, что старинные бизнес-друзья авакяна допа и гепа считают таких как «мясник» и мародёр своими моральными идеалами , удивительного ничего нет. Потому, что сами такие же ...
"...на честь маршала Жукова." - шлюхи, за сало дипломы купившие (и это в лучшем случае) - на какую нафиг "честь"?
страна с быдлоэлекторатом...