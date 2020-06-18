В убийстве чеченца Хангошвили в Берлине обвинен россиянин Красиков, Германия может предпринять "новые шаги" против РФ

Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России Вадима К., задержанного по громкому делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как заявили в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."

По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста и считали, что он участвует в террористическом объединении "Кавказский эмират".

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Германия в связи с предъявлением обвинения может предпринять "новые шаги" в отношении России. Об этом заявил в Вене министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Правительство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в связи с этим делом", - приводит слова министра газета "Цайт".

Напомним, Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России Вадима Красикова. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

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