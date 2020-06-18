В убийстве чеченца Хангошвили в Берлине обвинен россиянин Красиков, Германия может предпринять "новые шаги" против РФ
Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России Вадима К., задержанного по громкому делу об убийстве в берлинском районе Тиргартен.
Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как заявили в ведомстве, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения Торнике К."
По мнению Генпрокуратуры ФРГ, "причина этого "заказа" заключалась в том, что Торнике К., он же Зелимхан Хангошвили, воевал в ходе чеченской кампании с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов. По данным следствия, российские правоохранительные органы квалифицировали Торнике К. как террориста и считали, что он участвует в террористическом объединении "Кавказский эмират".
Читайте на Цензор.НЕТ: Чеченец Хангошвили убит в Берлине спецназом ФСБ "Вымпел", - расследование. ВИДЕО+ФОТО
Германия в связи с предъявлением обвинения может предпринять "новые шаги" в отношении России. Об этом заявил в Вене министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Правительство оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в связи с этим делом", - приводит слова министра газета "Цайт".
Напомним, Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России Вадима Красикова. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.
Также на Цензор.НЕТ: Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе
Пожалуйста, подождите...
пару бы бомб ядерных взорвал там Путин, так они бы 50 лет "расследовали", не зулусы ли это сделали
Пока никто ничего не достраивает.
В ЕС снизилось потребление газа, а у пуйла с Украиной контракт на транзит на 5 лет.